Города Украины адаптировались к отключениям света, Европе нужно этому учиться, - Вадефуль

Европе стоит изучать опыт Украины в сфере энергетики, которая выстояла под ударами РФ.

Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль во время международной конференции "Энергетическая безопасность - уроки Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня речь идет о том, чтобы прислушиваться к украинским политическим и экономическим лидерам, общинам, гражданскому обществу и экспертам и учиться на их опыте, гибкости, настойчивости и инновационности. Потому что Украина накопила с трудом приобретенный опыт, в котором Европейский Союз срочно нуждается для укрепления собственной устойчивости и энергетической безопасности", - отметил он.

Вадефуль подчеркнул, что Россия превратила энергетическую инфраструктуру в один из ключевых инструментов давления в войне против Украины.

"Путин рассматривает энергетическую инфраструктуру как цель и средство оказания психологического давления. Он стремится сломить моральный дух гражданского населения, и все же Украина сопротивляется каждый день уже более четырех лет.

Целые города адаптировались к плановым отключениям электроэнергии. Больницы установили резервные системы, работающие на солнечных панелях и батареях. Железнодорожные сети адаптировали свою работу к нестабильному электроснабжению", - пояснил министр.

Вадефуль также отметил работу украинских энергетиков.

"Техники работали под постоянной угрозой, чтобы ремонтировать поврежденные подстанции, часто всего через несколько часов после обстрелов. Гул генераторов стал постоянным фоновым звуком украинских городов. А энергетики стали защитниками тылового фронта, чтобы поддерживать подачу электроэнергии, и слишком многие из них заплатили за это жизнью", - сказал глава МИД ФРГ.

Министр отметил, что угрозы энергетической безопасности сегодня касаются не только Украины.

"По всей Европе мы уже сегодня наблюдаем рост количества гибридных атак на критическую инфраструктуру. Мы видим кибератаки на коммунальные службы. Мы видим неустановленные дроны над энергетическими объектами. И мы видим повреждения подводных кабелей, трубопроводов и коммуникационных сетей", - заявил он.

По словам Вадефуля, критическая инфраструктура сегодня стала "линией фронта геополитического противостояния", а потому Европе нужно новое понимание энергетической безопасности как комплексного вопроса безопасности.

