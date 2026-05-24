РФ ударила по Білій Церкві "Орєшніком", - Ігнат
Балістична ракета середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") ударила в районі Білої Церкви на Київщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію РБК-Україна підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Перша офіційна інформація
Пуск ракети росіяни здійснили з полігону Капустін Яр.
Раніше радник міністра оборони Сергій Стерненко інформував, що вночі війська РФ запустили ядерну ракету без ядерної бойової частини.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
Мабуть в раші зараз все настільки кепсько, що довелось арєшніком кидатись.
Де нищівна АТВЕТОЧКА прямісінько по центру маскви!
Доки ми, Народ України, терпітимемо все це від рашистів!?!
https://streamable.com/rpp9k4
Чи це орки без спросу зробили?
вчиться, як треба пітляти під краплинами дощу та робити кар'єру!!!
стерненко, не тільки: блогер, волонтер, багата і просто приємна людина, котру охороняє сбу.
стерненко, щей великий спеціаліст в стратегічних ракетних військах!!!!
мабуть і в ядерний фізиці шарить......
Кацапи тепер таскають те відео по всіх каналах і гордяться власним ВПК.
А ми можемо гордитись лише злодіями з характерними "українськими" прізвищами Міндіч, Штілерман або такими ж характерники "українськими" пиками (Татаров, це я про тебе, падляча ти наволоч).
Замість фінансування КБ "Луч" ці п**ари фінансують "український" Фаєр Поінт.