Масована атака РФ: пошкоджено головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності, - Смілянський. ФОТО
В результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності у Києві.
Про це повідомив у телеграм-каналі гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"В результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс Укрпошти на Майдані. Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати - значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
Він не такий дурний, він з бюджету загребе.
Це ж Майдан!
лапті хочуть перетворити Київ на Бахмут, а у коментах боти радіють.
там недалеко.
що б воно запам'ятало, що таке "пошкоджене".
При тому що вхідні двері були в кращому стані, а не це совдеповське чудо.
А це - всеукраїнське підприємство, три розбитих вікна - і вже пошкодження.