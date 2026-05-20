РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10171 посетитель онлайн
Новости Отключение электроэнергии Удары по энергетике
638 4

Города Украины адаптировались к отключениям света, Европе нужно этому учиться, - Вадефуль

Европе стоит учиться у Украины опыту в области блэкаутов

Европе стоит изучать опыт Украины в сфере энергетики, которая выстояла под ударами РФ.

Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль во время международной конференции "Энергетическая безопасность - уроки Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"Сегодня речь идет о том, чтобы прислушиваться к украинским политическим и экономическим лидерам, общинам, гражданскому обществу и экспертам и учиться на их опыте, гибкости, настойчивости и инновационности. Потому что Украина накопила с трудом приобретенный опыт, в котором Европейский Союз срочно нуждается для укрепления собственной устойчивости и энергетической безопасности", - отметил он.

Вадефуль подчеркнул, что Россия превратила энергетическую инфраструктуру в один из ключевых инструментов давления в войне против Украины.

Читайте также: Подготовка к блэкаутам: В Украине сформируют национальный резерв автономной генерации

"Путин рассматривает энергетическую инфраструктуру как цель и средство оказания психологического давления. Он стремится сломить моральный дух гражданского населения, и все же Украина сопротивляется каждый день уже более четырех лет.

Целые города адаптировались к плановым отключениям электроэнергии. Больницы установили резервные системы, работающие на солнечных панелях и батареях. Железнодорожные сети адаптировали свою работу к нестабильному электроснабжению", - пояснил министр.

Вадефуль также отметил работу украинских энергетиков.

"Техники работали под постоянной угрозой, чтобы ремонтировать поврежденные подстанции, часто всего через несколько часов после обстрелов. Гул генераторов стал постоянным фоновым звуком украинских городов. А энергетики стали защитниками тылового фронта, чтобы поддерживать подачу электроэнергии, и слишком многие из них заплатили за это жизнью", - сказал глава МИД ФРГ.

Читайте: Украина готовится к испытаниям ракеты RUTA Block 3 дальностью 2000 км

Европа

Министр отметил, что угрозы энергетической безопасности сегодня касаются не только Украины.

"По всей Европе мы уже сегодня наблюдаем рост количества гибридных атак на критическую инфраструктуру. Мы видим кибератаки на коммунальные службы. Мы видим неустановленные дроны над энергетическими объектами. И мы видим повреждения подводных кабелей, трубопроводов и коммуникационных сетей", - заявил он.

По словам Вадефуля, критическая инфраструктура сегодня стала "линией фронта геополитического противостояния", а потому Европе нужно новое понимание энергетической безопасности как комплексного вопроса безопасности.

Читайте: Глава МИД Германии считает, что Турция может повлиять на завершение войны в Украине и конфликта в Иране

Автор: 

Германия (7522) Европа (2402) блэкаут (73) Вадефуль Йоханн (119)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Адаптувались - особливо зимою - шоб ти так адаптувався - анекдот - скільки вам років? - 40 - а по паспорту 50 - я 10 р сидів в тюрмі - то шо ви там не жили? - шоб ти так жив!
показать весь комментарий
20.05.2026 08:40 Ответить
Так! Треба адаптуватися до відсутності світла і не тільки, раз нема політичної волі до дій на випередження і страх "ескалації" перевищує бажання нормально жити 🤔
показать весь комментарий
20.05.2026 08:41 Ответить
"А енергетики стали захисниками тилового фронту, щоб підтримувати постачання електроенергії, і надто багато з них заплатили за це життям" - це ключовий пункт. Це не поясниш логікою і словами. Людина повинна це відчувати. Ваші громадяни так можуть, в достатній кількість? Якщо ні, то це слабке місце використають усі, хто захоче, - це росія, китай, щоб тиснути на політичну думку ваших громадян і змушувати так їх голосувати за тих, хто виступатиме за домовленності з ними, на їх умовах, тобто, фактично, за капітуляцію на їх умовах.
показать весь комментарий
20.05.2026 08:44 Ответить
Та нічого складного тут немає. Просто потрібно кожному єесівцю мати по генератору і по тоні - дві пального.
Переймайте наш досвід, не стісняйтесь.
показать весь комментарий
20.05.2026 08:55 Ответить
 
 