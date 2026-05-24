Атака РФ на Київ: загинуло двоє людей, понад 40 постраждалих. Три людини у важкому стані. ВIДЕО

До двох зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворога на столицю.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про постраждалих?

За словами Кличка, постраждали 44 людини. Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі - двох дітей (у стані середньої тяжкості). Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

16 постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

