Міста України адаптувалися до відключень світла, Європа має цього вчитися, - Вадефуль

Європі варто вивчати досвід України у сфері енергетики, що вистояла під ударами РФ.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час міжнародної конференції "Енергетична безпека - уроки з України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні йдеться про те, щоб слухати українських політичних та економічних керівників, громади, громадянське суспільство та експертів і вчитися на їхньому досвіді, гнучкості, наполегливості та інноваційності. Тому що Україна накопичила важко здобуту експертизу, якої Європейський Союз терміново потребує для посилення власної стійкості та енергетичної безпеки", - зазначив він.

Вадефуль наголосив, що Росія перетворила енергетичну інфраструктуру на один із ключових інструментів тиску у війні проти України.

"Путін розглядає енергетичну інфраструктуру як ціль і засіб здійснення психологічного тиску. Він прагне зламати моральний дух цивільного населення, і все ж Україна чинить опір щодня вже понад чотири роки.

Цілі міста адаптувалися до планових відключень електроенергії. Лікарні встановили резервні системи, що працюють на сонячних панелях і батареях. Залізничні мережі адаптували свою роботу до нестабільного електропостачання", - пояснив міністр.

Вадефуль також відзначив роботу українських енергетиків.

"Техніки працювали під постійною небезпекою, щоб ремонтувати пошкоджені підстанції, часто лише через кілька годин після обстрілів. Гул генераторів став постійним фоновим звуком українських міст. А енергетики стали захисниками тилового фронту, щоб підтримувати постачання електроенергії, і надто багато з них заплатили за це життям", - сказав глава МЗС ФРН.

Міністр зауважив, що загрози енергетичній безпеці сьогодні стосуються не лише України.

"По всій Європі ми вже сьогодні спостерігаємо зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру. Ми бачимо кібератаки на комунальні служби. Ми бачимо невстановлені дрони над енергетичними об’єктами. І ми бачимо пошкодження підводних кабелів, трубопроводів та комунікаційних мереж", - заявив він.

За словами Вадефуля, критична інфраструктура сьогодні стала "лінією фронту геополітичного протистояння", а тому Європі потрібне нове розуміння енергетичної безпеки як комплексного безпекового питання.

