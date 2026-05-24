РФ снова пыталась атаковать Киев и Киевщину дронами: объявляли тревогу (обновлено)

После ночной комбинированной атаки РФ враг вновь наносит удары по Киеву и области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Где фиксируются дроны?

"Группа БПЛА на севере Киевской области движется над Киевским водохранилищем в направлении столицы", — говорится в сообщении.

В столице и ряде районов Киевской области уже объявлена воздушная тревога.

Более подробной информации на данный момент нет.

В 7:48 был объявлен отбой угрозы для Киева. На Киевщине тревога до сих пор продолжается в:

Броварском районе

Вышгородском районе

Фастовском районе

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.

Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.

Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.

Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

