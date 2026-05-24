Новости
Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: разрушены рынок и ТЦ, повреждены как минимум 27 многоэтажек, музей и школа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители фиксируют последствия массированного удара по столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Последствия наблюдаются во всех районах

Как отмечается, в результате массированной атаки РФ на Киев 24 мая 2026 года по состоянию на 8 утра зафиксированы последствия попаданий и падения обломков БПЛА во всех десяти районах столицы.

По состоянию на 9 утра известно о гибели 86-летней и 44-летней женщин, а также о 33 пострадавших, среди которых 15-летний юноша и 12-летняя девочка.

Повреждения и разрушения

По данным прокуратуры, повреждено не менее 27 многоэтажных домов, больше всего — в Шевченковском районе Киева. Разрушено здание рынка и торгового центра, выбиты окна в домах вблизи эпицентра попадания, банковских учреждениях, торговых заведениях.

Кроме того, повреждены бизнес-центр, музей, административные здания, школа и 13 автомобилей.

Обстрел Киева 24 мая
В настоящее время окончательное количество пострадавших и поврежденных объектов устанавливается. Продолжается ликвидация последствий ночной атаки на столицу.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военными РФ очередного военного преступления, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибших в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Головне що 9 травня парад в москві пройшов.
24.05.2026 09:43 Ответить
Якою повинна бути наша відповідь на цей жахливий злочин рашистів ? Потрібно знищити всю пасажирську авіацію Мордора ! Включно з усією інфраструктурою .
24.05.2026 09:42 Ответить
Підождіть, кляті кацапи,ЗЕленський сьогодні як введе проти вас санкції,не поздоровиться,як припугне ще асиметричною відповіддю.
24.05.2026 09:47 Ответить
24.05.2026 09:42 Ответить
24.05.2026 09:43 Ответить
24.05.2026 09:47 Ответить
Балаболістичною ракетою ***** по мацкві.
24.05.2026 10:00 Ответить
Як там наш бубочка?
У відрядження не вдалось звалити, яка печаль...
24.05.2026 09:55 Ответить
у ************ зі слабковиражЕними первинними прИзнаками дЄдушки кретинична, істерично-панічна стадія клімаксу, ускладнена старечим маразмом і параноєю..
24.05.2026 09:57 Ответить
Після цього рашиського злочину мав би до народу звернутись так званий президент висловити співчуття всім киянам і особливо постраждалим назвати путіна терористом злочинцем ,але де там це не для нього що йому нещасні українці ,ось міндіч ,шифір ,єрмак інша справа.
24.05.2026 09:59 Ответить
24.05.2026 10:00 Ответить
У ніч на 24 травня (з 18:00 23 травня), противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

❗️ Основний напрямок удару - Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу - 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:

- 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску - Капустин Яр, Астраханська обл., рф);
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску - Липецька обл., рф);
- 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків - ТОТ АР Крим, Курська обл., рф);
- 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску - Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);
- 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків - Вологодська, Курська обл., рф, акваторія Чорного моря);
- 600 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих *********** "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

💥 За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі - 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
- 549 ворожих БпЛА різних типів.

❗️Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються.

За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.
24.05.2026 10:02 Ответить
***** собі вони штампують ці ракети!
24.05.2026 10:13 Ответить
Делаем вывод, визгу от ***** и его холуёв много а толку мало, удары эти становятся абсолютно бессмысленными и неэффективными , это просто бессилие и злоба а посему, кацапов можно и нужно добивать. ВСЁ будет УКРАИНА!
24.05.2026 10:02 Ответить
марафону нанюхався??
24.05.2026 10:15 Ответить
Нанюхался? Ого, давай, давай, поведай про наркоманов которые всё украли
24.05.2026 10:27 Ответить
можу повідати, як наша влада зв язавшись з відьмами, відкрила двері для сатани і запросила його в гості
24.05.2026 10:29 Ответить
Не, такого не надо у меня нет специального медицинского образования в области психиатрии ты запишись на приём в психушку , всё это и поведаешь, там и не такое слышали...
24.05.2026 10:33 Ответить
ти не віриш, що наша влада користувалась послугами відьми?
24.05.2026 10:45 Ответить
Когда я в такое поверю, сразу запишусь на приём к хорошему психиатру без вариантов.
24.05.2026 10:55 Ответить
Поки не почнем москву підривати, любим способом, все так і буде.
24.05.2026 10:28 Ответить
ви наівна людина, зебіл по сваіх ні стріляєт
24.05.2026 10:59 Ответить
Агрессорка використовує тактику "Випаленої землі", як вони чворили в Сирії!
Нажаль квітуче місто - Київ перетворюється в Бейрут!
Негайно атветочку по центру смердючого москваостану!
24.05.2026 10:49 Ответить
Кацапи тероризмом відволікають увагу від своїх кротів ішака і ермака
24.05.2026 10:58 Ответить
А де вітчизняне Фламінго? Стільки слів , ГРЛШЕЙ і ПШИК!
ЯК ЗАВЖДИ
24.05.2026 11:28 Ответить
Шось всюди показують ту лук'янівку зі згорівшим ринком і ТЦ. Але ніхто не говорить що та в будинку зі знищеним аж до першого поверху під'їздом. Нікому не цікаво? Сподіваюсь це не тому що пофіг, а тому що там ніхто не жив (і відповідно не загинув)
24.05.2026 11:37 Ответить
Гроші на нерухомість в Монако є , на застави злочинцям - корупціонерам є , а на захист країни- нема ?
24.05.2026 11:49 Ответить
 
 