Удар РФ по Киеву: более 20 пострадавших до сих пор в больнице

По состоянию на сегодняшнее утро в стационарах городских больниц находится 21 человек, пострадавший в результате атаки врага на столицу 24 мая.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его словам, сейчас в больнице находятся двое детей.

"Всего в Киеве пострадали 86 человек", - уточнил Кличко.

Он также напомнил, что двое людей погибли.

