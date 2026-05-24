Новини Масований комбінований удар
3 006 16

Збито 55 із 90 ракет та 549 дронів, одна балістична ракета запущена з Капустиного Яру, - Повітряні сили

ППО відбиває ворожу атаку

В ніч на 24 травня війська РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, основний напрямок удару - Київ.

Чим били окупанти?

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу - 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:

  • 1 балістична ракета середньої дальності (район пуску – Капустин Яр, Астраханська обл., рф);
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (район пуску – Липецька обл., рф);
  • 3 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон"(райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська обл., рф);
  • 30 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);
  • 54 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків - Вологодська, Курська обл., рф, акваторія Чорного моря);
  • 600 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі - 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
  • 44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
  • 549 ворожих БпЛА різних типів.

"Крім того, 19 ворожих ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються", - наголошують Повітряні сили.

За попередньою інформацією, станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях.

"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу", - додали в ПС.

Раніше радник міністра оборони Сергій Стерненко інформував, що вночі війська РФ запустили ядерну ракету без ядерної бойової частини.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

З ЧОГО ПУТІН МАЄ ЗУПИНЯТИ ВІЙНУ????

- США на його стороні зараз повністю
- ЕС "умив руки" типу - ми вам там щось підкинемо само собою але не більше того
- Лідери по всій Европі працюють в різнобой
- в ЕС років 20 нас ще не візьмуть - ми навіть кластер не відкрили
- з людьми у нас біда більша чим у них
- балістики в НА ВСЕ ЩЕ НЕМА
24.05.2026 10:09 Відповісти
І варто ще добавити, що ********** у нас голобородько...
24.05.2026 10:18 Відповісти
То чому ж путлер застряг на Донбасі?
24.05.2026 10:20 Відповісти
- ЕС "умив руки"
ЕС повністю фінансує Україну, купляє всю зброю у США, закриває дефіцит нашого бюджету.
Нехай би США так "умило руки", як це робить ЕС.

- в ЕС років 20 нас ще не візьмуть
"Наш" Голобородькман розраховує, що можна продовжувати розкрадання і корупцію, то яким чином нас мають взяти в ЕС? Там більш ніж достатньо іншої наволочі - Угорщина, Словаччина. ЕС багато років вже викидав купу грошей на Грецію.
Їм потрібне нове величезне сміттєзвалище під назвою "крадемо, поки живемо"?

- балістики в НА ВСЕ ЩЕ НЕМА
Коли всі гроші направили в кишені тих, хто на ракетах знається, як свиня на зорях - балістики не буде НІ-КО-ЛИ.
Воно крилату ракету зробити не може, вийшов величезний дрон "фламінгман", по якому можна влучити з С-125, а тут балістику вимагають. Скоріше бармалеї з "Палестини" спроєктують балістику, ніж Шулерман Штілерман.
24.05.2026 10:34 Відповісти
Это ЕС проголосовал в 2019 за "надо просто перестать стрелять", "один народ" и "стереть границы в своей голове"? Или все-таки наше "мудрое" население?
24.05.2026 10:37 Відповісти
Треба речі називати своїми іменами ,свідомий геноцид рашиської орди проти українського народу,йде ціленаправлене знищення народу чомусь президент боїтся назвати слово геноцид ,те що переживає український народ, жоден народ світу і близько цього не пережив.
24.05.2026 10:20 Відповісти
Отбились сегодня "не очень", мягко говоря. Вот так вот и сказывается остановка зеленью в 2020 программ ЗРК от КБ "Луч" и КБ "Южное". Полная зависимость от поставок ракет союзниками. А потужными планами "величайшего" и его вечерними видосиками, оказывается, сбивать не получается. Так и платим по полной за "надо просто перестать стрелять".
24.05.2026 10:35 Відповісти
на місці Капустиного Яру має бути місячний пейзаж .
24.05.2026 10:35 Відповісти
там нічого не має бути...
24.05.2026 11:00 Відповісти
Так там и так степь. Не особо радужные виды.
24.05.2026 12:07 Відповісти
Європа,майже, вмовляє зеленського---перестаньте красти,бо не будемо допомагати. А що робить НАш ---крадуть ще більше Тобто крадуть на крові УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, Бо так від домовився з путіним--знищимо українців і державу. А пусті патріотичні слова--це гра хренового актера.
24.05.2026 10:36 Відповісти
Хто саме вмовляє? Процитуй.
24.05.2026 11:58 Відповісти
з капустиного яру це кукарешник-болванка...
24.05.2026 10:58 Відповісти
Вместе с этими ракетами их ********* вылетает жизнь, очень похоже на агонию болотных тварей.
24.05.2026 10:58 Відповісти
щє раз персонально до пана Мадяру - зробіть їм там на московії потужну козью морду.
дуже дякую.
24.05.2026 11:03 Відповісти
 
 