Атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед поранених немовля

На жаль, під час нічної масованої атаки росії на Київщину загинули двоє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Є жертви

За даними ОВА, ворог убив чоловіків у Бучанському та Обухівському районах.

Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Серед них - дитина, дівчинці ще немає року.

Наслідки

Найбільше постраждалих у Фастівському районі - п’ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці.

Ворог цілеспрямовано бив по мирних населених пунктах. Пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини.

У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.

У Броварському районі - 11 приватних будинків.

У Вишгородському районі пошкоджені багатоповерховий будинок, приватне домоволодіння та автомобіль.

У Фастівському районі пошкоджено медичну амбулаторію, 9 приватних будинків, багатоповерхівку та два автомобілі.

У Бучанському районі - підприємство, складські приміщення, заклад освіти, магазин, три багатоповерхівки, 8 приватних будинків та два автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.

У Бориспільському районі - два приватні будинки, господарські приміщення та автомобіль.

На всіх місцях працюють оперативні служби. Постраждалим жителям уже надається вся необхідна допомога. Із людьми працюють психологи та соціальні служби.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

