Атака РФ на Київ: загинуло двоє людей, понад 40 постраждалих. Три людини у важкому стані. ВIДЕО
До двох зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворога на столицю.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про постраждалих?
За словами Кличка, постраждали 44 людини. Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі - двох дітей (у стані середньої тяжкості). Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.
16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сам сидів в глибокому бункері, а народ з дітьми в своїх квартирах. Хто мав би захистити українців? Де необхідна кількість укриттів на 4-му році війни?
