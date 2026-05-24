Ночью войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части, - Стерненко
Во время ночной массированной атаки РФ на Украину войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части.
Об этом сообщил в Telegram-канале советник министра обороны Сергей Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.
Что рассказал Стерненко?
"Сегодня россияне снова убили и ранили мирных жителей, сожгли рынок и ТЦ, атаковали базу отдыха. Запустили ядерную ракету без ядерной БЧ, чтобы напугать нас и мир. Долбо@бы", — написал он.
Что пишут в соцсетях?
Отметим, что в соцсетях ночью писали о том, что РФ якобы нанесла удар "Орешником" по Белой Церкви, даже распространяется видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент удара.
Официального подтверждения информации пока нет.
По данным ОВА, в Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
це головний донор української армії
давайте, ще його обпльовуйте
пєтіні верблюди
а зібрав тих самих 5 млрд
сини порошенка сидять по закордонах ,
а Стерненко працює на Україну і в Україні
на кого працюють синки пєті?
Іскандери здатні нести ядерний заряд - то що, це теж "ядерні" ракети?
Ось вам хвальоний арєшнік, другим відео особливо потішили кацапів. "Арєшнік, арєшнік" 🤦♂️
А от спокій і обізнаність вражає - нас нічим не залякати. Уявляю, як би всирались кацапи, щоб по них летіла така хрєнь, та ще й після анонсу про очікування ядерного удару.
А ми запустили по ворогу сотні ''Фламінго'', які мають нести тонни заряду? Не потрібно обіцяних 3 тисячі, хоч сотню запустили?
грабуєте? окей, але як мінімум зробіть ядерку.