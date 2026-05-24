РФ завдала удару по заповіднику "Стародавній Київ", знищено музей "Чорнобиль", пошкоджено історичні пам’ятки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час нічної атаки РФ на Київ війська РФ завдали удару по заповіднику "Стародавній Київ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ".

Деталі

"Національний музей "Чорнобиль", про відкриття якого після ремонту ми писали кілька днів тому, майже знищено. Пошкоджень зазнали численні пам'ятки архітектури, зокрема Контрактовий дім", - йдеться у повідомленні.

удар по Контрактовій
Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Ну, що ж... Відновимо знову... Замість експозиції музею "Чорнобиль", буде і музей російсько-української війни... І в його експозиції обов'язково буде цілий зал, присвячений пам'яткам, що розповідатимуть про війну кацапів з історично-культурною спадщиною УКраїни... І фото подвійного знищення музею "Чорнобиль", займуть в ньому своє місце...
24.05.2026 10:38 Відповісти
Так, Європа боїться і не хоче перетворити свої країни на Бухмут. То в цьому їх вина? Вони мають йти воювати за нас?
А що для свого захисту зробили українці? Чиновники в Європі геть не дурні і бачать, як невеличке оточення Голобородька' краде те, що вони надсилають українцям. То яке має бути відношення там до нас?
Вони також бачать,так в Європі живе українська ''еліта'', їх діти, куди там до них братися європейцям.
24.05.2026 10:45 Відповісти
А кацапський прихвостень Evgeniy Marushchak, як завжди, примчався, щоб "викласти" свій "кактус", під інформацією про чергову біду, принесеною, в Україну, його господарями... На цей раз він в "Японії", живе...
24.05.2026 10:41 Відповісти
А кацапський прихвостень Evgeniy Marushchak, як завжди, примчався, щоб "викласти" свій "кактус", під інформацією про чергову біду, принесеною, в Україну, його господарями... На цей раз він в "Японії", живе...
24.05.2026 10:41 Відповісти
відгукнувся, кацапчик, який виступає проти відновлення ядерного статусу України, та який підтримує колонізацію України різнокольоровими мігрантами.
24.05.2026 10:44 Відповісти
та не кацапчик він...
24.05.2026 10:48 Відповісти
та я знаю, просто він задовбав мене звинувачувати в тому, що я типу з кацапії, ось і я роблю те саме - у відповідь, хоча знаю, що він з України
24.05.2026 11:16 Відповісти
А якщо "знаєш" - то навіщо ж займаєшся наклепництвом?
24.05.2026 11:38 Відповісти
Бо ти так само брешеш про мене, все справедливо.
24.05.2026 11:39 Відповісти
Так я ж не міняю свого "місця перебування" - на відміну від тебе, що міняєш прапорці, наче повія - труси, після чергового клієнта...
24.05.2026 11:42 Відповісти
Ти ж дід, а я ще молодий, я більше користуюся інтернетом і не хочу всюди залишати свою айпі адресу. Плюс іноді треба скачати російські публікації з їх сайтів. Я так багато інфи про РБМК-1000 та сплави цирконію зібрав.
24.05.2026 11:43 Відповісти
Не ТРИН-ДИ!!!!...
24.05.2026 11:47 Відповісти
Бог знає, що я не брешу, бо це гріх, а ти думай, як хочеш. Моя совість є чистою.
24.05.2026 11:49 Відповісти
Так "совість", як і "правда" , у кожного - своя... Достоєвський про вас, кацапів, сказав правильно: "Русский мужик богобоязнен и набожен... Прежде, чем тебя топором зарубить, он обязательно перекрестится...". В цьому й полягає твоя "совість"...
24.05.2026 11:56 Відповісти
Він скачує російські наративи з їх сайтів
24.05.2026 12:06 Відповісти
До речі - ти у нас з "Японії"... Вона у тебе де знаходиться? У "Китай-городі"?
24.05.2026 11:39 Відповісти
Та не потрібен вам ніякий ядерний статус України, потрібен вам ядерно-хімічний тероризм з боку України.
Щоб в результаті ані ЯЗ, ані допомоги, тільки санкції, як на КНДР з Іраном.
24.05.2026 11:32 Відповісти
>Щоб в результаті ані ЯЗ, ані допомоги, тільки санкції, як на КНДР з Іраном.

краще мати мир завдяки ЯЗ та хімзброї, хоч і під санкціями, ніж продовжувати війну, яка знищує етнічних українців.
24.05.2026 11:41 Відповісти
Без допомоги, під санкціями, в умовах активного наступу росії за підтримки КНДР та Китаю - довго той ваш мір протриває?
Знаю-знаю, у нас тіпа вазможность ядєрку за трі мєсяца сдєлать.
А Іран тупой, ага.
24.05.2026 11:44 Відповісти
> довго той ваш мір протриває?

довго, бо немає сенсу русні воювати з ядерною державою

>А Іран тупой, ага.

так, бо вони обрали повільний та дорогий шлях до ЯЗ, на відміну від більш розумних людей з США, ЮК, КНДР.
24.05.2026 11:48 Відповісти
Поцікавтесь, скільки років у тих країн ядерні програми тривали, від початку до першого випробування. І про участь іноземних фахівців у кожній з них.
24.05.2026 11:53 Відповісти
я це все вивчав
британія доволі швидко створила яз, як раз через плутонієву схему.

в ********* світі, розробка яз буде значно простішою за рахунок ********* софту
24.05.2026 12:15 Відповісти
У 1952 році Сполучене Королівство стало третьою країною (після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Сполучених Штатів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82 Радянського Союзу), яка розробила і випробувала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерну зброю, і є однією з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD,_%D1%89%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%82%D1%8C_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D1%8E п'яти держав, що володіють ядерною зброєю згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
Велика Британія ініціювала програму створення ядерної зброї під кодовою назвою https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tube_Alloys&action=edit&redlink=1 Tube Alloys під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни. На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_(1943) конференції у Квебеку в серпні 1943 року його об'єднали з американським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82 Манхеттенським проєктом.
3 жовтня 1952 року він підірвав атомну бомбу на островах Монте-Белло в Австралії під час операції «Ураган».
Швидко, і головне - самостійно.
24.05.2026 12:19 Відповісти
Нічого, що з тих далеких часів багато чого змінилося? Головне - є CAD системи та софт для ядерних розрахунків. Плюс ми маємо готові ядерні реактори для виробництва плутонію.
24.05.2026 12:26 Відповісти
CAD системи та софт для ядерних розрахунків
Згадався бородатий анекдот.
- Звідки у програміста Ferrari?
- З "Need For Speed" дебагером видрав.
Плюс ми маємо готові ядерні реактори для виробництва плутонію.
Ще маємо місію МАГАТЕ, яка на тих реакторах сидить безвилазно, далеко не така тупа, як ви її собі малюєте, і її сліпота тільки на росію розповсюджується.
24.05.2026 12:29 Відповісти
місія магате складається з рептилоїдів, чи звичайних людей з плоті та крові? Після виходу з ДНЯЗ ми можемо цілком легально створювати ЯЗ, хай вони наглядають, може ще порад якихось дадуть, хех
24.05.2026 12:59 Відповісти
Ну, тоді попрощайтесь з міжнародною допомогою (бо по ультраправі по всьому світу швидко налякають охлоси "озвєрєвшєй ядєрной Украіной за ваш счьот", що відповідним чином вплине на рішення щодо виділення коштів і зброї) і приготуйтесь до санкційних наслідків.
Ми не Іран, якщо що, нафти немає.
І не КНДР, на яку після виграшу в Корейській війні більше ніхто не наступав і не бомбив, і якій Китай ЯЗ створити допомагав.
24.05.2026 13:03 Відповісти
санкцій не буде, бо не буде порушення міжнародного законодавства
але навіть якщо вони будуть, краще жити під санкціями, ніж перебити все чоловіче населення й все одно програти.
24.05.2026 13:07 Відповісти
санкцій не буде

https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/chapter-7 Устав ООН
Глава VII: Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии

Статья 39
Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Статья 40
Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безопасности уполномочивается, прежде чем сделать рекомендации или решить о принятии мер, предусмотренных статьей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет необходимыми или желательными. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам, притязаниям или положению заинтересованных сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает невыполнение этих временных мер.

Статья 41
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений.

Які ваші гарантії, що славнозвісна рада безпеки ООН не розцінить вихід України з ДНЯЗ як "загрозу миру"?
24.05.2026 13:19 Відповісти
>Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру,

наша ЯЗ буде такою самою загрозою, як ЯЗ США, чи Франції, тобто ніякою. Цей пункт не катить.

>Статья 40

вона тут до чого?

>Статья 41

так, можуть, і? Якщо немає порушення ДНЯЗ, за що конкретно будуть вводити санкції? Просто тому, що хтось так захоче? Навіть проти Пакистану не ввели санкції, коли ті робили свою ЯЗ.
24.05.2026 13:28 Відповісти
Для чого Україні робити ЯЗ?
Щоб захиститись від росії, яка активно наступає, правильно?
А якщо росія не зупиниться?
Доведеться застосовувати.
Бо якщо не застосовувати, то нащо взагалі робити?
От вам і загроза.
Як каже русня, і коню понятно.
24.05.2026 13:32 Відповісти
Так у США зброя ядерна також може бути використана, так само й ЯЗ у ЮК, Франції, КНДР, Китаї, Ізраїлі, Індії та Пакистані. Де санкції просто за саму можливість її використання?
показати весь коментар
Індія, Пакистан, Ізраїль - ніколи його не підписували.
КНДР вийшла.
24.05.2026 13:49 Відповісти
Тобто, просто наявності ЯЗ мало для запровадження санкцій. Треба ще бути активною загрозою для США, Європи чи Ізраїлю. Ця умова не виконується у випадку України, наша ЯЗ потрібна виключно для самооборони. Ми можемо навіть погодитися на місію спостерігачів від США та Європи.
24.05.2026 13:53 Відповісти
Ми у стані активних бойових дій, тобто є реальна загроза його застосування.
Де гарантія, що нам дадуть право на самооборону таким чином?
Можуть же легко заблокувати всі грошові транзакції і купу всяких поставок (а раптом використаємо для бомби?)
Наприклад, компоненти для далекобійних дронів.
Вони ж зможуть нести ЯЗ, і в ЄС залітають. Раптом з зарядом залетить? Та ви що, їх же там власні громадяни на клапті порвуть, і гуртом проголосують за правопопулістів, які пообіцяють виключити можливість України створити ЯЗ.
24.05.2026 14:01 Відповісти
Ви не враховуєте головну обставину - поки русня воює з Україною, вона не може воювати з Європою. А отже, будь-які санкції чи обмеження проти України грають проти цієї схеми. Зараз це ще працює, бо країни Європи озброюються. Але потім, коли вони будуть готові до війни, ми втратимо цей "козир" й остаточно не зможемо створити ЯЗ.
показати весь коментар
Ви не враховуєте іншу обставину - виборчі цикли в ЄС.
Популістам, на додаток до інших обіцянок, достатньо налякати виборців ядєрной угрозой со сторони Украіни (а там є чим лякати: зєля - діктатор, коррупція, бєспрєдєл, готовность прімєніть (нє факт, что в ЄС нє попадут, как в Фінляндію ілі Прібалтіку)) - і голоси забезпечені.
І про "неготовність до війни з ЄС" - це спірне твердження. Скільки б у НАТО не було зброї, головного немає - людей, що згодні та вміють воювати. Особливо в умовах дронів.
І так. За вашою схемою, якщо дати Україні створити ЯЗ і це гарантує безпеку України, русня швидко переключиться саме на ЄС. Так що ЄС сам буде проти створення Україною ЯЗ, в тому числі й зараз.
24.05.2026 14:15 Відповісти
>І так. За вашою схемою, якщо дати Україні створити ЯЗ і це гарантує безпеку України, русня швидко переключиться саме на ЄС. Так що ЄС сам буде проти створення Україною ЯЗ, в тому числі й зараз.

ЄС може бути проти, але й зробити нічого не зможе, бо відсутність підтримки України = ще більша мігрантська криза плюс русня зможе зайнятися ЄС (наприклад, країнами Балтії).
Особисто я виступаю за поширення нашої ЯЗ країнам Балтії, для їх захисту. Треба створити навколо рашки "ядерний пояс". Це захистить і ЄС, і нас.
24.05.2026 14:21 Відповісти
ЄС може бути проти, але й зробити нічого не зможе
Легко може: зупинка підтримки і санкції. В принципі, зупинки підтримки вже достатньо і без санкцій.
Змушений буде зробити, бо налякані правопопулістами виборці вимагатимуть і чинний уряд, і обиратимуть новий, який пообіцяє усунути "украінскую ядєрную угрозу".
Особисто я виступаю за поширення нашої ЯЗ країнам Балтії, для їх захисту.
Ну, за що ви виступаєте, відомо, і ваша позиція вкладається у цю мету.
Латвія, Естонія та Литва підписали ДНЯЗ, тому не можуть її прийняти під свій контроль, тільки надати можливість фізичного розміщення ЯЗ союзників по НАТО.
24.05.2026 14:30 Відповісти
>Легко може: зупинка підтримки і санкції.
тоді отримають війну з рашкою, воно їм треба?

>Змушений буде зробити, бо налякані правопопулістами виборці вимагатимуть і чинний уряд, і обиратимуть новий, який пообіцяє усунути "украінскую ядєрную угрозу".

ditto, вони на це не підуть

>Латвія, Естонія та Литва підписали ДНЯЗ, тому не можуть її прийняти під свій контроль

з дняз можна вийти, якщо є загроза національним інтересам, вони з радістю стануть ядерними країнами
24.05.2026 14:34 Відповісти
тоді отримають війну з рашкою, воно їм треба?
Правопопулісти запевнять, що дагаваряцца.
вони на це не підуть
кОбран нормально так все нам блокував свого часу.
з дняз можна вийти, якщо є загроза національним інтересам
От нащо воно їм зараз треба, коли вони в НАТО, у якої є ЯЗ?
Естонія, Латвія та Литва свою ЯЗ з власними засобами надійної доставки не потягнуть.
24.05.2026 14:40 Відповісти
>Правопопулісти запевнять, що дагаваряцца.

на заході дофіга ліваків, правим там проблематично отримати багато місць

>От нащо воно їм зараз треба, коли вони в НАТО, у якої є ЯЗ?

бо нато - паперовий тигр, 5 пункт не зобов'язує воювати за членів організації.

>Естонія, Латвія та Литва свою ЯЗ з власними засобами надійної доставки не потягнуть.

малі БЧ й на дроні можна доставити, з цим ми також допоможемо. Краще мати залізобетонні ядерні гарантії, ніж папірець який умовний трамп може й не виконати.
24.05.2026 14:46 Відповісти
правим там проблематично отримати багато місць
Ото аби щось ляпнути з впевненим виглядом, а там - хоч трава не рости. Ніби Інтернета немає.
Прихильник Трампа: прем'єр-міністром Словенії призначили лідера правопопулістів Яншу
На виборах в Болгарії перемогла партія проросійського експрезидента Радева
The AfD, which is categorised in some quarters as far-right, https://www.fes.de/en/german-election ******* its share of the vote, making it the second strongest party in the Bundestag. After a nail-biting night, it is clear that the FDP and BSW will not be part of the 21st Bundestag.
бо нато - паперовий тигр
Що тоді заважає русні "взять" ЄС, поки він не озброївся?
малі БЧ й на дроні можна доставити, з цим ми також допоможемо.
Відкидаючи технічний бік питання, це вкладається у вашу мету: зробити Україну не просто порушником ДНЯЗ, а її активним порушником, гірше ніж КНДР - ті хоч своє ЯЗ поки нікому не передавали.
24.05.2026 14:56 Відповісти
>Що тоді заважає русні "взять" ЄС, поки він не озброївся?

на два фронти воювати дорого й ризиковано

>Відкидаючи технічний бік питання, це вкладається у вашу мету: зробити Україну не просто порушником ДНЯЗ, а її активним порушником

як ми можемо стати порушником ДНЯЗ, якщо ми з нього вийдемо? якщо одна країна, яка не є підписантом ДНЯЗ, передала ядерну зброю іншій країні, яка теж не є його підписантом, що саме порушується?
24.05.2026 15:05 Відповісти
на два фронти воювати дорого й ризиковано
Якщо НАТО - це "паперовий тигр", то і воювати там не буде. Бєрлін за трі дня, до Ла-Манша за нєдєлю.
як ми можемо стати порушником ДНЯЗ, якщо ми з нього вийдемо?
Ніяк. Але санкціям це не перешкода.
КНДР у приклад.
24.05.2026 15:12 Відповісти
>Якщо НАТО - це "паперовий тигр", то і воювати там не буде. Бєрлін за трі дня, до Ла-Манша за нєдєлю.

в будь-якому випадку, ніхто не буде воювати на два фронти, щоб не обісратися.

>Ніяк. Але санкціям це не перешкода.
КНДР у приклад.

контрприклади - Франція, ЮК, Індія, Пакистан, ізраїль, які створили ЯЗ без жодних юридичних проблем. Це дурні з ірану порушують ДНЯЗ, через що не мають навіть юридичних аргументів на захист.
24.05.2026 15:20 Відповісти
З "паперовими тиграми" не воюють, їх змітають убік.
контрприклади
Франція, ЮК - підписали вже маючи ЯЗ.
Індія, Пакистан - взагалі не підписували.
Ізраїль - стратегічна невизначеність. Вважається, що ЯЗ є, офіційно - немає.
КНДР вийшла, Іран порушує. Обидва - з санкціями.
Україна має стати третьою?
24.05.2026 15:25 Відповісти
ще раз: після виходу з ДНЯЗ, всі обмеження стосовно ЯЗ закінчуються, тому Україна матиме такий самий статус, як Індія та Пакистан.
24.05.2026 15:34 Відповісти
Де гарантія, що не як КНДР, яка теж свого часу вийшла?
24.05.2026 15:39 Відповісти
Ми не є загрозою ЄС, Європі, США чи Ізраїлю, на відміну від КНДР, які вважають США своїм ворогом.
24.05.2026 15:46 Відповісти
Ще раз: популісти, на кшталт кОрбана, зроблять з нас загрозу №1 на раз-два.
кОрбана виперли не через Україну, а через гадюшник, який він за 16 років правління там розвів.
Угорці до нас вороже ставляться. Поляки теж далеко не друзі. АдН відомо кого підтримує, у Франції така ж ситуація. Так що оголосити головним ворогом і влаштувати блокаду - є кому.
24.05.2026 15:50 Відповісти
Хай роблять, санкції в ЄС приймаються лише одноголосно, нам достатньо тримати біля себе країни Балтії, яким санкції будуть не вигідними.
24.05.2026 15:59 Відповісти
санкції в ЄС приймаються лише одноголосно
Так, тільки рішення про виділення спільної фінансової допомоги наразі теж приймається одноголосно, що давало можливість кОрбану їх блокувати.
Ну й обмеження на рівні держав не потребують узгодження.
Був би привід, а він завдяки розірванню ДНЯЗ та активному розповсюдженню ЯЗ за межі України - знайдеться. Принаймні, для деяких урядів європейських країн, і цього буде цілком достатньо, щоб дати можливість русні зупинитись і дивитись, як тут все остаточно рушиться без підтримки ЄС.
24.05.2026 16:16 Відповісти
>Так, тільки рішення про виділення спільної фінансової допомоги наразі теж приймається одноголосно, що давало можливість кОрбану їх блокувати.

нічого, перейдемо на сервісну модель видобування мінеральних та інших ресурсів, проживемо без кредитів, головне що з миром, а не з геноцидальною війною, зате з фантиками.
24.05.2026 16:20 Відповісти
Русня не чекатиме, поки перейдемо на сервісну модель видобування мінеральних та інших ресурсів, проживемо без кредитів
Вона і далі наступатиме.
Між іншим, видобування ресурсів - це і уранова руда теж.
Для видобування ресурсів потрібне обладнання.
А його заблокують, бо раптом для створення ЯЗ?
Чим видобуватимете? Кирками й відрами?
І між іншим.
Надра тепер - спільно з США, завдяки "чудовій угоді".
Розірвете - донні остаточно приєднається до русні, щоб наказать.
24.05.2026 16:25 Відповісти
>Надра тепер - спільно з США, завдяки "чудовій угоді".
Розірвете - донні остаточно приєднається до русні, щоб наказать.

це не так, відповідно до угоди, фонд сша отримує 50% рентних надходжень. Немає надходжень, немає грошей для фонду.

>Вона і далі наступатиме.

так вона і зараз так робить

>Для видобування ресурсів потрібне обладнання.
А його заблокують

як, ліл?

>Чим видобуватимете? Кирками й відрами?
І між іншим.

обладнання таке можна купити в багатьох країнах світу, в тому числі у перекупів
24.05.2026 16:31 Відповісти
це не так, відповідно до угоди, фонд сша отримує 50% рентних надходжень
Тобто тим малим, що наколупали кирками, ще треба навпіл поділитись.
як, ліл?
Як русні зараз, наприклад, для НПЗ, ліл.
обладнання таке можна купити в багатьох країнах світу, в тому числі у перекупів
Щось у русні не дуже виходить, при їх можливостях.
Росія через санкції зупинила виробництво ЗРК: працівників заводів відправляють у відпустку або на війну, - ГУР Міноборони
Причини критичного стану виробництва - використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення. Донедавна основним постачальником російського ВПК була Німеччина. Але із початком вторгнення на територію України будь-яку співпрацю було припинено.
Результати видно: усть-луга, туапсє, пермь, навіть підмацьковьє пробивали, хоча раніше такого не було, русня збивала майже все.
24.05.2026 16:42 Відповісти
>Тобто тим малим, що наколупали кирками, ще треба навпіл поділитись.

не тим, що наколупали, а грошима, які держава отримала від того, що дала можливість приватній компанії щось там колупати.

>Як русні зараз, наприклад, для НПЗ, ліл.

тобто, захід буде бомбити іншу країну, навіть не дивлячись на симпатії до країни з боку виборців, я зрозумів

>Щось у русні не дуже виходить, при їх можливостях.

тому вони масово купують та використовують мікроелектроніку, про що постійно доповідають?
24.05.2026 16:53 Відповісти
Ой-ой-ой... Коли кацапського провокатора, який закликає до порушення підписаних Україною, міжнародних договорів, щоб дать своїм господарям привід для застосування проти України, ядерної зброї, тицяють мордою у ним же насране лайно - він починає істерично верещать і звинувачувать опонента, у належності до кацапів... Нічого дивного... Я до вас, "внутріМКАДівців", уже звик...
24.05.2026 11:36 Відповісти
взагалі-то, з ДНЯЗ можна вийти, article X це дозволяє в певних обставинах, які у нас вже настали. Що пан пропонує замість створення ЯЗ? Вічну війну?
24.05.2026 11:42 Відповісти
Я не маю бажання розвертать дискусію, з питань ядерної зброї, з "внутріМКАДівцем"... Мою позицію ти знаєш давно ... Твоє завдання мені теж зрозуміле... Тут, для дискусії, місця немає...
24.05.2026 11:46 Відповісти
країною править ізраїльска мафія.
24.05.2026 10:46 Відповісти
путін вже й слово «ура» не може нормально вимовити - шамкає, - а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій «орєшнік» проти Білої Церкви. Реально неадеквати - Зеленський
24.05.2026 10:34 Відповісти
Причина не в зеленському а в довбнях-його виборцях- справжніх посіпаках росіян, блазнях і імбіцилах яким на все начхати
24.05.2026 11:25 Відповісти
ПІСЛЯ ЦЬОГО - ВСЮ ЇХНЮ КАЦАПСЬКУ МАСКВУ АТВЕТОЧКОЙ В ТРУХУ!
24.05.2026 10:37 Відповісти
Чим і як? Хіба що запустити туди ''династію'', щоб вона із середини знищила росію, як вони це роблять тут.
24.05.2026 10:41 Відповісти
***** перетворює Київ на Бахмут, а Європа сцить у кутку та боїться плєшивого пацюка, замість того, щоб надати нам зброю для знищення маскви та її околиць. Сподіваюсь, що їм це ще відригнеться кровью.
24.05.2026 10:39 Відповісти
після китайської зустрічі ДВОХ ПІДПИСАНТІВ БУДАПЕШТСЬКОЇ АФЕРИ ПРОТИ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ,КИТАЙ І США ДАЛИ ДОБРО КУЙЛУ НА ПРОДОВЖЕННЯ ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНИ І ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ДІТИ І СЛУГИ АНТИХРИСТА НА ЗЕМЛІ...
24.05.2026 10:41 Відповісти
так і український народ не вимагає створення ефективних засобів стримування русні у вигляді ядерної та хімічної зброї
24.05.2026 10:45 Відповісти
Український народ("мудрий нарід") віддав свої голоси за клоуна і зрадника.котрий на Біблії клявся бути захисником життя українського народу і мав би виготовити зброю ю в тому числі і ракети з ядерними боєголовками для захисту України від брехливих американо- рашистських негідників і лицемірних аферистів,котрі домовились про знищення України в Будапешті...
24.05.2026 13:43 Відповісти
Було б добре нам вдарити. Хоч би фламінгами кучненько так.. треба бити
24.05.2026 11:26 Відповісти
В принципі наплювати на те музеї, головне щоб люди живі та здорові.
24.05.2026 11:26 Відповісти
Все но прекрасно знает куда бьёт. Лукьяновку не просто так уже 5й раз на моей памяти за войну сносят.
24.05.2026 11:28 Відповісти
Штат Музею ТРИ працівника, двоє із них - Жінки.
Колишній директор Музею, один із основних організаторів ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, помер в 2018 році у віці 89 років.
24.05.2026 12:49 Відповісти
Брехня
24.05.2026 13:17 Відповісти
В УКРАЇНІ 150 УНІВЕРІВ, СЕРЕД ЯКИХ 20 ПРОФІЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ВИЩІВ.
ПИТАННЯ:
4 РІК ВІЙНИ. ДЕ УКР. НАЦ. БОЙОВА ТЕХНІКА, БАЛІСТИКА, ЛІТАКИ, ГЕЛІКОПТЕРИ, ТОЩО ТОЩО ТОЩО? ???
ДЕ ВОНО ?????
***** ОТРИМУВАТИ ЦЮ ВСЮ ПРОФЕСУРУ, ЯКА НІЧОГО НЕ ВАРТА??????????
24.05.2026 16:50 Відповісти
 
 