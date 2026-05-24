Массированный удар РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 24 мая россияне в очередной раз подвергли столицу массированному обстрелу, в результате чего в городе возникли пожары и были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Последствия

В частности, в Дарницком районе обстрел вызвал пожар на крыше двухэтажного общежития на ориентировочной площади 150 кв. м. Спасатели эвакуируют жильцов и ликвидируют пожар.

В Шевченковском районе из-за атаки в школе возник пожар на втором этаже на площади 300 кв. м. В 5-этажном жилом доме произошло разрушение в пределах подъезда с пожаром с 1 по 5 этажи. Зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами, где, предварительно, погиб человек. Также на территории района ликвидирован пожар на уровне 2 этажа 9-этажного жилого дома на площади 5 кв. м. Кроме того, разрушениям подверглось здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

В Днепровском районе возник пожар в частном жилом доме и на территории гаражного кооператива.

В Деснянском районе зафиксированы попадания в торговый центр и здание супермаркета. На территории гаражного кооператива возник пожар в пяти гаражных боксах.

В Святошинском районе сообщается о попадании в 9-этажный жилой дом.

В Соломенском районе небольшой пожар и разрушение конструкций на площади 5 кв. м возникли на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома. Подручными средствами пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв. м. Также сообщается о повреждении складских помещений на территории промзоны.

В Оболонском районе, по предварительным данным, горит жилой дом по одному из адресов, а по другому — пожарные ликвидируют пожар в 16-этажном высотном здании на уровне 12–13 этажей. Также произошел пожар в строительном гипермаркете.

В Печерском районе произошел пожар на уровне 13-го этажа 20-этажного новостройки и горит бытовка площадью 10 кв. м, расположенная поблизости.

Информация о жертвах или пострадавших уточняется.

Есть погибшие и пострадавшие

По данным мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших в Киеве увеличилось до 21, среди них 15-летний парень.

13 человек медики госпитализировали. Из них трое раненых в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим оказали помощь на месте.

Также есть информация об одном погибшем в Шевченковском районе столицы.

