РФ снова пыталась атаковать Киев и Киевщину дронами: объявляли тревогу (обновлено)
После ночной комбинированной атаки РФ враг вновь наносит удары по Киеву и области с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Где фиксируются дроны?
"Группа БПЛА на севере Киевской области движется над Киевским водохранилищем в направлении столицы", — говорится в сообщении.
В столице и ряде районов Киевской области уже объявлена воздушная тревога.
Более подробной информации на данный момент нет.
В 7:48 был объявлен отбой угрозы для Киева. На Киевщине тревога до сих пор продолжается в:
- Броварском районе
- Вышгородском районе
- Фастовском районе
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
Р-н Білої Церкви. Приліт «Орєшніка» - https://x.com/i/status/2058317087945138458 відео.
І знову без БЧ, порожні блоки, що розділяються - болванки (36 шт). Удар з допомогою кінетичної енергії.
Перші кілька вибухів, що чули місцеві жителі - це вхід ракети в атмосферу. Решта - падіння болванок по землю.
1-й удар по Україні був 21.11.2024;
2-й удар - 08.01.2026;
3-й удар - сьогодні вночі - 24.05.2026.
Враховуючи, що рашисти б'ють «Орєшніком» по великих за площею об'єктах, під ударом, ймовірно, опинився вантажний аеродром «Біла Церква».