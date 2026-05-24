Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения

Станция "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждений наземного вестибюля, вызванных взрывной волной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Детали

Как отмечается, в результате массированного обстрела столицы также временно будет закрыт вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции "Крещатик".



Сразу после отбоя воздушной тревоги работники метро приступили к ликвидации последствий и обеспечению готовности к работе эскалаторов и пассажирской автоматики.

"О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", — уточнили в КГГА.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.

