Удар РФ по Киеву: более 20 пострадавших до сих пор в больнице

Киев после обстрела

По состоянию на сегодняшнее утро в стационарах городских больниц находится 21 человек, пострадавший в результате атаки врага на столицу 24 мая.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, сейчас в больнице находятся двое детей.

"Всего в Киеве пострадали 86 человек", - уточнил Кличко.

Он также напомнил, что двое людей погибли.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на утро 24 мая двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

