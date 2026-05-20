Через удари РФ є знеструмлення у 6 областях, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Знеструмлення через негоду

Через негоду без електропостачання залишаються близько 30 населених пунктів на Київщині, Полтавщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Планових відключень сьогодні не буде

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом всієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

