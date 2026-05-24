Новости
РФ нанесла удар по Белой Церкви "Орешником", - Игнат

"Орешник" нанес удар по Белой Церкви

Балистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") упала в районе Белой Церкви в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию РБК-Украина подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Первая официальная информация

Пуск ракеты россияне осуществили с полигона Капустин Яр.

Ранее советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что ночью войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибших в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

+34
А ми по ним ударимо "ЗЕЛЕШНІКОМ" зараз вийде і почте своє таралала трололо. А по факту - масовве знищення етносу на фоні розграбунку найбільшого в Европі
показать весь комментарий
24.05.2026 09:57 Ответить
+28
Ну і традиційно ще "ДВУШЕЧКУ НА МОСКВУ" запустим ....
показать весь комментарий
24.05.2026 09:59 Ответить
+26
На БЦ то фігня .... Главне , щоб "Династія" не пострадала !!!! ВСі на шашлики , як "завещал " ПОТУЖНИЙ ШАШЛИЧНІК !!!!!!
показать весь комментарий
24.05.2026 10:01 Ответить
Болванками куляють. Перетворили Україну на полігон для випробувань.
показать весь комментарий
24.05.2026 09:58 Ответить
Якийсь радник повідомляє раніше за ЗСУ...
Мабуть в раші зараз все настільки кепсько, що довелось арєшніком кидатись.
показать весь комментарий
24.05.2026 09:59 Ответить
У них вже 12 років настількі кепсько. Ще як в 2014 році Байден санкції ввів. Ще 2-3 тижні. Чекайте.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:04 Ответить
" ще 2-3 тижн" вже 5 років
показать весь комментарий
24.05.2026 11:28 Ответить
якась катруся-закордонс'їбуся гавкає на українського волонтера !
показать весь комментарий
24.05.2026 10:09 Ответить
А як же має бути? Я так розумію, Стерненко - то нова Вєроніка Фєншуй! Він все знав наперед! Ще до удару!
показать весь комментарий
24.05.2026 10:41 Ответить
******* чого ти три дня тому набалабонив що ппо напівпусті?!
показать весь комментарий
24.05.2026 09:59 Ответить
Він домовився з кремлем, що буде завжди попереджати...
показать весь комментарий
24.05.2026 10:13 Ответить
Це щоб орківські шпигуни ніякої винагороди не отримали за шпигунство.
Щоб померли з голоду без зарплати.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:41 Ответить
А найвеличніший ще давав дозвіл на парад в такому то квадраті,знав би він...
показать весь комментарий
24.05.2026 10:01 Ответить
то,ніколи би не давав...
показать весь комментарий
24.05.2026 10:08 Ответить
Z-ля!
Де нищівна АТВЕТОЧКА прямісінько по центру маскви!
Доки ми, Народ України, терпітимемо все це від рашистів!?!
показать весь комментарий
24.05.2026 10:03 Ответить
Ми, індуси-громадяни уркаіни, цілком згодні!!! Ми потерпаємо не від рашистів, а від шапіто. Ти тупе лайно. Ти не народ, а тупе бидло)
показать весь комментарий
24.05.2026 10:21 Ответить
України
показать весь комментарий
24.05.2026 10:49 Ответить
Ось відео

https://streamable.com/rpp9k4
показать весь комментарий
24.05.2026 10:04 Ответить
У жіночки прізвище - Попугаєва.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:08 Ответить
кажуть що на місця падіння какошнка підприємливі люди одразу везуть бетонні кільця, і встановлюють вороток. На пасовиськах зручно худобу напувать.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:04 Ответить
Ігнат із Стерненком окуєнні спеціяяяялісти розвідники по ракетному озброєнні 63,14дерації
показать весь комментарий
24.05.2026 10:05 Ответить
трохи кращі ніж твій старий педофіл зупиняч воїн і друг ***** .
показать весь комментарий
24.05.2026 10:12 Ответить
"ромашка" "трампло" ворог України і українського народу,та співучасник рашистської війни в Україні,а чим кращі Твої ???(((https://www.unian.ua/weapons/ppo-ignat-povidomiv-shcho-pislya-vidbittya-atak-rf-kompleksi-v-ukrajini-napivporozhni-13388265.html)))
показать весь комментарий
24.05.2026 10:18 Ответить
Стерненко щодня збирає гроші , купує дрони , передає на фронт , йому дякують за допомогу військові . що ти зробив для ЗСУ і яке маєш право гавкати на українського волонтера ?
показать весь комментарий
24.05.2026 10:27 Ответить
собака гавкає і Ти теж.я про ракети, а Ти що тулиш...??Допомагає фронту і ЗСУ.честь і хвала,а про ракети це що інше.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:36 Ответить
хто ти такий щоб дозволяти чось українському волонтеру ? я хочу бачити твої коменти в дописах про американського дурнуватого педофіла і з задоволенням поставлю вподобайку .
показать весь комментарий
24.05.2026 10:42 Ответить
такий, яких тут багато, справа не вподобайках "сліпців",котрі бачуть лише те, що хочуть бачити "зелені поцпіоти" в Украіні, або виборці американського агента "краснова" .закінчено
показать весь комментарий
24.05.2026 11:06 Ответить
я не сліпець , бо мої очі не закрили ні шоколадні , ні дебільні серіали ! я сужу про людину не по словам її , а по справах . мене дратує що тупі шавки гавкають на людину яка стільки зробила для ЗСУ . до речі вся ця полова не донатить ні Справа громад , ні Стерненку , ні Квітану , а просто днями сидить тут друкує лайно.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:23 Ответить
Ну первый раз с большими натяжками и могли кого-то напугать, второй раз все просто повертели пальцами у виска а третий раз это уже перебор даже для такого кретина как ***** кстати видели как этот дегенерат давеча кричал УРя, такие звуки видимо висельники издают...
показать весь комментарий
24.05.2026 10:08 Ответить
А Лідар видавав указ на дозвіл запуску арешніка?
Чи це орки без спросу зробили?
показать весь комментарий
24.05.2026 10:10 Ответить
Був дозвіл на парад,орешнік запустили самочинно,с.ки...
показать весь комментарий
24.05.2026 10:23 Ответить
Раніше радник міністра оборони Сергій Стерненко інформував, що вночі війська РФ запустили ядерну ракету без ядерної бойової частини.

вчиться, як треба пітляти під краплинами дощу та робити кар'єру!!!
стерненко, не тільки: блогер, волонтер, багата і просто приємна людина, котру охороняє сбу.
стерненко, щей великий спеціаліст в стратегічних ракетних військах!!!!
мабуть і в ядерний фізиці шарить......
показать весь комментарий
24.05.2026 10:10 Ответить
Штілєрман -твій вихід. Де обіцяна балістика? В офшорах?
показать весь комментарий
24.05.2026 10:11 Ответить
Чого причепилися ? Іспити у процесі. Новини дивитесь ?
Зробіть катапульту і бочками по мАскве ... по мАсквє ...

Якщо великі державні підприємства трохи-трохи чухають, що ви хочеш від приватників ?
показать весь комментарий
24.05.2026 11:32 Ответить
показать весь комментарий
24.05.2026 11:41 Ответить
Недолугі некомпетентні ідіоти при владі (мо, ап) дає свої жахливі наслідки.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:11 Ответить
ось тут згоден , це все наслідки меморандумів і 25 річного роззброєння та знищення армії .
показать весь комментарий
24.05.2026 10:15 Ответить
Наслідок сугубо вибору 19-го.
Будь-хто інший,окрім слуги, вторгнення не відбулось би-це ж треба було: збудували шляхи з Білорусі і Криму до столиці,по яких маршем примчалась рос.бронетехніка,з півночі виключали зовсім удар,на півдні розмінували позиції та відвели війська,а на сході зоставшись основні війська.
Або,за словами Забужко-відкрили ворота країни для ворога.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:42 Ответить
патріот ти довго живеш закордоном і зовсім не володієш інформацією . тож коротко проінформую . в 1994 за туалетний папірець Кучма віддав ядерну зброю і дозволив кацапам базу в Криму, потім Ющенко дорізав бомбардувальники , які не встиг передать кацапам попередник , відав ракети якими кацапи били по нам в 22-23 роках , Вітя зек добив залишки армії . вторгнення відбулося в лютому 2014 року з виходом кацапів за межі бази . в серпні 2014 року в Донецьку область зайшла регулярна армія кацапії . а тепер наведи контраргументи на наведені факти !
показать весь комментарий
24.05.2026 10:59 Ответить
як це ти забув сказати про Порошенка?
показать весь комментарий
24.05.2026 11:31 Ответить
а хто керував Україною в серпні 2014 року ? Толік контраргументи будуть , ні іди далі ?
показать весь комментарий
24.05.2026 11:35 Ответить
Ти хоч сам щось можеш заперечити,а чи лише питання на питання?
Якщо ні,іди далі
показать весь комментарий
24.05.2026 11:55 Ответить
патріот,ти видно з оп,хто там з вас Роман?
Як поясниш,що ще клістрони з ракетних частин,що знаходились на півдні,одна поважна структура конфіскувала,щоби ракети були сліпі?
А як мали будувати оборону-бери з Ірану,як вони підготувались,патріот ти,з зеленим душком.
При Пороху не сталось вторгнення,бо спрацювали Мінські,на які ви кривлялись,а як тепер вийти зі стану,буратінка поняття не має,хоча це була його головна обіцянка закінчити війну,йдучи на вибори.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:53 Ответить
Вони вороги ...
показать весь комментарий
24.05.2026 10:17 Ответить
На часі най-най-величнішому "вдарити куєм по роялю"...
показать весь комментарий
24.05.2026 10:12 Ответить
Та воно той @#$ стерло давно. Зараз бачимо, що в нього не тільки @#$ нема, а й того, що нижче має бути...
показать весь комментарий
24.05.2026 10:19 Ответить
Ну а ви думали в честь якого фуя назвали дрон пісюном?
Міндіч нову балістичну ракету придумає, обрубану.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:35 Ответить
А "велике занепокоєння" з-за кордону вже було?
показать весь комментарий
24.05.2026 10:16 Ответить
Місцеві жителі дуже порадували кацапських гнид своїми "арєшнік! арєшнік" 🤢 🤮
Кацапи тепер таскають те відео по всіх каналах і гордяться власним ВПК.
А ми можемо гордитись лише злодіями з характерними "українськими" прізвищами Міндіч, Штілерман або такими ж характерники "українськими" пиками (Татаров, це я про тебе, падляча ти наволоч).

Замість фінансування КБ "Луч" ці п**ари фінансують "український" Фаєр Поінт.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:18 Ответить
Підтримую, замість ''Луч'' плем'я Вождя Голобородька' створили ''Фраєр Понт''', що відповідає його дійсності.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:50 Ответить
Ось,що означають слова хвалька про перенесення війни на територію агресора і для кого вони призначались?
показать весь комментарий
24.05.2026 10:19 Ответить
А де наша ліщина по моцкві? Чи зараз знову замість потужноі відповіді, почнете затягувати пісню про переговори і варіанти капітуляції? А потім дивуються чого це русофашисти тероризують саме цивільних. Так це ж насправді самий дієвий спосіб добиватися своїх цілей
показать весь комментарий
24.05.2026 10:24 Ответить
Російські вчені розробили нову бомбу ЧУГУНІЄВУ..радіус ураження бомби дорівнює радіусу бомби.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:40 Ответить
Теперь думаю на москва полетят не только дроны . Слава Украине!
показать весь комментарий
24.05.2026 10:45 Ответить
Кацапи та їх посіпаки, прийде час і українці всім вам орешник встромлять у ваши брудні сраки. Без ваЗЕліну.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:03 Ответить
Випускай неголену,бридку харю з шморгаючим шнобелем та надпотужною отвєткою!!!
показать весь комментарий
24.05.2026 11:50 Ответить
Це дивна поведінка медіа, різноманітних експертів/посадовців/радників тощо... я не розумію, чому вони всі наярюють на "кукарєшнік"? Типу: московія запустила носій ядерної зброї без бч. Ви серʼйозно? Фактично більшість запущееих ракет балістичних/крилатих є номіями ядерної бч. То чому так всі теребунькають на цю хловську "вундервафлю"? Чим відрізняється від усяких кинжалів, іскндерів і різник Х-ракет, що несуть бч із тонною чи півтонною вибухівки? Пустими 6 болванками?
показать весь комментарий
24.05.2026 12:03 Ответить
 
 