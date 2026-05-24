Атака РФ на Киевщину: двое погибших, среди раненых - младенец
К сожалению, в ходе ночной массированной атаки России на Киевскую область погибли два человека.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
- По данным ОВА, враг убил мужчин в Бучанском и Обуховском районах.
- Число пострадавших возросло до 9 человек. Среди них — ребенок, девочке еще нет года.
Последствия
- Больше всего пострадавших в Фастовском районе — пять человек. Двух раненых женщин госпитализировали в местные больницы, остальным оказали медицинскую помощь на месте.
- Враг целенаправленно наносил удары по мирным населенным пунктам. Повреждены жилые дома, магазины, предприятия, учебные и медицинские заведения.
- В Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.
- В Броварском районе — 11 частных домов.
- В Вышгородском районе повреждены многоэтажный дом, частный дом и автомобиль.
- В Фастовском районе повреждены медицинская амбулатория, 9 частных домов, многоэтажный дом и два автомобиля.
- В Бучанском районе — предприятие, складские помещения, учебное заведение, магазин, три многоэтажки, 8 частных домов и два автомобиля.
- В Обуховском районе повреждены три частных дома.
- В Бориспольском районе — два частных дома, хозяйственные помещения и автомобиль.
На всех местах работают оперативные службы. Пострадавшим жителям уже оказывается вся необходимая помощь. С людьми работают психологи и социальные службы.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига — к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствий недостаточно
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а зараз на колінах перед псі стоять за чіпи для ракет...
Щось у них там зі слов'янством не клеїться савсєм нікак...