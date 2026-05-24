Новости Массированный комбинированный удар
Массированная атака РФ: поврежден главный офис Укрпочты на Майдане Независимости, - Смилянский. ФОТО

Укрпочта Майдан

В результате ночных обстрелов был поврежден главный офис "Укрпочты" на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом сообщил в Telegram-канале гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В результате ночных ударов был поврежден главный офис Укрпочты на Майдане. Ну, мы давно планировали его немного отремонтировать — значит, будет возможность быстро восстановить, как и все остальные наши отделения после таких ночей", — отметил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибших в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Киев (26325) обстрел (32730) Укрпочта (336) Смелянский Игорь (76)
У Смілянського грошей накрадено багато...є за що відновлювати !
24.05.2026 09:25 Ответить
А чому він повинен робити ремонт за чесно накрадені гроші?
Він не такий дурний, він з бюджету загребе.
24.05.2026 09:51 Ответить
Так от де головний центр прийняття рішень! А всі думали, що то офіс Вєранікі Фєншуй! 😲 Або... кацапи просто операцію прикриття цінного агента проводили.
24.05.2026 09:35 Ответить
Могли і пофарбувати двері. Головний офіс. Як сільська пивнушка.
24.05.2026 09:42 Ответить
У той пошты с их тарифами и ценами бабла столько шо стекло вставить им труда не составит..
24.05.2026 09:44 Ответить
Обшарпані двері багато говорять про цього директора Смілянського.
24.05.2026 09:45 Ответить
 
 