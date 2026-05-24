РФ снова пыталась атаковать Киев и Киевщину дронами: объявляли тревогу (обновлено)

Шахед над Киевом

После ночной комбинированной атаки РФ враг вновь наносит удары по Киеву и области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Где фиксируются дроны?

"Группа БПЛА на севере Киевской области движется над Киевским водохранилищем в направлении столицы", — говорится в сообщении.

В столице и ряде районов Киевской области уже объявлена воздушная тревога.

Более подробной информации на данный момент нет.

В 7:48 был объявлен отбой угрозы для Киева. На Киевщине тревога до сих пор продолжается в:

  • Броварском районе
  • Вышгородском районе
  • Фастовском районе

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

по Парижу і Лондону треба бити , там у Зелі центр ухвалення рішень
24.05.2026 07:56 Ответить
По голові тобі бити треба довбодятел
24.05.2026 08:16 Ответить
"намагались" це ми Москву. А вони атакували.
24.05.2026 07:56 Ответить
тепер наша черга бомбити москву
24.05.2026 08:06 Ответить
@ (у перекладі):
Р-н Білої Церкви. Приліт «Орєшніка» - https://x.com/i/status/2058317087945138458 відео.
І знову без БЧ, порожні блоки, що розділяються - болванки (36 шт). Удар з допомогою кінетичної енергії.
Перші кілька вибухів, що чули місцеві жителі - це вхід ракети в атмосферу. Решта - падіння болванок по землю.
1-й удар по Україні був 21.11.2024;
2-й удар - 08.01.2026;
3-й удар - сьогодні вночі - 24.05.2026.
Враховуючи, що рашисти б'ють «Орєшніком» по великих за площею об'єктах, під ударом, ймовірно, опинився вантажний аеродром «Біла Церква».
24.05.2026 08:19 Ответить
 
 