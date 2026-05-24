Ночью войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части, - Стерненко

Во время ночной массированной атаки РФ на Украину войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части.

Об этом сообщил в Telegram-канале советник министра обороны Сергей Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.

Что рассказал Стерненко?

"Сегодня россияне снова убили и ранили мирных жителей, сожгли рынок и ТЦ, атаковали базу отдыха. Запустили ядерную ракету без ядерной БЧ, чтобы напугать нас и мир. Долбо@бы", — написал он.

Что пишут в соцсетях?

Отметим, что в соцсетях ночью писали о том, что РФ якобы нанесла удар "Орешником" по Белой Церкви, даже распространяется видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент удара.

Официального подтверждения информации пока нет.

По данным ОВА, в Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.

Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.

Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.

Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.

Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

