Масована атака РФ: пошкоджено головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності, - Смілянський. ФОТО

В результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомив у телеграм-каналі гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"В результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс Укрпошти на Майдані. Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати - значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей", - зазначив він.







Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

