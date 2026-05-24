Вночі війська РФ запустили ядерну ракету без ядерної бойової частини, - Стерненко

Під час нічної масованої атаки РФ на Україну війська РФ запустили ядерну ракету без ядерної бойової частини.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник міністра оборони Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

Що розповів Стерненко?

"Сьогодні росіяни знову вбили та поранили цивільних, спалили ринок та ТЦ, атакували базу відпочинку. Запустили ядерну ракету без ядерної БЧ, щоб полякати нас та світ. Довбо@оби", - написав він.

Що пишуть у соцмережах?

Зазначимо, що у соцмережах вночі писали про те, що РФ начебто вдарила "Орєшніком" по Білій Церкві, навіть поширюється відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент удару.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

За даними ОВА, у Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

