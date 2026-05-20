Войска РФ атаковали энергетический объект ДТЭК в Одессе

Войска РФ в очередной раз атаковали энергетический объект ДТЭК в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Что известно?

Как отмечается, ночью 20 мая Одесса оказалась под массированным вражеским обстрелом. Без света остались десятки тысяч семей.

К утру энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение части домов. Восстановительные работы продолжаются.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг нанес удар "шахедами" по Одессе: повреждены дома, есть разрушения.

