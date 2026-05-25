Удар РФ по Киеву: более 20 пострадавших до сих пор в больнице
По состоянию на сегодняшнее утро в стационарах городских больниц находится 21 человек, пострадавший в результате атаки врага на столицу 24 мая.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, по его словам, сейчас в больнице находятся двое детей.
"Всего в Киеве пострадали 86 человек", - уточнил Кличко.
Он также напомнил, что двое людей погибли.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на утро 24 мая двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
