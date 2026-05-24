Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: разрушены рынок и ТЦ, повреждены как минимум 27 многоэтажек, музей и школа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители фиксируют последствия массированного удара по столице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Последствия наблюдаются во всех районах
Как отмечается, в результате массированной атаки РФ на Киев 24 мая 2026 года по состоянию на 8 утра зафиксированы последствия попаданий и падения обломков БПЛА во всех десяти районах столицы.
По состоянию на 9 утра известно о гибели 86-летней и 44-летней женщин, а также о 33 пострадавших, среди которых 15-летний юноша и 12-летняя девочка.
Повреждения и разрушения
По данным прокуратуры, повреждено не менее 27 многоэтажных домов, больше всего — в Шевченковском районе Киева. Разрушено здание рынка и торгового центра, выбиты окна в домах вблизи эпицентра попадания, банковских учреждениях, торговых заведениях.
Кроме того, повреждены бизнес-центр, музей, административные здания, школа и 13 автомобилей.
В настоящее время окончательное количество пострадавших и поврежденных объектов устанавливается. Продолжается ликвидация последствий ночной атаки на столицу.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ очередного военного преступления, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига - к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствий недостаточно
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибших в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У відрядження не вдалось звалити, яка печаль...
❗️ Основний напрямок удару - Київ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу - 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:
- 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску - Капустин Яр, Астраханська обл., рф);
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску - Липецька обл., рф);
- 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків - ТОТ АР Крим, Курська обл., рф);
- 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску - Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);
- 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків - Вологодська, Курська обл., рф, акваторія Чорного моря);
- 600 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих *********** "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
💥 За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі - 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:
- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
- 549 ворожих БпЛА різних типів.
❗️Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються.
За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.
Нажаль квітуче місто - Київ перетворюється в Бейрут!
Негайно атветочку по центру смердючого москваостану!
ЯК ЗАВЖДИ