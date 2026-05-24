РФ нанесла удар по заповеднику "Древний Киев", уничтожен музей "Чернобыль", повреждены исторические памятники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время ночной атаки РФ на Киев войска РФ нанесли удар по заповеднику "Древний Киев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев".

"Национальный музей "Чернобыль", об открытии которого после ремонта мы писали несколько дней назад, почти уничтожен. Повреждениям подверглись многочисленные памятники архитектуры, в частности Контрактовый дом", — говорится в сообщении.





















