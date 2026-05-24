Массированная атака РФ: поврежден главный офис Укрпочты на Майдане Независимости, - Смилянский. ФОТО

В результате ночных обстрелов был поврежден главный офис "Укрпочты" на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом сообщил в Telegram-канале гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В результате ночных ударов был поврежден главный офис Укрпочты на Майдане. Ну, мы давно планировали его немного отремонтировать — значит, будет возможность быстро восстановить, как и все остальные наши отделения после таких ночей", — отметил он.







Что предшествовало?

