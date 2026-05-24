Массированная атака РФ: поврежден главный офис Укрпочты на Майдане Независимости, - Смилянский. ФОТО
В результате ночных обстрелов был поврежден главный офис "Укрпочты" на Майдане Независимости в Киеве.
Об этом сообщил в Telegram-канале гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В результате ночных ударов был поврежден главный офис Укрпочты на Майдане. Ну, мы давно планировали его немного отремонтировать — значит, будет возможность быстро восстановить, как и все остальные наши отделения после таких ночей", — отметил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига — к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствия недостаточно
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибших в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він не такий дурний, він з бюджету загребе.