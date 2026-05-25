1 091 18

США про масовану атаку РФ на Київ: Цілеспрямовані удари по цивільних є неприйнятними

США відреагували на масований російський удар по Києву

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс засудила масований російський удар по Києву, здійснений у ніч на неділю, 24 травня.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Реакція США

Девіс особисто оглянула місця влучань та побачила наслідки чергового акту агресії РФ.

"Цілеспрямовані удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є неприйнятними. Як раніше заявляв Президент Трамп, ця війна має закінчитися", - наголосила вона.

У диппредставництві також висловили глибокі співчуття всім, хто постраждав внаслідок цієї "жахливої трагедії".

  • Уночі 24 травня російські війська застосували проти України 90 ракет різних типів, серед яких балістична ракета середньої дальності ("Орєшнік"), та 600 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 безпілотників.
  • Основним напрямком масованого російського удару був Київ. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах міста.
  • Рашисти били по житлових будинках, школах, а також вдарили по продуктовому ринку поблизу станції метро "Лук’янівська". Пошкоджень також зазнали архітектурні пам’ятки: будівля Міністерства закордонних справ, художній музей та музей "Чорнобиль".
  • Унаслідок російської атаки двоє людей загинули, ще щонайменше 91 людина постраждала. 

Топ коментарі
+5
А сама агресія і окупація суверенної мирної країни для трампістів прийнятна.
25.05.2026 19:14 Відповісти
+4
Оце і все?!!
Потужно, курва!
25.05.2026 19:08 Відповісти
+3
А не цілеспрямовані - прийнятні значить!? Ух, як потужно!
25.05.2026 19:10 Відповісти
А де надзвичайне обурення? 🤔
25.05.2026 19:08 Відповісти
Потужно погрозили пальчиком і пішли по ресторанах сша=куколд
25.05.2026 19:09 Відповісти
А по не цивільним можна? Дегенерати!
25.05.2026 19:12 Відповісти
Дегенерати? Трамп так не вважає. Принаймні в Перській затоці.
25.05.2026 19:39 Відповісти
Ну хоч не мовчать, вже добре.
25.05.2026 19:21 Відповісти
так само було і 100 років тому , потім антанта втомилася і більшовики захопили всю Україну і влаштували люту різанину і голод
25.05.2026 19:21 Відповісти
Щоб швидше війна закінчилась надайте,пардон,продайте "Томагавків"
25.05.2026 19:22 Відповісти
тут по Києву касетними ******* , балістикою, крилатими, зносять будинки з людьми. і така надпотужна реакція. Дуже дякуємо.

p.s. Хоча, може краще вже така. Бо трампу як дадуть слово, то знову українці будуть винні (що існують і заважають трампу торгувати з парашею)
25.05.2026 19:29 Відповісти
Скоти, тепер вам хер хто повірить тепер, а ми дози без ядерки і наф кому потрібні
25.05.2026 19:36 Відповісти
А які удари по Україні є прийнятними по версії ГАРАНТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ?
25.05.2026 19:42 Відповісти
Доволі лицемірно враховуючи, що в Ірані вони вбили багато людей.
25.05.2026 19:47 Відповісти
Нахіба ми їм надра віддали? А де заява рижого, чи Рубіо?
25.05.2026 19:50 Відповісти
Фуух, розродились нарешті! Патужно...
25.05.2026 19:56 Відповісти
Та то вже повний піздец з тою гамерикою...
25.05.2026 20:25 Відповісти
 
 