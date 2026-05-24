РФ завдала удару по заповіднику "Стародавній Київ", знищено музей "Чорнобиль", пошкоджено історичні пам’ятки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час нічної атаки РФ на Київ війська РФ завдали удару по заповіднику "Стародавній Київ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ".
Деталі
"Національний музей "Чорнобиль", про відкриття якого після ремонту ми писали кілька днів тому, майже знищено. Пошкоджень зазнали численні пам'ятки архітектури, зокрема Контрактовий дім", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
Щоб в результаті ані ЯЗ, ані допомоги, тільки санкції, як на КНДР з Іраном.
краще мати мир завдяки ЯЗ та хімзброї, хоч і під санкціями, ніж продовжувати війну, яка знищує етнічних українців.
Знаю-знаю, у нас тіпа вазможность ядєрку за трі мєсяца сдєлать.
А Іран тупой, ага.
довго, бо немає сенсу русні воювати з ядерною державою
>А Іран тупой, ага.
так, бо вони обрали повільний та дорогий шлях до ЯЗ, на відміну від більш розумних людей з США, ЮК, КНДР.
британія доволі швидко створила яз, як раз через плутонієву схему.
в ********* світі, розробка яз буде значно простішою за рахунок ********* софту
Велика Британія ініціювала програму створення ядерної зброї під кодовою назвою https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Tube_Alloys&action=edit&redlink=1 Tube Alloys під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни. На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_(1943) конференції у Квебеку в серпні 1943 року його об'єднали з американським https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82 Манхеттенським проєктом.
3 жовтня 1952 року він підірвав атомну бомбу на островах Монте-Белло в Австралії під час операції «Ураган».
Швидко, і головне - самостійно.
Згадався бородатий анекдот.
- Звідки у програміста Ferrari?
- З "Need For Speed" дебагером видрав.
Плюс ми маємо готові ядерні реактори для виробництва плутонію.
Ще маємо місію МАГАТЕ, яка на тих реакторах сидить безвилазно, далеко не така тупа, як ви її собі малюєте, і її сліпота тільки на росію розповсюджується.
Ми не Іран, якщо що, нафти немає.
І не КНДР, на яку після виграшу в Корейській війні більше ніхто не наступав і не бомбив, і якій Китай ЯЗ створити допомагав.
але навіть якщо вони будуть, краще жити під санкціями, ніж перебити все чоловіче населення й все одно програти.
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/chapter-7 Устав ООН
Глава VII: Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии
Статья 39
Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
Статья 40
Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, Совет Безопасности уполномочивается, прежде чем сделать рекомендации или решить о принятии мер, предусмотренных статьей 39, потребовать от заинтересованных сторон выполнения тех временных мер, которые он найдет необходимыми или желательными. Такие временные меры не должны наносить ущерба правам, притязаниям или положению заинтересованных сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает невыполнение этих временных мер.
Статья 41
Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений.
Які ваші гарантії, що славнозвісна рада безпеки ООН не розцінить вихід України з ДНЯЗ як "загрозу миру"?
наша ЯЗ буде такою самою загрозою, як ЯЗ США, чи Франції, тобто ніякою. Цей пункт не катить.
>Статья 40
вона тут до чого?
>Статья 41
так, можуть, і? Якщо немає порушення ДНЯЗ, за що конкретно будуть вводити санкції? Просто тому, що хтось так захоче? Навіть проти Пакистану не ввели санкції, коли ті робили свою ЯЗ.
Щоб захиститись від росії, яка активно наступає, правильно?
А якщо росія не зупиниться?
Доведеться застосовувати.
Бо якщо не застосовувати, то нащо взагалі робити?
От вам і загроза.
Як каже русня, і коню понятно.
КНДР вийшла.
Де гарантія, що нам дадуть право на самооборону таким чином?
Можуть же легко заблокувати всі грошові транзакції і купу всяких поставок (а раптом використаємо для бомби?)
Наприклад, компоненти для далекобійних дронів.
Вони ж зможуть нести ЯЗ, і в ЄС залітають. Раптом з зарядом залетить? Та ви що, їх же там власні громадяни на клапті порвуть, і гуртом проголосують за правопопулістів, які пообіцяють виключити можливість України створити ЯЗ.
Популістам, на додаток до інших обіцянок, достатньо налякати виборців ядєрной угрозой со сторони Украіни (а там є чим лякати: зєля - діктатор, коррупція, бєспрєдєл, готовность прімєніть (нє факт, что в ЄС нє попадут, как в Фінляндію ілі Прібалтіку)) - і голоси забезпечені.
І про "неготовність до війни з ЄС" - це спірне твердження. Скільки б у НАТО не було зброї, головного немає - людей, що згодні та вміють воювати. Особливо в умовах дронів.
І так. За вашою схемою, якщо дати Україні створити ЯЗ і це гарантує безпеку України, русня швидко переключиться саме на ЄС. Так що ЄС сам буде проти створення Україною ЯЗ, в тому числі й зараз.
ЄС може бути проти, але й зробити нічого не зможе, бо відсутність підтримки України = ще більша мігрантська криза плюс русня зможе зайнятися ЄС (наприклад, країнами Балтії).
Особисто я виступаю за поширення нашої ЯЗ країнам Балтії, для їх захисту. Треба створити навколо рашки "ядерний пояс". Це захистить і ЄС, і нас.
Легко може: зупинка підтримки і санкції. В принципі, зупинки підтримки вже достатньо і без санкцій.
Змушений буде зробити, бо налякані правопопулістами виборці вимагатимуть і чинний уряд, і обиратимуть новий, який пообіцяє усунути "украінскую ядєрную угрозу".
Особисто я виступаю за поширення нашої ЯЗ країнам Балтії, для їх захисту.
Ну, за що ви виступаєте, відомо, і ваша позиція вкладається у цю мету.
Латвія, Естонія та Литва підписали ДНЯЗ, тому не можуть її прийняти під свій контроль, тільки надати можливість фізичного розміщення ЯЗ союзників по НАТО.
тоді отримають війну з рашкою, воно їм треба?
>Змушений буде зробити, бо налякані правопопулістами виборці вимагатимуть і чинний уряд, і обиратимуть новий, який пообіцяє усунути "украінскую ядєрную угрозу".
ditto, вони на це не підуть
>Латвія, Естонія та Литва підписали ДНЯЗ, тому не можуть її прийняти під свій контроль
з дняз можна вийти, якщо є загроза національним інтересам, вони з радістю стануть ядерними країнами
Правопопулісти запевнять, що дагаваряцца.
вони на це не підуть
кОбран нормально так все нам блокував свого часу.
з дняз можна вийти, якщо є загроза національним інтересам
От нащо воно їм зараз треба, коли вони в НАТО, у якої є ЯЗ?
Естонія, Латвія та Литва свою ЯЗ з власними засобами надійної доставки не потягнуть.
на заході дофіга ліваків, правим там проблематично отримати багато місць
>От нащо воно їм зараз треба, коли вони в НАТО, у якої є ЯЗ?
бо нато - паперовий тигр, 5 пункт не зобов'язує воювати за членів організації.
>Естонія, Латвія та Литва свою ЯЗ з власними засобами надійної доставки не потягнуть.
малі БЧ й на дроні можна доставити, з цим ми також допоможемо. Краще мати залізобетонні ядерні гарантії, ніж папірець який умовний трамп може й не виконати.
Ото аби щось ляпнути з впевненим виглядом, а там - хоч трава не рости. Ніби Інтернета немає.
Прихильник Трампа: прем'єр-міністром Словенії призначили лідера правопопулістів Яншу
На виборах в Болгарії перемогла партія проросійського експрезидента Радева
The AfD, which is categorised in some quarters as far-right, https://www.fes.de/en/german-election ******* its share of the vote, making it the second strongest party in the Bundestag. After a nail-biting night, it is clear that the FDP and BSW will not be part of the 21st Bundestag.
бо нато - паперовий тигр
Що тоді заважає русні "взять" ЄС, поки він не озброївся?
малі БЧ й на дроні можна доставити, з цим ми також допоможемо.
Відкидаючи технічний бік питання, це вкладається у вашу мету: зробити Україну не просто порушником ДНЯЗ, а її активним порушником, гірше ніж КНДР - ті хоч своє ЯЗ поки нікому не передавали.
на два фронти воювати дорого й ризиковано
>Відкидаючи технічний бік питання, це вкладається у вашу мету: зробити Україну не просто порушником ДНЯЗ, а її активним порушником
як ми можемо стати порушником ДНЯЗ, якщо ми з нього вийдемо? якщо одна країна, яка не є підписантом ДНЯЗ, передала ядерну зброю іншій країні, яка теж не є його підписантом, що саме порушується?
Якщо НАТО - це "паперовий тигр", то і воювати там не буде. Бєрлін за трі дня, до Ла-Манша за нєдєлю.
як ми можемо стати порушником ДНЯЗ, якщо ми з нього вийдемо?
Ніяк. Але санкціям це не перешкода.
КНДР у приклад.
в будь-якому випадку, ніхто не буде воювати на два фронти, щоб не обісратися.
>Ніяк. Але санкціям це не перешкода.
КНДР у приклад.
контрприклади - Франція, ЮК, Індія, Пакистан, ізраїль, які створили ЯЗ без жодних юридичних проблем. Це дурні з ірану порушують ДНЯЗ, через що не мають навіть юридичних аргументів на захист.
контрприклади
Франція, ЮК - підписали вже маючи ЯЗ.
Індія, Пакистан - взагалі не підписували.
Ізраїль - стратегічна невизначеність. Вважається, що ЯЗ є, офіційно - немає.
КНДР вийшла, Іран порушує. Обидва - з санкціями.
Україна має стати третьою?
кОрбана виперли не через Україну, а через гадюшник, який він за 16 років правління там розвів.
Угорці до нас вороже ставляться. Поляки теж далеко не друзі. АдН відомо кого підтримує, у Франції така ж ситуація. Так що оголосити головним ворогом і влаштувати блокаду - є кому.
Так, тільки рішення про виділення спільної фінансової допомоги наразі теж приймається одноголосно, що давало можливість кОрбану їх блокувати.
Ну й обмеження на рівні держав не потребують узгодження.
Був би привід, а він завдяки розірванню ДНЯЗ та активному розповсюдженню ЯЗ за межі України - знайдеться. Принаймні, для деяких урядів європейських країн, і цього буде цілком достатньо, щоб дати можливість русні зупинитись і дивитись, як тут все остаточно рушиться без підтримки ЄС.
нічого, перейдемо на сервісну модель видобування мінеральних та інших ресурсів, проживемо без кредитів, головне що з миром, а не з геноцидальною війною, зате з фантиками.
Вона і далі наступатиме.
Між іншим, видобування ресурсів - це і уранова руда теж.
Для видобування ресурсів потрібне обладнання.
А його заблокують, бо раптом для створення ЯЗ?
Чим видобуватимете? Кирками й відрами?
І між іншим.
Надра тепер - спільно з США, завдяки "чудовій угоді".
Розірвете - донні остаточно приєднається до русні, щоб наказать.
це не так, відповідно до угоди, фонд сша отримує 50% рентних надходжень. Немає надходжень, немає грошей для фонду.
>Вона і далі наступатиме.
так вона і зараз так робить
>Для видобування ресурсів потрібне обладнання.
А його заблокують
як, ліл?
>Чим видобуватимете? Кирками й відрами?
І між іншим.
обладнання таке можна купити в багатьох країнах світу, в тому числі у перекупів
Тобто тим малим, що наколупали кирками, ще треба навпіл поділитись.
як, ліл?
Як русні зараз, наприклад, для НПЗ, ліл.
обладнання таке можна купити в багатьох країнах світу, в тому числі у перекупів
Щось у русні не дуже виходить, при їх можливостях.
Росія через санкції зупинила виробництво ЗРК: працівників заводів відправляють у відпустку або на війну, - ГУР Міноборони
Причини критичного стану виробництва - використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення. Донедавна основним постачальником російського ВПК була Німеччина. Але із початком вторгнення на територію України будь-яку співпрацю було припинено.
Результати видно: усть-луга, туапсє, пермь, навіть підмацьковьє пробивали, хоча раніше такого не було, русня збивала майже все.
не тим, що наколупали, а грошима, які держава отримала від того, що дала можливість приватній компанії щось там колупати.
>Як русні зараз, наприклад, для НПЗ, ліл.
тобто, захід буде бомбити іншу країну, навіть не дивлячись на симпатії до країни з боку виборців, я зрозумів
>Щось у русні не дуже виходить, при їх можливостях.
тому вони масово купують та використовують мікроелектроніку, про що постійно доповідають?
А що для свого захисту зробили українці? Чиновники в Європі геть не дурні і бачать, як невеличке оточення Голобородька' краде те, що вони надсилають українцям. То яке має бути відношення там до нас?
Вони також бачать,так в Європі живе українська ''еліта'', їх діти, куди там до них братися європейцям.
Колишній директор Музею, один із основних організаторів ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, помер в 2018 році у віці 89 років.
ПИТАННЯ:
4 РІК ВІЙНИ. ДЕ УКР. НАЦ. БОЙОВА ТЕХНІКА, БАЛІСТИКА, ЛІТАКИ, ГЕЛІКОПТЕРИ, ТОЩО ТОЩО ТОЩО? ???
ДЕ ВОНО ?????
***** ОТРИМУВАТИ ЦЮ ВСЮ ПРОФЕСУРУ, ЯКА НІЧОГО НЕ ВАРТА??????????