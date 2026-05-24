РФ завдала удару по заповіднику "Стародавній Київ", знищено музей "Чорнобиль", пошкоджено історичні пам’ятки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час нічної атаки РФ на Київ війська РФ завдали удару по заповіднику "Стародавній Київ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ".

Деталі

"Національний музей "Чорнобиль", про відкриття якого після ремонту ми писали кілька днів тому, майже знищено. Пошкоджень зазнали численні пам'ятки архітектури, зокрема Контрактовий дім", - йдеться у повідомленні.





















Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга - до партнерів на тлі попереджень про масовану атаку з боку РФ: У вас є важелі впливу. Стурбованості та співчуттів недостатньо

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Також читайте: Наслідки комбінованої атаки РФ на Київ: зруйновано ринок і ТЦ, пошкоджено щонайменше 27 багатоповерхівок, музей та школу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж