Сибіга про погрози Росії новими ударами по Києву: Путін нічого не досягне, хай рятує себе

андрій,сибіга

Україна переконана, що російська риторика та погрози новими ударами по Києву не злякають західних дипломатів та не змінять їхню позицію. А Кремль лише насміхається над усіма мирними зусиллями та намагається вплинути на західну ментальність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з лідеркою білоруської опозиції в екзилі Світланою Тихановською у Києві.

Реакція України на погрози РФ

Коментуючи мету чергових російських погроз, міністр зазначив, що Кремль намагається викликати страх у представників іноземного дипкорпусу та "вплинути на так звану західну ментальність". Втім, Сибіга наголосив, що ці спроби Москви не будуть успішними.

"Наша реакція (на ці погрози – ред.) продемонстрована у тому числі сьогодні, коли я запросив керівників понад 70 дипломатичних місій відвідати місця масованих російських ударів", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що Київ наразі веде активну роботу з партнерами, закликаючи їх не піддаватися на російський шантаж. За словами Сибіги, реакція світу на дії агресора має бути дзеркальною — збільшення пакетів допомоги та посилення санкцій.

"Путін має зрозуміти, що він не досягне нічого військовими засобами. Йому натомість треба рятувати свою країну, якщо йому це вдасться", - резюмував Сибіга, нагадавши про серйозні збитки, які завдають російській економіці удари українських сил.

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

росія погрози Сибіга Андрій війна в Україні
+6
Подейкують що плєшивий рубанув по Києву, щоб прикрити шкандал з міндічами і двушками на москву. Така собі рука допомоги від вовошки старшого вовошкі молодшому. Адже пам'ятаємо - най і чорт лисий, аби не Порошенко.
25.05.2026 19:47 Відповісти
+5
БЛ!!!!!!!!!!

Плюньте їм в лице хтось цим зеленим - уже сил нема на оце все.

ПОЛОВИНА ЕТНОСУ НЕМА за 4 РОКИ ВІЙНИ!!!!!!

ВАШ ЧИНОВНИК КАЖЕ - Українці будуть метисами. Він напряму каже - чоловіки всі помруть а українок будуть оплодотворяти жителі сіл Індії
25.05.2026 19:33 Відповісти
+4
весь кабмін на чолі з зеленським🤡 у відставку !!! Докерувалися !!! ...
25.05.2026 19:34 Відповісти
"Кац прєдлагаєт сдаться" ?
25.05.2026 19:51 Відповісти
Каzап, Іляш, а не Иляш. Тупа каzапня завжди себе видає.
25.05.2026 19:56 Відповісти
Насколько жалок этот увалень.. по его семье точно не прилетит. Да и семья наверное где-то пару миллионов за бугром припрятала. Да ещё это Тихановская-прямо Нельсон Мандела картофельного масштаба. В экзыле.. если бы путинские ракеты не летели нам на голову каждый день, можно было бы посмеяться. А Так не до смеха.
25.05.2026 19:41 Відповісти
Біляш мен 😸😎
25.05.2026 19:35 Відповісти
від чого йому себе рятувати...від чергової двушечку котру зашлете....зелені потвори
25.05.2026 19:41 Відповісти
Пане Сибіга!
А куди ділись всі "союзникі" України?!
Судячи з їх позиції на сьогодні, вони стоять осторонь й просто споглядають, як раша своїми надтероритсичними ракетно-дроновими ударами просто розносить Київ в щент, вбиває Киян, нищить економіку України, хоча в свій час всі вони як один запевняли, - як тільки раша вдарить по Києву, то ми мовляв,
да ми всі - ядеркою по москві, червоній площі й т.д!
Де Ви всі зараз, мерзоти?!
25.05.2026 19:42 Відповісти
В світі завжди рятують тільки тих хто хоче щоб їх врятували, а якщо країна що воює з таким складним ворогом, чотири роки розкрадає західну допомогу, то як ще можуть допомогти.

Нам дали достатньо коштів, щоб ми могли виготовити сотню ракет і відповісти на удар, але натомість випускаємо тільки чиновників.
25.05.2026 19:50 Відповісти
А з 2022 по Києву ***** не рубало ? Я ще 24.02.22 прокинувся в Києві в 4 з чимось ранку від вибухів ракет. За ці 4 роки по Києву вже сотні крилатих та балістичних ракет прилетіло. Бпла напевно вже за десятку тисяч перевалило. А про "руку допомоги" послухайте слова ***** на останньому зібранні декілька днів тому, після того як загинули мальчікі в трусіках в Старобельську. "Хочу обратіться к воєннослужащім ВСУ-не виполняйте прєступних пріказов нєлєгітімной проворававшейся хунти". Не дуже схоже на руку допомоги вовошці. Нагадаю-я не електорат зеленського.
25.05.2026 20:21 Відповісти
Так я за це і кажу, врятував свого підопічного.
25.05.2026 20:25 Відповісти
Я думав він скаже " не переживай,тобі нічого не загрожує,ракет нема"((
25.05.2026 19:54 Відповісти
Путін має зрозуміти, що він не досягне нічого військовими засобами. Йому натомість треба рятувати свою країну, якщо йому це вдасться", - резюмував Сибіга, нагадавши про серйозні збитки, які завдають російській економіці удари українських сил

А в нас , я так розумію, все добре, бо порятунком країни ніхто не займається окрім ЗСУ. Зеля в цей час записує потужні відосикиі і шляється по світу, щоб якомога більше країн на халяву обїхати і наробити фотосесій імітуючи бурхливу діяльність.
25.05.2026 20:24 Відповісти
Псіхотип Ху..ла путлєра - бздун і сцикун,воно розуміє тільки силу.
25.05.2026 20:26 Відповісти
 
 