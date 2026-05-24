Вночі війська РФ запустили ядерну ракету без ядерної бойової частини, - Стерненко

орєшнік вдарив по Київщині

Під час нічної масованої атаки РФ на Україну війська РФ запустили ядерну ракету без ядерної бойової частини.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник міністра оборони Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

Що розповів Стерненко?

"Сьогодні росіяни знову вбили та поранили цивільних, спалили ринок та ТЦ, атакували базу відпочинку. Запустили ядерну ракету без ядерної БЧ, щоб полякати нас та світ. Довбо@оби", - написав він.

Що пишуть у соцмережах?

Зазначимо, що у соцмережах вночі писали про те, що РФ начебто вдарила "Орєшніком" по Білій Церкві, навіть поширюється відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент удару.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

За даними ОВА, у Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

обстріл (34072) Стерненко Сергій (404) Орєшнік (51)
+24
Сам Стерненко та його шеф Федоров не постраждали? Ні! Яке щастя для пересічних! А ще більше щастя - "Династія" також ціла стоїть!
24.05.2026 08:47 Відповісти
+22
А тобі Порох знову в штанці нагадив? В статті є хоч слово про нього? Сходи помийся.
24.05.2026 09:13 Відповісти
+16
08.52 свідок голобородька , Порошенко мільярдами допомогає зі зброею , віддає все необхіднє для фронту , а стерненко хто такий ??? , переполовинює , те, ,що донатять, дє діти -ермака-подоляка , головне , що ваш 73% міндіч-цукерман, Наумов, шурма, арестовіч здриснули з награбованим ………
24.05.2026 09:15 Відповісти
О! Якась мокшанська свиня на Цензор забрела...
24.05.2026 08:48 Відповісти
О, тепер я знаю, хто ти на телеграмі. дуже добре, дуже добре
24.05.2026 09:27 Відповісти
Обращение не по адресу. С этим комментарием к Стерненку. ЦН только процитировал.
24.05.2026 08:54 Відповісти
Кто то Шикельгрубера процитировал и ему срок намотали! И не разбирались кто, что и как.
24.05.2026 08:56 Відповісти
+100500 по чем купила, по том продаю
24.05.2026 10:23 Відповісти
Так, у чому Стерненко не правий?
24.05.2026 09:06 Відповісти
пріхвостень на підтанцьовці мародерів , кривавої " дінастіі" , перебиває увагу , щоб не думали , що як, що не вони то Світ рухнє , небо впадє
24.05.2026 09:18 Відповісти
уже Стерненко не подобається
це головний донор української армії
давайте, ще його обпльовуйте
пєтіні верблюди
24.05.2026 09:28 Відповісти
Мартушка! Главный донор ЗСУ - Порошенко П.! А стерненко только распределяет донаты украиннцев! Спешу успокоить любителей зеленского, в фонд Порошенко тоже донатят, но большая часть денег его!
24.05.2026 09:35 Відповісти
головний донор української армії - ЦЕ НАРОД УКРАЇНИ!!!! а не якісь стерненки....
24.05.2026 09:48 Відповісти
В данном случае речь идёт об одном, конкретном человеке.
24.05.2026 10:21 Відповісти
Скорее всего без конкретного пацана человека этим деньгам бы лад не дали.
Кстати сборщик донатов может потратить на себя, любимого организационные нужды не болен 30% собранных денег.
Шо собрали треть моя.
24.05.2026 10:32 Відповісти
для дебила отвечаю, калибр может нести разные боеголовки и ядерные, а орешник только ядерные, неядерное исполнение не предусмотрено в боевом исполнении.
24.05.2026 09:33 Відповісти
Заберите у недоразвитой детворы доступ к интернету!
24.05.2026 08:47 Відповісти
Ти такий же ш діванний експерд як і 99% тут присутніх, тому не вдавай, шо ти самий умний. Це виглядає смішно
24.05.2026 09:29 Відповісти
Ви про кого? Про Великого Стєрнєнка? 😲 Так Стєрнєнка тепер вюзгає все! Він схоже зайняв місце засвічено'ї НАБУ Вєранікі Фєншуй, котра передала йому весь гадальний реквізит, включаючи колоду карт чи то гральних, чи таро і кості трьох здохлих мишей і одного кажана.
24.05.2026 09:32 Відповісти
Розминаються по Україні - немає в нас адекватної відповіді
24.05.2026 08:47 Відповісти
Порошенко норм? Жив? А його діти, з дітьми все норм… я ж забув, діти-патріоти, нікого ж в Україні немає. Ну хоч хтось в безпеці.
24.05.2026 08:52 Відповісти
стерненко не мільярдер,
а зібрав тих самих 5 млрд
сини порошенка сидять по закордонах ,
а Стерненко працює на Україну і в Україні
на кого працюють синки пєті?
24.05.2026 09:31 Відповісти
"Зібрав тих самих 5 млрд" і "передав власних 7 млрд" - трохи різна математика. Все останнє - безпредметне наразі.
24.05.2026 10:16 Відповісти
Дався вам той Порошенко. Зараз треба переживати за Зеленського та його друзів.)
24.05.2026 09:17 Відповісти
Так и дети всех депутатов, министров и друзей зеленского тоже не пострадали!
24.05.2026 09:36 Відповісти
Ти скільки дронів передав на фронт, уйоьок?
24.05.2026 09:28 Відповісти
Дійсно, навіщо цей ідіотизм про "ядерну" ракету?
Іскандери здатні нести ядерний заряд - то що, це теж "ядерні" ракети?

https://t.me/voynareal/137033
https://t.me/voynareal/137034

Ось вам хвальоний арєшнік, другим відео особливо потішили кацапів. "Арєшнік, арєшнік" 🤦‍♂️
24.05.2026 08:50 Відповісти
Не знаю, чому друге відео так форумчан обурило. що матюкаються? - Я не думаю, що це щось таке неприпустиме зараз.
А от спокій і обізнаність вражає - нас нічим не залякати. Уявляю, як би всирались кацапи, щоб по них летіла така хрєнь, та ще й після анонсу про очікування ядерного удару.
24.05.2026 09:38 Відповісти
Сірожа вирішив жуті нагнати? Шо там якийсь "кукурєшнік". Ядерка-оце тригер. Всєм баяцца.
24.05.2026 08:56 Відповісти
Результат визиту до Китаю - рекламна акція щодо БЧ балистичної ракети проти авіаносців. Як на мою думку - антіреклама. Рашисти таке лайно китайчегам не зможуть "впарити". Але ж вузькоглази підари будуть далі таємно підбурювати ватних підарів, роблячи вигляд , що за "мир та дружбу". Підари зустрили одне одного....
24.05.2026 08:58 Відповісти
А як так виходить, що спочатку про ракетний удар заявляє зє-пропагандон, а тільки наступної доби - сам Зє-йло?
24.05.2026 09:01 Відповісти
гандон це ти ! Стерненко український волонтер , а всі хто гавкає на нього кацапські шавки .
24.05.2026 09:56 Відповісти
Кацап Петров говорив правду. Це вказує на те що він має доступ до розвідданих партнерів. І що за ракета?
24.05.2026 09:08 Відповісти
САМ стерненко розповів!! Не якийсь там Сирський чи, не дай Боже, Єрмак чи Зеленський,не до ночі буде сказано!! Збори на захист від "ядерної" ракети вже об'явив?? До якого пінхауза заносити???
24.05.2026 09:11 Відповісти
РФ постить відосікі з Білої Церкви про Орешнік, якщо це правда, там такі воплі та матюкі потомственних дегенератів, що навіть соромно перед москалями.
24.05.2026 09:13 Відповісти
Що є то є, це наші люди…
24.05.2026 09:33 Відповісти
Ось відео:

https://streamable.com/rpp9k4
24.05.2026 09:19 Відповісти
Я не дуже великий спеціаліст, але не зрозумів, як це кацапи запустили ядерну ракету без ядерної зброї? Це написав радник міністра оборони. Можливо хотів сказати, що запустили двигун, який може нести ядерний боєзаряд?
А ми запустили по ворогу сотні ''Фламінго'', які мають нести тонни заряду? Не потрібно обіцяних 3 тисячі, хоч сотню запустили?
24.05.2026 09:21 Відповісти
І як бачимо для цього рашистам і причини не потрібні. Колись московський режим погрожував вдарити орєшніком якщо Україні дадуть далекобійну зброю чи Тамагавки. Намправді ж бачимо що щоб бити по українським містамдля московського фашистського режиму не потрібні жодні причини і вони все одно вдарять тим що в них є і куди дістануть. Ще є в кого сумніви що Україні потрібно повертати Ядерний статус? Бо як бачимо ніхто ніякі гаранти безпеки нас ніколи не захистять. Сша вже три рази дозволяли бити по Україні ядерними ракетами замість того щоб обрушити на Сосію всю чилу. Мало того Тромб ще й зняв з Сосії санкції. Тобто показав Ху'йлу що можеш робити все що хочеш все одно тобі нічого не буде
24.05.2026 09:26 Відповісти
так і є, ядерний статус можна й треба повернути, задача суспільства - вимагати це від влади
грабуєте? окей, але як мінімум зробіть ядерку.
24.05.2026 09:32 Відповісти
Яка користь від ядерної зброї? У кацапів воно є і що?
24.05.2026 09:35 Відповісти
Не треба зменшувати небезпеку цієї ракети, це балістична ракета середньої дальності, свого часу були договором з США заборонені, їх не можливо перехватити, зовсім. Щодо ядерної бч поки що вони не використовують, тим більше, що самі ядерні випробування не проводились кілька десятиліть. Але сам факт використання цієї ракети вже говоре, що в кремлі паніка.
24.05.2026 09:28 Відповісти
Їз перекхоплює THAAD і звісно,в нас цієї системи немає.
24.05.2026 09:33 Відповісти
кацапи крім того щоб попонтуватись і полякати світ, то вони разом з тим ще й допилюють і випробовують той свій кукарєшнік у бойових умовах. бо коли куйло віддасть наказ на застосування ядерки, то лаптям потрібно бути впевненими, що той кукарєшнік дійсно полетить на Лондон чи Берлін, а не впаде десь на болотах недалеко від місця запуску десь в Астрахані чи Волгограді.
24.05.2026 09:33 Відповісти
Тупые твари, блеф повторяющийся три раза уже никого не колышит....это просто БЕССИЛИЕ .
24.05.2026 09:43 Відповісти
і таким як стерненко і всім іншим ораторам з цього племеного напрямку ,треба був той торчок 🤡 в 19р. ?!!! Яка величезна ненависть цих людей була, до добра ,від Порошенко , та до свого життя , та життя своїх дітей у майбутньому ... Люди милі ,не робіть більше таких виборів , ви подивіться на любе фото , занюханого зеленського ,він ненавидить вас ,Україну , як ви колись Петра , за шо ви купилися ,шоб так скалічити самі себе ?!!!!...
24.05.2026 10:16 Відповісти
запустили ядерную ракету без ядерной боевой части. Об этом сообщил в Telegram-канале советник министра обороны Сергей Стерненко

Официального подтверждения информации пока нет.

Официального подтверждения информации пока нет. Источник: https://censor.net/ru/n4004794
Нам, косорылым, не понятно. Заявил совекник министра или блогер Сережа?
24.05.2026 10:28 Відповісти
 
 