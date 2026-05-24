6 872 28

Наслідки комбінованої атаки РФ на Київ: зруйновано ринок і ТЦ, пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхівок, музей та школу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці фіксують наслідки масованого удару по столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Є наслідки у всіх районах

Як зазначається, внаслідок масованої атаки РФ на Київ 24 травня 2026 року станом на 8 ранку зафіксовано наслідки влучать та падіння уламків БпЛА в усіх десяти районах столиці.

Станом на 9 ранку відомо про загибель 86-річної та 44-річної жінок, про 33 постраждалих, серед яких 15-річний хлопець та 12-річна дівчинка.

Пошкодження та руйнування

За даними прокуратури, пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхових будинків, найбільше - у Шевченківському районі Києва. Зруйновано будівлю ринку та торговельного центру, вибиті вікна у будинках поблизу епіцентру влучання, банківських установах, закладах торгівлі.

Крім того, пошкоджено бізнес-центр, музей, адміністративні будівлі, школу та 13 автомобілів.

Обстріл Києва 24 травня
Наразі остаточна кількість постраждалих та пошкоджених об’єктів встановлюється. Триває ліквідація наслідків нічної атаки на столицю.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив смерть людини (ч.2 ст. 438 КК України).

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Головне що 9 травня парад в москві пройшов.
24.05.2026 09:43
24.05.2026 09:43 Відповісти
Якою повинна бути наша відповідь на цей жахливий злочин рашистів ? Потрібно знищити всю пасажирську авіацію Мордора ! Включно з усією інфраструктурою .
24.05.2026 09:42
24.05.2026 09:42 Відповісти
Підождіть, кляті кацапи,ЗЕленський сьогодні як введе проти вас санкції,не поздоровиться,як припугне ще асиметричною відповіддю.
24.05.2026 09:47
24.05.2026 09:47 Відповісти
24.05.2026 09:42 Відповісти
24.05.2026 09:43 Відповісти
24.05.2026 09:47 Відповісти
Балаболістичною ракетою ***** по мацкві.
показати весь коментар
24.05.2026 10:00 Відповісти
Як там наш бубочка?
У відрядження не вдалось звалити, яка печаль...
показати весь коментар
24.05.2026 09:55 Відповісти
у ************ зі слабковиражЕними первинними прИзнаками дЄдушки кретинична, істерично-панічна стадія клімаксу, ускладнена старечим маразмом і параноєю..
показати весь коментар
24.05.2026 09:57 Відповісти
Після цього рашиського злочину мав би до народу звернутись так званий президент висловити співчуття всім киянам і особливо постраждалим назвати путіна терористом злочинцем ,але де там це не для нього що йому нещасні українці ,ось міндіч ,шифір ,єрмак інша справа.
показати весь коментар
24.05.2026 09:59 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2026 10:00 Відповісти
У ніч на 24 травня (з 18:00 23 травня), противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

❗️ Основний напрямок удару - Київ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу - 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:

- 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску - Капустин Яр, Астраханська обл., рф);
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску - Липецька обл., рф);
- 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків - ТОТ АР Крим, Курська обл., рф);
- 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску - Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);
- 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків - Вологодська, Курська обл., рф, акваторія Чорного моря);
- 600 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих *********** "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

💥 За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі - 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
- 549 ворожих БпЛА різних типів.

❗️Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються.

За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.
показати весь коментар
24.05.2026 10:02 Відповісти
***** собі вони штампують ці ракети!
показати весь коментар
24.05.2026 10:13 Відповісти
Делаем вывод, визгу от ***** и его холуёв много а толку мало, удары эти становятся абсолютно бессмысленными и неэффективными , это просто бессилие и злоба а посему, кацапов можно и нужно добивать. ВСЁ будет УКРАИНА!
показати весь коментар
24.05.2026 10:02 Відповісти
марафону нанюхався??
показати весь коментар
24.05.2026 10:15 Відповісти
Нанюхался? Ого, давай, давай, поведай про наркоманов которые всё украли
показати весь коментар
24.05.2026 10:27 Відповісти
можу повідати, як наша влада зв язавшись з відьмами, відкрила двері для сатани і запросила його в гості
показати весь коментар
24.05.2026 10:29 Відповісти
Не, такого не надо у меня нет специального медицинского образования в области психиатрии ты запишись на приём в психушку , всё это и поведаешь, там и не такое слышали...
показати весь коментар
24.05.2026 10:33 Відповісти
ти не віриш, що наша влада користувалась послугами відьми?
показати весь коментар
24.05.2026 10:45 Відповісти
Когда я в такое поверю, сразу запишусь на приём к хорошему психиатру без вариантов.
показати весь коментар
24.05.2026 10:55 Відповісти
Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою "Веронікою Феншуй", - САП Джерело: https://censor.net/ua/n4002868
Скинеш сюди скрін запису на прийом)
показати весь коментар
24.05.2026 12:36 Відповісти
Поки не почнем москву підривати, любим способом, все так і буде.
показати весь коментар
24.05.2026 10:28 Відповісти
ви наівна людина, зебіл по сваіх ні стріляєт
показати весь коментар
24.05.2026 10:59 Відповісти
Агрессорка використовує тактику "Випаленої землі", як вони чворили в Сирії!
Нажаль квітуче місто - Київ перетворюється в Бейрут!
Негайно атветочку по центру смердючого москваостану!
показати весь коментар
24.05.2026 10:49 Відповісти
Кацапи тероризмом відволікають увагу від своїх кротів ішака і ермака
показати весь коментар
24.05.2026 10:58 Відповісти
А де вітчизняне Фламінго? Стільки слів , ГРЛШЕЙ і ПШИК!
ЯК ЗАВЖДИ
показати весь коментар
24.05.2026 11:28 Відповісти
Шось всюди показують ту лук'янівку зі згорівшим ринком і ТЦ. Але ніхто не говорить що та в будинку зі знищеним аж до першого поверху під'їздом. Нікому не цікаво? Сподіваюсь це не тому що пофіг, а тому що там ніхто не жив (і відповідно не загинув)
показати весь коментар
24.05.2026 11:37 Відповісти
Гроші на нерухомість в Монако є , на застави злочинцям - корупціонерам є , а на захист країни- нема ?
показати весь коментар
24.05.2026 11:49 Відповісти
 
 