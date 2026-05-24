Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения
Станция "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждений наземного вестибюля, вызванных взрывной волной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Детали
Как отмечается, в результате массированного обстрела столицы также временно будет закрыт вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции "Крещатик".
Сразу после отбоя воздушной тревоги работники метро приступили к ликвидации последствий и обеспечению готовности к работе эскалаторов и пассажирской автоматики.
"О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", — уточнили в КГГА.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
