Атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед поранених немовля

Київщина обстріл 24 травня

На жаль, під час нічної масованої атаки росії на Київщину загинули двоє людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Є жертви

  • За даними ОВА, ворог убив чоловіків у Бучанському та Обухівському районах. 
  • Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Серед них - дитина, дівчинці ще немає року.

Наслідки

  • Найбільше постраждалих у Фастівському районі - п’ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці.
  • Ворог цілеспрямовано бив по мирних населених пунктах. Пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини.
  • У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.
  • У Броварському районі - 11 приватних будинків.
  • У Вишгородському районі пошкоджені багатоповерховий будинок, приватне домоволодіння та автомобіль.
  • У Фастівському районі пошкоджено медичну амбулаторію, 9 приватних будинків, багатоповерхівку та два автомобілі.
  • У Бучанському районі - підприємство, складські приміщення, заклад освіти, магазин, три багатоповерхівки, 8 приватних будинків та два автомобілі.
  • В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.
  • У Бориспільському районі - два приватні будинки, господарські приміщення та автомобіль.

На всіх місцях працюють оперативні служби. Постраждалим жителям уже надається вся необхідна допомога. Із людьми працюють психологи та соціальні служби.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

СМЕРТЬ кацапским тварям. Только лютая СМЕРТЬ,
24.05.2026 09:28
Співчуття киянам...Дніпро не спало разом з вами,зоч було тихо.Смерть рашистам! Пуйлу вічне пекло! Тримаймось! Залишилось недовго.Раша конає...
24.05.2026 09:06
кацапські собаки скажені
24.05.2026 08:35
Генетика - то серйозна наука...
24.05.2026 08:52
а кацапи казали, що то "псевдонаука" ,
а зараз на колінах перед псі стоять за чіпи для ракет...
24.05.2026 08:55
Кацапи засекретили свої генетичні дослідження.
Щось у них там зі слов'янством не клеїться савсєм нікак...
24.05.2026 09:08
Рашиський чорт і його кривава кліка відчувають свою безкарність ,треба знищувати цю мерзоту воєних злочинців,колоборантів,пропагандонів всю рашиську нечисть.
24.05.2026 08:38
убожество ыкающє...
24.05.2026 09:04
твої "ыкающі" в цю ніч вчергове намагалися вбити мою доньку
24.05.2026 09:08
НЕГАЙНА, ЦІЄЇ НОЧІ АТВЕТОЧКА ПО МАСКОВІЇ, ГНИДАМ РАШИСТСЬКИМ!
24.05.2026 10:32
