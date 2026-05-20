Из-за ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 6 областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Из-за непогоды без электроснабжения остаются около 30 населенных пунктов в Киевской, Полтавской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Плановых отключений сегодня не будет

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.

"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в течение суток. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

