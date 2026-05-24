Рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома
Этой ночью враг нанес удар по Кировоградской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
Что уже известно?
Как отмечается, после взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы.
По уточненным данным, в результате вражеской атаки беспилотниками в Великовисковской громаде повреждено 16 жилых домов. На территории одного из домовладений возник пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели.
"Главное — обошлось без пострадавших", — уточнил глава области.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
