Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: разрушены рынок и ТЦ, повреждены как минимум 27 многоэтажек, музей и школа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители фиксируют последствия массированного удара по столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Последствия наблюдаются во всех районах

Как отмечается, в результате массированной атаки РФ на Киев 24 мая 2026 года по состоянию на 8 утра зафиксированы последствия попаданий и падения обломков БПЛА во всех десяти районах столицы.

По состоянию на 9 утра известно о гибели 86-летней и 44-летней женщин, а также о 33 пострадавших, среди которых 15-летний юноша и 12-летняя девочка.

Повреждения и разрушения

По данным прокуратуры, повреждено не менее 27 многоэтажных домов, больше всего — в Шевченковском районе Киева. Разрушено здание рынка и торгового центра, выбиты окна в домах вблизи эпицентра попадания, банковских учреждениях, торговых заведениях.

Кроме того, повреждены бизнес-центр, музей, административные здания, школа и 13 автомобилей.

В настоящее время окончательное количество пострадавших и поврежденных объектов устанавливается. Продолжается ликвидация последствий ночной атаки на столицу.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ очередного военного преступления, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

