Ночью войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части, - Стерненко

"Орешник" нанес удар по Киевской области

Во время ночной массированной атаки РФ на Украину войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части.

Об этом сообщил в Telegram-канале советник министра обороны Сергей Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.

Что рассказал Стерненко?

"Сегодня россияне снова убили и ранили мирных жителей, сожгли рынок и ТЦ, атаковали базу отдыха. Запустили ядерную ракету без ядерной БЧ, чтобы напугать нас и мир. Долбо@бы", — написал он.

Что пишут в соцсетях?

Отметим, что в соцсетях ночью писали о том, что РФ якобы нанесла удар "Орешником" по Белой Церкви, даже распространяется видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент удара.

Официального подтверждения информации пока нет.

По данным ОВА, в Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Сам Стерненко та його шеф Федоров не постраждали? Ні! Яке щастя для пересічних! А ще більше щастя - "Династія" також ціла стоїть!
Ну , не всі - а 73%!
О! Якась мокшанська свиня на Цензор забрела...
О, тепер я знаю, хто ти на телеграмі. дуже добре, дуже добре
Обращение не по адресу. С этим комментарием к Стерненку. ЦН только процитировал.
Кто то Шикельгрубера процитировал и ему срок намотали! И не разбирались кто, что и как.
Так, у чому Стерненко не правий?
пріхвостень на підтанцьовці мародерів , кривавої " дінастіі" , перебиває увагу , щоб не думали , що як, що не вони то Світ рухнє , небо впадє
уже Стерненко не подобається
це головний донор української армії
давайте, ще його обпльовуйте
пєтіні верблюди
Мартушка! Главный донор ЗСУ - Порошенко П.! А стерненко только распределяет донаты украиннцев! Спешу успокоить любителей зеленского, в фонд Порошенко тоже донатят, но большая часть денег его!
головний донор української армії - ЦЕ НАРОД УКРАЇНИ!!!! а не якісь стерненки....
для дебила отвечаю, калибр может нести разные боеголовки и ядерные, а орешник только ядерные, неядерное исполнение не предусмотрено в боевом исполнении.
Заберите у недоразвитой детворы доступ к интернету!
Ти такий же ш діванний експерд як і 99% тут присутніх, тому не вдавай, шо ти самий умний. Це виглядає смішно
Ви про кого? Про Великого Стєрнєнка? 😲 Так Стєрнєнка тепер вюзгає все! Він схоже зайняв місце засвічено'ї НАБУ Вєранікі Фєншуй, котра передала йому весь гадальний реквізит, включаючи колоду карт чи то гральних, чи таро і кості трьох здохлих мишей і одного кажана.
Розминаються по Україні - немає в нас адекватної відповіді
Порошенко норм? Жив? А його діти, з дітьми все норм… я ж забув, діти-патріоти, нікого ж в Україні немає. Ну хоч хтось в безпеці.
08.52 свідок голобородька , Порошенко мільярдами допомогає зі зброею , віддає все необхіднє для фронту , а стерненко хто такий ??? , переполовинює , те, ,що донатять, дє діти -ермака-подоляка , головне , що ваш 73% міндіч-цукерман, Наумов, шурма, арестовіч здриснули з награбованим ………
стерненко не мільярдер,
а зібрав тих самих 5 млрд
сини порошенка сидять по закордонах ,
а Стерненко працює на Україну і в Україні
на кого працюють синки пєті?
Дався вам той Порошенко. Зараз треба переживати за Зеленського та його друзів.)
Так и дети всех депутатов, министров и друзей зеленского тоже не пострадали!
Ти скільки дронів передав на фронт, уйоьок?
Дійсно, навіщо цей ідіотизм про "ядерну" ракету?
Іскандери здатні нести ядерний заряд - то що, це теж "ядерні" ракети?

Ось вам хвальоний арєшнік, другим відео особливо потішили кацапів. "Арєшнік, арєшнік" 🤦‍♂️
Не знаю, чому друге відео так форумчан обурило. що матюкаються? - Я не думаю, що це щось таке неприпустиме зараз.
А от спокій і обізнаність вражає - нас нічим не залякати. Уявляю, як би всирались кацапи, щоб по них летіла така хрєнь, та ще й після анонсу про очікування ядерного удару.
Сірожа вирішив жуті нагнати? Шо там якийсь "кукурєшнік". Ядерка-оце тригер. Всєм баяцца.
Результат визиту до Китаю - рекламна акція щодо БЧ балистичної ракети проти авіаносців. Як на мою думку - антіреклама. Рашисти таке лайно китайчегам не зможуть "впарити". Але ж вузькоглази підари будуть далі таємно підбурювати ватних підарів, роблячи вигляд , що за "мир та дружбу". Підари зустрили одне одного....
А як так виходить, що спочатку про ракетний удар заявляє зє-пропагандон, а тільки наступної доби - сам Зє-йло?
Кацап Петров говорив правду. Це вказує на те що він має доступ до розвідданих партнерів. І що за ракета?
САМ стерненко розповів!! Не якийсь там Сирський чи, не дай Боже, Єрмак чи Зеленський,не до ночі буде сказано!! Збори на захист від "ядерної" ракети вже об'явив?? До якого пінхауза заносити???
РФ постить відосікі з Білої Церкви про Орешнік, якщо це правда, там такі воплі та матюкі потомственних дегенератів, що навіть соромно перед москалями.
Що є то є, це наші люди…
Ось відео:

https://streamable.com/rpp9k4
Я не дуже великий спеціаліст, але не зрозумів, як це кацапи запустили ядерну ракету без ядерної зброї? Це написав радник міністра оборони. Можливо хотів сказати, що запустили двигун, який може нести ядерний боєзаряд?
А ми запустили по ворогу сотні ''Фламінго'', які мають нести тонни заряду? Не потрібно обіцяних 3 тисячі, хоч сотню запустили?
І як бачимо для цього рашистам і причини не потрібні. Колись московський режим погрожував вдарити орєшніком якщо Україні дадуть далекобійну зброю чи Тамагавки. Намправді ж бачимо що щоб бити по українським містамдля московського фашистського режиму не потрібні жодні причини і вони все одно вдарять тим що в них є і куди дістануть. Ще є в кого сумніви що Україні потрібно повертати Ядерний статус? Бо як бачимо ніхто ніякі гаранти безпеки нас ніколи не захистять. Сша вже три рази дозволяли бити по Україні ядерними ракетами замість того щоб обрушити на Сосію всю чилу. Мало того Тромб ще й зняв з Сосії санкції. Тобто показав Ху'йлу що можеш робити все що хочеш все одно тобі нічого не буде
так і є, ядерний статус можна й треба повернути, задача суспільства - вимагати це від влади
грабуєте? окей, але як мінімум зробіть ядерку.
Яка користь від ядерної зброї? У кацапів воно є і що?
Не треба зменшувати небезпеку цієї ракети, це балістична ракета середньої дальності, свого часу були договором з США заборонені, їх не можливо перехватити, зовсім. Щодо ядерної бч поки що вони не використовують, тим більше, що самі ядерні випробування не проводились кілька десятиліть. Але сам факт використання цієї ракети вже говоре, що в кремлі паніка.
Їз перекхоплює THAAD і звісно,в нас цієї системи немає.
кацапи крім того щоб попонтуватись і полякати світ, то вони разом з тим ще й допилюють і випробовують той свій кукарєшнік у бойових умовах. бо коли куйло віддасть наказ на застосування ядерки, то лаптям потрібно бути впевненими, що той кукарєшнік дійсно полетить на Лондон чи Берлін, а не впаде десь на болотах недалеко від місця запуску десь в Астрахані чи Волгограді.
Тупые твари, блеф повторяющийся три раза уже никого не колышит....это просто БЕССИЛИЕ .
