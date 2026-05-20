Міста України адаптувалися до відключень світла, Європа має цього вчитися, - Вадефуль

Європі варто вчитися досвіду України щодо блекаутів

Європі варто вивчати досвід України у сфері енергетики, що вистояла під ударами РФ.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час міжнародної конференції "Енергетична безпека - уроки з України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"Сьогодні йдеться про те, щоб слухати українських політичних та економічних керівників, громади, громадянське суспільство та експертів і вчитися на їхньому досвіді, гнучкості, наполегливості та інноваційності. Тому що Україна накопичила важко здобуту експертизу, якої Європейський Союз терміново потребує для посилення власної стійкості та енергетичної безпеки", - зазначив він.

Вадефуль наголосив, що Росія перетворила енергетичну інфраструктуру на один із ключових інструментів тиску у війні проти України.

"Путін розглядає енергетичну інфраструктуру як ціль і засіб здійснення психологічного тиску. Він прагне зламати моральний дух цивільного населення, і все ж Україна чинить опір щодня вже понад чотири роки.

Цілі міста адаптувалися до планових відключень електроенергії. Лікарні встановили резервні системи, що працюють на сонячних панелях і батареях. Залізничні мережі адаптували свою роботу до нестабільного електропостачання", - пояснив міністр.

Вадефуль також відзначив роботу українських енергетиків.

"Техніки працювали під постійною небезпекою, щоб ремонтувати пошкоджені підстанції, часто лише через кілька годин після обстрілів. Гул генераторів став постійним фоновим звуком українських міст. А енергетики стали захисниками тилового фронту, щоб підтримувати постачання електроенергії, і надто багато з них заплатили за це життям", - сказав глава МЗС ФРН.

Європа

Міністр зауважив, що загрози енергетичній безпеці сьогодні стосуються не лише України.

"По всій Європі ми вже сьогодні спостерігаємо зростання кількості гібридних атак на критичну інфраструктуру. Ми бачимо кібератаки на комунальні служби. Ми бачимо невстановлені дрони над енергетичними об’єктами. І ми бачимо пошкодження підводних кабелів, трубопроводів та комунікаційних мереж", - заявив він.

За словами Вадефуля, критична інфраструктура сьогодні стала "лінією фронту геополітичного протистояння", а тому Європі потрібне нове розуміння енергетичної безпеки як комплексного безпекового питання.

Адаптувались - особливо зимою - шоб ти так адаптувався - анекдот - скільки вам років? - 40 - а по паспорту 50 - я 10 р сидів в тюрмі - то шо ви там не жили? - шоб ти так жив!
20.05.2026 08:40 Відповісти
Так! Треба адаптуватися до відсутності світла і не тільки, раз нема політичної волі до дій на випередження і страх "ескалації" перевищує бажання нормально жити 🤔
20.05.2026 08:41 Відповісти
"А енергетики стали захисниками тилового фронту, щоб підтримувати постачання електроенергії, і надто багато з них заплатили за це життям" - це ключовий пункт. Це не поясниш логікою і словами. Людина повинна це відчувати. Ваші громадяни так можуть, в достатній кількість? Якщо ні, то це слабке місце використають усі, хто захоче, - це росія, китай, щоб тиснути на політичну думку ваших громадян і змушувати так їх голосувати за тих, хто виступатиме за домовленності з ними, на їх умовах, тобто, фактично, за капітуляцію на їх умовах.
20.05.2026 08:44 Відповісти
Та нічого складного тут немає. Просто потрібно кожному єесівцю мати по генератору і по тоні - дві пального.
Переймайте наш досвід, не стісняйтесь.
20.05.2026 08:55 Відповісти
Европа має вчитися і сама себе захищати, вічно бути за українським м'ясним щитом ніхто не буде
20.05.2026 10:13 Відповісти
Чему они хотят научиться? Заправлять генератор бензином и подключить его к розетке? Или греться у возле бочки с дровами когда отопления нет. Легко этому всему можно научится за пару дней. Не переживайте .
20.05.2026 10:48 Відповісти
Цінність енергії перебільшена. Людина чудово може прожити не миючись, без електрики. Про опалення навіть говорити смішно, із європейським кліматом. Воно взагалі не потрібне. З європейськими цінами на все це добро сам Бог велів відмовитися від цих надмірностей.
20.05.2026 10:57 Відповісти
Це поправимо- заберіть в Раду ЄС зелемського
20.05.2026 11:06 Відповісти
 
 