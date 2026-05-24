РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21712 посетителей онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
8 188 19

Массированный удар РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 24 мая россияне в очередной раз подвергли столицу массированному обстрелу, в результате чего в городе возникли пожары и были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия

В частности, в Дарницком районе обстрел вызвал пожар на крыше двухэтажного общежития на ориентировочной площади 150 кв. м. Спасатели эвакуируют жильцов и ликвидируют пожар.

В Шевченковском районе из-за атаки в школе возник пожар на втором этаже на площади 300 кв. м. В 5-этажном жилом доме произошло разрушение в пределах подъезда с пожаром с 1 по 5 этажи. Зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами, где, предварительно, погиб человек. Также на территории района ликвидирован пожар на уровне 2 этажа 9-этажного жилого дома на площади 5 кв. м. Кроме того, разрушениям подверглось здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

В Днепровском районе возник пожар в частном жилом доме и на территории гаражного кооператива.

В Деснянском районе зафиксированы попадания в торговый центр и здание супермаркета. На территории гаражного кооператива возник пожар в пяти гаражных боксах.

В Святошинском районе сообщается о попадании в 9-этажный жилой дом.

В Соломенском районе небольшой пожар и разрушение конструкций на площади 5 кв. м возникли на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома. Подручными средствами пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв. м. Также сообщается о повреждении складских помещений на территории промзоны.

В Оболонском районе, по предварительным данным, горит жилой дом по одному из адресов, а по другому — пожарные ликвидируют пожар в 16-этажном высотном здании на уровне 12–13 этажей. Также произошел пожар в строительном гипермаркете.

В Печерском районе произошел пожар на уровне 13-го этажа 20-этажного новостройки и горит бытовка площадью 10 кв. м, расположенная поблизости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесчины: девять раненых, в том числе трое детей

обстрел Киева 24 мая
обстрел Киева 24 мая
обстрел Киева 24 мая
обстрел Киева 24 мая
обстрел Киева 24 мая
обстрел Киева 24 мая
обстрел Киева 24 мая
обстрел Киева 24 мая
обстрел Киева 24 мая

Информация о жертвах или пострадавших уточняется.

Есть погибшие и пострадавшие

  • По данным мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших в Киеве увеличилось до 21, среди них 15-летний парень.
  • 13 человек медики госпитализировали. Из них трое раненых в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим оказали помощь на месте.
  • Также есть информация об одном погибшем в Шевченковском районе столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удар по многоэтажке в Киеве ракетой Х-101, изготовленной в 2026 году, - Зеленский

Автор: 

Киев (26325) обстрел (32730) ГСЧС (5196)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Ну що пане " президент " вдаримо Фламінгами по Москві ? А хоча забув , всі ж гроші на них пішли на " Династію " .
показать весь комментарий
24.05.2026 07:02 Ответить
+9
Дзеркальна відповідь по мацквабаду від бубачкі вже готова?
показать весь комментарий
24.05.2026 07:02 Ответить
+8
Тварини лаптерилі потім нічому не дивуйтеся, ні на що не ображайтеся! 🤬.
показать весь комментарий
24.05.2026 06:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тварини лаптерилі потім нічому не дивуйтеся, ні на що не ображайтеся! 🤬.
показать весь комментарий
24.05.2026 06:59 Ответить
Смерть свинособакам..
показать весь комментарий
24.05.2026 07:00 Ответить
Дзеркальна відповідь по мацквабаду від бубачкі вже готова?
показать весь комментарий
24.05.2026 07:02 Ответить
Указ, із запретом на запуск орешніка по банковій.
показать весь комментарий
24.05.2026 08:17 Ответить
Ну що пане " президент " вдаримо Фламінгами по Москві ? А хоча забув , всі ж гроші на них пішли на " Династію " .
показать весь комментарий
24.05.2026 07:02 Ответить
Не тільки на "Династію". Там по офшорах і в крипту немало порозпиховано.
показать весь комментарий
24.05.2026 07:13 Ответить
Дурня! "Династія" - то якийсь дріб'язок у порівнянні з рахунками та нерухомістю за кордоном, на які "кошерники" накаламутили під час цієї необов'язкової та вельми вигідної для "кошерників" війни!

І ще - по самим "кошерникам" в Києві Путло Погане НІКОЛИ не лупасило!
показать весь комментарий
24.05.2026 07:52 Ответить
Та "династія" це пил на підошвах, і гівно яке залили тобі у мозок.
показать весь комментарий
24.05.2026 08:33 Ответить
потрібно людей з укриття
торгового центру рятувати
скільки їх там? чи втримаються?
проклинайте кацапів кожен і щодня
хай прокляття злітають до небес
і падають їм на голови.
показать весь комментарий
24.05.2026 07:18 Ответить
Черговий злочин рашиської орди проти українського народу ,терор варварів проти мирного населення це все на що ці чорти здатні ? росія це ракова пухлина на мапі світу ,тому тільки знищення кривавого терориста путіна і його фашиської кліки може зупинити цей терор.
показать весь комментарий
24.05.2026 07:20 Ответить
А в ответ по мааацкве опять потужно полетят 2 дрона и 2 двушки.
показать весь комментарий
24.05.2026 07:25 Ответить
це ти замахнувся, можливо по московській області і то не точно
показать весь комментарий
24.05.2026 08:59 Ответить
Зє-йло не постраждало?
показать весь комментарий
24.05.2026 07:33 Ответить
Прям геть як у Москві
показать весь комментарий
24.05.2026 07:41 Ответить
Балабол ЗЕленський,ти здатен на відповідь чи будеш гундосить про те що ми колись,щось?.Обіцянками вже закормив не тільки українців.
показать весь комментарий
24.05.2026 07:47 Ответить
Пан якийсь дивний! Яка може бути відповідь від того, хто є вихованцем КГБешної Академії Гумора КВН імені Маслякова, де його добре навчили - як з "гумором" обсиRати Україну, українських політиків та україномовну частину населення!
показать весь комментарий
24.05.2026 07:57 Ответить
Спалити Ермітаж. Там все - крадене. Портретів царя-Хуйла для культурного розвитку свинособаки буде цілком достатньо.
показать весь комментарий
24.05.2026 07:54 Ответить
Ермітаж буде відданий Україні в рахунок репарацій. Як і пушкінскій музєй.
показать весь комментарий
24.05.2026 09:19 Ответить
Сколько раз увидишь росеянца, столько раз убей засранца.
показать весь комментарий
24.05.2026 08:36 Ответить
 
 