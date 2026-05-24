РФ знову намагалась атакувати Київ та Київщину дронами: оголошували тривогу (оновлено)

Шахед над Києвом

Після нічної комбінованої атаки РФ ворог знову атакує Київ та область ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Де фіксуються дрони?

"Група БпЛА на півночі Київщини, рухається над Київським водосховищем у напрямку столиці", - йдеться у повідомленні.

У столиці та низці районів Київщини вже оголошено повітряну тривогу.

Більше інформації на цю мить не відомо. 

О 7.48 було оголошено відбій загрози для Києва. На Київщині тривога досі триває у:

  • Броварському районі
  • Вишгородському районі
  • Фастівському районі

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

по Парижу і Лондону треба бити , там у Зелі центр ухвалення рішень
24.05.2026 07:56 Відповісти
По голові тобі бити треба довбодятел
24.05.2026 08:16 Відповісти
"намагались" це ми Москву. А вони атакували.
24.05.2026 07:56 Відповісти
тепер наша черга бомбити москву
24.05.2026 08:06 Відповісти
@ (у перекладі):
Р-н Білої Церкви. Приліт «Орєшніка» - https://x.com/i/status/2058317087945138458 відео.
І знову без БЧ, порожні блоки, що розділяються - болванки (36 шт). Удар з допомогою кінетичної енергії.
Перші кілька вибухів, що чули місцеві жителі - це вхід ракети в атмосферу. Решта - падіння болванок по землю.
1-й удар по Україні був 21.11.2024;
2-й удар - 08.01.2026;
3-й удар - сьогодні вночі - 24.05.2026.
Враховуючи, що рашисти б'ють «Орєшніком» по великих за площею об'єктах, під ударом, ймовірно, опинився вантажний аеродром «Біла Церква».
24.05.2026 08:19 Відповісти
 
 