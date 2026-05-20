Войска РФ атаковали энергетический объект ДТЭК в Одессе
Войска РФ в очередной раз атаковали энергетический объект ДТЭК в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Что известно?
Как отмечается, ночью 20 мая Одесса оказалась под массированным вражеским обстрелом. Без света остались десятки тысяч семей.
К утру энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение части домов. Восстановительные работы продолжаются.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг нанес удар "шахедами" по Одессе: повреждены дома, есть разрушения.
терміново державні кошти на відбудову приватної багадєльні ахмєткі!!!!!