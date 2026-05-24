Наслідки комбінованої атаки РФ на Київ: зруйновано ринок і ТЦ, пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхівок, музей та школу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці фіксують наслідки масованого удару по столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Є наслідки у всіх районах

Як зазначається, внаслідок масованої атаки РФ на Київ 24 травня 2026 року станом на 8 ранку зафіксовано наслідки влучать та падіння уламків БпЛА в усіх десяти районах столиці.

Станом на 9 ранку відомо про загибель 86-річної та 44-річної жінок, про 33 постраждалих, серед яких 15-річний хлопець та 12-річна дівчинка.

Пошкодження та руйнування

За даними прокуратури, пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхових будинків, найбільше - у Шевченківському районі Києва. Зруйновано будівлю ринку та торговельного центру, вибиті вікна у будинках поблизу епіцентру влучання, банківських установах, закладах торгівлі.

Крім того, пошкоджено бізнес-центр, музей, адміністративні будівлі, школу та 13 автомобілів.

Наразі остаточна кількість постраждалих та пошкоджених об’єктів встановлюється. Триває ліквідація наслідків нічної атаки на столицю.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив смерть людини (ч.2 ст. 438 КК України).

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

