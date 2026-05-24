Атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед поранених немовля
На жаль, під час нічної масованої атаки росії на Київщину загинули двоє людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
- За даними ОВА, ворог убив чоловіків у Бучанському та Обухівському районах.
- Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Серед них - дитина, дівчинці ще немає року.
Наслідки
- Найбільше постраждалих у Фастівському районі - п’ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці.
- Ворог цілеспрямовано бив по мирних населених пунктах. Пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини.
- У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.
- У Броварському районі - 11 приватних будинків.
- У Вишгородському районі пошкоджені багатоповерховий будинок, приватне домоволодіння та автомобіль.
- У Фастівському районі пошкоджено медичну амбулаторію, 9 приватних будинків, багатоповерхівку та два автомобілі.
- У Бучанському районі - підприємство, складські приміщення, заклад освіти, магазин, три багатоповерхівки, 8 приватних будинків та два автомобілі.
- В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.
- У Бориспільському районі - два приватні будинки, господарські приміщення та автомобіль.
На всіх місцях працюють оперативні служби. Постраждалим жителям уже надається вся необхідна допомога. Із людьми працюють психологи та соціальні служби.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
