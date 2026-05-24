Збито 55 із 90 ракет та 549 дронів, одна балістична ракета запущена з Капустиного Яру, - Повітряні сили

В ніч на 24 травня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Київ.

Чим били окупанти?

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу - 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:

1 балістична ракета середньої дальності (район пуску – Капустин Яр, Астраханська обл., рф);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску – Липецька обл., рф);

3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., рф);

30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);

54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків - Вологодська, Курська обл., рф, акваторія Чорного моря);

600 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі - 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

549 ворожих БпЛА різних типів.

"Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються", - наголошують Повітряні сили.

За попередньою інформацією, станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.

"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу", - додали в ПС.

Раніше радник міністра оборони Сергій Стерненко інформував, що вночі війська РФ запустили ядерну ракету без ядерної бойової частини.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

