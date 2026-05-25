Сибіга про погрози Росії новими ударами по Києву: Путін нічого не досягне, хай рятує себе
Україна переконана, що російська риторика та погрози новими ударами по Києву не злякають західних дипломатів та не змінять їхню позицію. А Кремль лише насміхається над усіма мирними зусиллями та намагається вплинути на західну ментальність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з лідеркою білоруської опозиції в екзилі Світланою Тихановською у Києві.
Реакція України на погрози РФ
Коментуючи мету чергових російських погроз, міністр зазначив, що Кремль намагається викликати страх у представників іноземного дипкорпусу та "вплинути на так звану західну ментальність". Втім, Сибіга наголосив, що ці спроби Москви не будуть успішними.
"Наша реакція (на ці погрози – ред.) продемонстрована у тому числі сьогодні, коли я запросив керівників понад 70 дипломатичних місій відвідати місця масованих російських ударів", - наголосив глава МЗС.
Він додав, що Київ наразі веде активну роботу з партнерами, закликаючи їх не піддаватися на російський шантаж. За словами Сибіги, реакція світу на дії агресора має бути дзеркальною — збільшення пакетів допомоги та посилення санкцій.
"Путін має зрозуміти, що він не досягне нічого військовими засобами. Йому натомість треба рятувати свою країну, якщо йому це вдасться", - резюмував Сибіга, нагадавши про серйозні збитки, які завдають російській економіці удари українських сил.
Що передувало?
- Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Плюньте їм в лице хтось цим зеленим - уже сил нема на оце все.
ПОЛОВИНА ЕТНОСУ НЕМА за 4 РОКИ ВІЙНИ!!!!!!
ВАШ ЧИНОВНИК КАЖЕ - Українці будуть метисами. Він напряму каже - чоловіки всі помруть а українок будуть оплодотворяти жителі сіл Індії
А куди ділись всі "союзникі" України?!
Судячи з їх позиції на сьогодні, вони стоять осторонь й просто споглядають, як раша своїми надтероритсичними ракетно-дроновими ударами просто розносить Київ в щент, вбиває Киян, нищить економіку України, хоча в свій час всі вони як один запевняли, - як тільки раша вдарить по Києву, то ми мовляв,
да ми всі - ядеркою по москві, червоній площі й т.д!
Де Ви всі зараз, мерзоти?!
Нам дали достатньо коштів, щоб ми могли виготовити сотню ракет і відповісти на удар, але натомість випускаємо тільки чиновників.
А в нас , я так розумію, все добре, бо порятунком країни ніхто не займається окрім ЗСУ. Зеля в цей час записує потужні відосикиі і шляється по світу, щоб якомога більше країн на халяву обїхати і наробити фотосесій імітуючи бурхливу діяльність.