Сибіга про погрози Росії новими ударами по Києву: Путін нічого не досягне, хай рятує себе

Україна переконана, що російська риторика та погрози новими ударами по Києву не злякають західних дипломатів та не змінять їхню позицію. А Кремль лише насміхається над усіма мирними зусиллями та намагається вплинути на західну ментальність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з лідеркою білоруської опозиції в екзилі Світланою Тихановською у Києві.

Реакція України на погрози РФ

Коментуючи мету чергових російських погроз, міністр зазначив, що Кремль намагається викликати страх у представників іноземного дипкорпусу та "вплинути на так звану західну ментальність". Втім, Сибіга наголосив, що ці спроби Москви не будуть успішними.

"Наша реакція (на ці погрози – ред.) продемонстрована у тому числі сьогодні, коли я запросив керівників понад 70 дипломатичних місій відвідати місця масованих російських ударів", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що Київ наразі веде активну роботу з партнерами, закликаючи їх не піддаватися на російський шантаж. За словами Сибіги, реакція світу на дії агресора має бути дзеркальною — збільшення пакетів допомоги та посилення санкцій.

"Путін має зрозуміти, що він не досягне нічого військовими засобами. Йому натомість треба рятувати свою країну, якщо йому це вдасться", - резюмував Сибіга, нагадавши про серйозні збитки, які завдають російській економіці удари українських сил.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

