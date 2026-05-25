Удар РФ по Києву: понад 20 постраждалих досі у лікарні

Станом на сьогоднішній ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий внаслідок атаки ворога на столицю 24 травня.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, наразі у лікарні двоє дітей.

"Усього в Києві постраждали 86 людей", - уточнив Кличко.

Він також нагадав, що двоє людей загинули.

