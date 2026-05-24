Масована атака РФ: пошкоджено головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності, - Смілянський. ФОТО

В результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс Укрпошти на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомив у телеграм-каналі гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"В результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс Укрпошти на Майдані. Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати - значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей", - зазначив він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Київ обстріл Укрпошта Смілянський Ігор
+7
У Смілянського грошей накрадено багато...є за що відновлювати !
24.05.2026 09:25 Відповісти
+5
Могли і пофарбувати двері. Головний офіс. Як сільська пивнушка.
24.05.2026 09:42 Відповісти
+5
Коли у мене в Херсоні бул перші пошкодження такого плану: вибито пару вікон, я навіть в поліцію не заявляв.
При тому що вхідні двері були в кращому стані, а не це совдеповське чудо.
А це - всеукраїнське підприємство, три розбитих вікна - і вже пошкодження.
24.05.2026 09:54 Відповісти
А чому він повинен робити ремонт за чесно накрадені гроші?
Він не такий дурний, він з бюджету загребе.
24.05.2026 09:51 Відповісти
Дивна реакція бота.
Це ж Майдан!
лапті хочуть перетворити Київ на Бахмут, а у коментах боти радіють.
24.05.2026 10:06 Відповісти
Так от де головний центр прийняття рішень! А всі думали, що то офіс Вєранікі Фєншуй! 😲 Або... кацапи просто операцію прикриття цінного агента проводили.
24.05.2026 09:35 Відповісти
Могли і пофарбувати двері. Головний офіс. Як сільська пивнушка.
У нас війна, якщо ти не в курсі. Як там бальна зала у білому домі, двері пофарбовані?
24.05.2026 10:08 Відповісти
Я дивлюсь у Вас кохання до зевилупків?
24.05.2026 10:14 Відповісти
У мене кохання до України! А на зевилупків та вас, кремлеботіа, мені начхати.
24.05.2026 10:33 Відповісти
У той пошты с их тарифами и ценами бабла столько шо стекло вставить им труда не составит..
24.05.2026 09:44 Відповісти
Обшарпані двері багато говорять про цього директора Смілянського.
24.05.2026 09:45 Відповісти
Да, скорее всего двери в доме самого начальника выглядят немножко иначе...
24.05.2026 09:59 Відповісти
покажіть мародеру смілянському лук'янівку.
там недалеко.
що б воно запам'ятало, що таке "пошкоджене".
24.05.2026 09:52 Відповісти
Жидярі абсолююююютно *****!!!!
24.05.2026 09:57 Відповісти
А що це за хавіра?
24.05.2026 09:59 Відповісти
На фото обшарпані двері центрального офісу "Укрпошти" - жесть.Керманич установи Смілянський отримує більше 600 тис.грн. в місяць заробітної плати,за що?
24.05.2026 10:09 Відповісти
більше мільйону взагалі то
24.05.2026 10:16 Відповісти
А ці вже рахують, скільки вкрасти на відновленні? Там за шибку у цих совкових дверях можна буде, мабуть, танк купити хлопцям.
24.05.2026 10:23 Відповісти
Придурки, направляйте свій гнів на кацапів... записуйтеся в військо і нищіть кацапську нечисть. Можна в москві пару ТЦ спалити.
24.05.2026 10:33 Відповісти
 
 