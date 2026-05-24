Атака РФ на Киевщину: двое погибших, среди раненых - младенец

К сожалению, в ходе ночной массированной атаки России на Киевскую область погибли два человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

По данным ОВА, враг убил мужчин в Бучанском и Обуховском районах.

Число пострадавших возросло до 9 человек. Среди них — ребенок, девочке еще нет года.

Последствия

Больше всего пострадавших в Фастовском районе — пять человек. Двух раненых женщин госпитализировали в местные больницы, остальным оказали медицинскую помощь на месте.

Враг целенаправленно наносил удары по мирным населенным пунктам. Повреждены жилые дома, магазины, предприятия, учебные и медицинские заведения.

В Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.

В Броварском районе — 11 частных домов.

В Вышгородском районе повреждены многоэтажный дом, частный дом и автомобиль.

В Фастовском районе повреждены медицинская амбулатория, 9 частных домов, многоэтажный дом и два автомобиля.

В Бучанском районе — предприятие, складские помещения, учебное заведение, магазин, три многоэтажки, 8 частных домов и два автомобиля.

В Обуховском районе повреждены три частных дома.

В Бориспольском районе — два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль.

На всех местах работают оперативные службы. Пострадавшим жителям уже оказывается вся необходимая помощь. С людьми работают психологи и социальные службы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.

Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.

Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.

Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

