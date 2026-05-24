Атака РФ на Киевщину: двое погибших, среди раненых - младенец

Киевская область обстрел 24 мая

К сожалению, в ходе ночной массированной атаки России на Киевскую область погибли два человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

  • По данным ОВА, враг убил мужчин в Бучанском и Обуховском районах. 
  • Число пострадавших возросло до 9 человек. Среди них — ребенок, девочке еще нет года.

Последствия

  • Больше всего пострадавших в Фастовском районе — пять человек. Двух раненых женщин госпитализировали в местные больницы, остальным оказали медицинскую помощь на месте.
  • Враг целенаправленно наносил удары по мирным населенным пунктам. Повреждены жилые дома, магазины, предприятия, учебные и медицинские заведения.
  • В Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.
  • В Броварском районе — 11 частных домов.
  • В Вышгородском районе повреждены многоэтажный дом, частный дом и автомобиль.
  • В Фастовском районе повреждены медицинская амбулатория, 9 частных домов, многоэтажный дом и два автомобиля.
  • В Бучанском районе — предприятие, складские помещения, учебное заведение, магазин, три многоэтажки, 8 частных домов и два автомобиля.
  • В Обуховском районе повреждены три частных дома.
  • В Бориспольском районе — два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль.

На всех местах работают оперативные службы. Пострадавшим жителям уже оказывается вся необходимая помощь. С людьми работают психологи и социальные службы.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

СМЕРТЬ кацапским тварям. Только лютая СМЕРТЬ,
24.05.2026 09:28
кацапські собаки скажені
24.05.2026 08:35
Генетика - то серйозна наука...
24.05.2026 08:52
а кацапи казали, що то "псевдонаука" ,
а зараз на колінах перед псі стоять за чіпи для ракет...
24.05.2026 08:55
Кацапи засекретили свої генетичні дослідження.
Щось у них там зі слов'янством не клеїться савсєм нікак...
24.05.2026 09:08
Рашиський чорт і його кривава кліка відчувають свою безкарність ,треба знищувати цю мерзоту воєних злочинців,колоборантів,пропагандонів всю рашиську нечисть.
24.05.2026 08:38
убожество ыкающє...
24.05.2026 09:04
твої "ыкающі" в цю ніч вчергове намагалися вбити мою доньку
24.05.2026 09:08
Співчуття киянам...Дніпро не спало разом з вами,зоч було тихо.Смерть рашистам! Пуйлу вічне пекло! Тримаймось! Залишилось недовго.Раша конає...
24.05.2026 09:06
СМЕРТЬ кацапским тварям. Только лютая СМЕРТЬ,
24.05.2026 09:28
 
 