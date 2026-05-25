США про масовану атаку РФ на Київ: Цілеспрямовані удари по цивільних є неприйнятними

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс засудила масований російський удар по Києву, здійснений у ніч на неділю, 24 травня.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Реакція США

Девіс особисто оглянула місця влучань та побачила наслідки чергового акту агресії РФ.

"Цілеспрямовані удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є неприйнятними. Як раніше заявляв Президент Трамп, ця війна має закінчитися", - наголосила вона.

У диппредставництві також висловили глибокі співчуття всім, хто постраждав внаслідок цієї "жахливої трагедії".

Більше про атаку на Київ 24 травня

Уночі 24 травня російські війська застосували проти України 90 ракет різних типів, серед яких балістична ракета середньої дальності ("Орєшнік"), та 600 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 безпілотників.

Основним напрямком масованого російського удару був Київ. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах міста.

Рашисти били по житлових будинках, школах, а також вдарили по продуктовому ринку поблизу станції метро "Лук’янівська". Пошкоджень також зазнали архітектурні пам’ятки: будівля Міністерства закордонних справ, художній музей та музей "Чорнобиль".

Унаслідок російської атаки двоє людей загинули, ще щонайменше 91 людина постраждала.

