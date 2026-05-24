РФ нанесла удар по Белой Церкви "Орешником", - Игнат
Балистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") упала в районе Белой Церкви в Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию РБК-Украина подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Первая официальная информация
Пуск ракеты россияне осуществили с полигона Капустин Яр.
Ранее советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что ночью войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига — к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствий недостаточно
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибших в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Топ комментарии
+34 Михайло Иляш
показать весь комментарий24.05.2026 09:57 Ответить Ссылка
+28 Роман с камнем
показать весь комментарий24.05.2026 09:59 Ответить Ссылка
+26 Роман с камнем
показать весь комментарий24.05.2026 10:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть в раші зараз все настільки кепсько, що довелось арєшніком кидатись.
Щоб померли з голоду без зарплати.
Де нищівна АТВЕТОЧКА прямісінько по центру маскви!
Доки ми, Народ України, терпітимемо все це від рашистів!?!
https://streamable.com/rpp9k4
Чи це орки без спросу зробили?
вчиться, як треба пітляти під краплинами дощу та робити кар'єру!!!
стерненко, не тільки: блогер, волонтер, багата і просто приємна людина, котру охороняє сбу.
стерненко, щей великий спеціаліст в стратегічних ракетних військах!!!!
мабуть і в ядерний фізиці шарить......
Зробіть катапульту і бочками по мАскве ... по мАсквє ...
Якщо великі державні підприємства трохи-трохи чухають, що ви хочеш від приватників ?
Будь-хто інший,окрім слуги, вторгнення не відбулось би-це ж треба було: збудували шляхи з Білорусі і Криму до столиці,по яких маршем примчалась рос.бронетехніка,з півночі виключали зовсім удар,на півдні розмінували позиції та відвели війська,а на сході зоставшись основні війська.
Або,за словами Забужко-відкрили ворота країни для ворога.
Якщо ні,іди далі
Як поясниш,що ще клістрони з ракетних частин,що знаходились на півдні,одна поважна структура конфіскувала,щоби ракети були сліпі?
А як мали будувати оборону-бери з Ірану,як вони підготувались,патріот ти,з зеленим душком.
При Пороху не сталось вторгнення,бо спрацювали Мінські,на які ви кривлялись,а як тепер вийти зі стану,буратінка поняття не має,хоча це була його головна обіцянка закінчити війну,йдучи на вибори.
Міндіч нову балістичну ракету придумає, обрубану.
Кацапи тепер таскають те відео по всіх каналах і гордяться власним ВПК.
А ми можемо гордитись лише злодіями з характерними "українськими" прізвищами Міндіч, Штілерман або такими ж характерники "українськими" пиками (Татаров, це я про тебе, падляча ти наволоч).
Замість фінансування КБ "Луч" ці п**ари фінансують "український" Фаєр Поінт.