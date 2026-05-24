Наслідки комбінованої атаки РФ на Київ: зруйновано ринок і ТЦ, пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхівок, музей та школу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці фіксують наслідки масованого удару по столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Є наслідки у всіх районах
Як зазначається, внаслідок масованої атаки РФ на Київ 24 травня 2026 року станом на 8 ранку зафіксовано наслідки влучать та падіння уламків БпЛА в усіх десяти районах столиці.
Станом на 9 ранку відомо про загибель 86-річної та 44-річної жінок, про 33 постраждалих, серед яких 15-річний хлопець та 12-річна дівчинка.
Пошкодження та руйнування
За даними прокуратури, пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхових будинків, найбільше - у Шевченківському районі Києва. Зруйновано будівлю ринку та торговельного центру, вибиті вікна у будинках поблизу епіцентру влучання, банківських установах, закладах торгівлі.
Крім того, пошкоджено бізнес-центр, музей, адміністративні будівлі, школу та 13 автомобілів.
Наразі остаточна кількість постраждалих та пошкоджених об’єктів встановлюється. Триває ліквідація наслідків нічної атаки на столицю.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив смерть людини (ч.2 ст. 438 КК України).
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга - до партнерів на тлі попереджень про масовану атаку з боку РФ: У вас є важелі впливу. Стурбованості та співчуттів недостатньо
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У відрядження не вдалось звалити, яка печаль...
❗️ Основний напрямок удару - Київ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу - 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:
- 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску - Капустин Яр, Астраханська обл., рф);
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску - Липецька обл., рф);
- 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків - ТОТ АР Крим, Курська обл., рф);
- 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску - Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);
- 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків - Вологодська, Курська обл., рф, акваторія Чорного моря);
- 600 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих *********** "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
💥 За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі - 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:
- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
- 549 ворожих БпЛА різних типів.
❗️Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються.
За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.
Скинеш сюди скрін запису на прийом)
Нажаль квітуче місто - Київ перетворюється в Бейрут!
Негайно атветочку по центру смердючого москваостану!
ЯК ЗАВЖДИ