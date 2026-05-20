Війська РФ атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одесі

Війська РФ вчергове атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Що відомо?

Як зазначається, уночі 20 травня Одеса опинилася під масованим ворожим обстрілом. Без світла залишилися десятки тисяч родин.

На ранок енергетикам вже вдалося заживити частину осель. Відновлювальні роботи тривають.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог ударив "шахедами" по Одесі: пошкоджено будинки, є руйнування.

шмигаль, ти де?
терміново державні кошти на відбудову приватної багадєльні ахмєткі!!!!!
20.05.2026 12:57 Відповісти
 
 