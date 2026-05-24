РФ знову намагалась атакувати Київ та Київщину дронами: оголошували тривогу (оновлено)

Після нічної комбінованої атаки РФ ворог знову атакує Київ та область ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Де фіксуються дрони?

"Група БпЛА на півночі Київщини, рухається над Київським водосховищем у напрямку столиці", - йдеться у повідомленні.

У столиці та низці районів Київщини вже оголошено повітряну тривогу.

Більше інформації на цю мить не відомо.

О 7.48 було оголошено відбій загрози для Києва. На Київщині тривога досі триває у:

Броварському районі

Вишгородському районі

Фастівському районі

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

