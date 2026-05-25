РФ завдаватиме нових ударів по Києву та закликає іноземців якнайшвидше залишити місто, - МЗС Росії

Росія погрожує новини ударами по Києву: що відомо?

У Міністерстві закордонних справ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС країни-агресорки, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, там заявили, що збройні сили РФ "розпочинають послідовне завдання системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві". 

У МЗС сказали, що йдеться про "конкретні місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БПЛА".

"Удари завдаватимуться і по центрах ухвалення рішень, і командних пунктах.

У зв'язку з тим, що вищезазначені об'єкти розосереджені по всьому Києву, попереджаємо іноземних громадян, зокрема персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше покинути місто, а жителів української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури режиму Зеленського", - додали в міністерстві країни-окупантки.

Раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ продовжуватиме завдавати ударів "у відповідь" по Києву.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву:

  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

А Зегевара їм за це не дасть проводити парад наступного року.
25.05.2026 16:43 Відповісти
Щоб під@рів попустило, треба по рубльовці в'їпати і принагідно світло в мацкві погасити.
25.05.2026 16:43 Відповісти
Саме час зеленському, поїздити по європі, попідписувати додатки, до "договорів безпеки"...
25.05.2026 16:49 Відповісти
25.05.2026 16:43 Відповісти
Андрюха-у тебя есть чем по Рублёвке захерачить?
25.05.2026 16:48 Відповісти
В місяць виготовляють сотні ракет "Фламінго".
25.05.2026 17:01 Відповісти
Сумнівно, щоб аж сотні. На сотні пінопласту і картону, напевно, бракує... Та й рожева фарба в дефіциті.
Тут, хіба, сотні мільярдів бюджетних через різні схемки перепомпувати... А тут так, тут в них все в порядку... що, що, а то вони вміють...
25.05.2026 17:09 Відповісти
Хіба що пісюном
25.05.2026 17:12 Відповісти
Та це ж мабуть і є "вдячність" за недолугий тролінг примітивного нарциса.
Йому аби щось ляпнути, а потім хоч трава не рости.
25.05.2026 16:53 Відповісти
А до цього з 2022 року не били? Вже ***** на їхні заяви...
25.05.2026 17:06 Відповісти
Це за мазуту
25.05.2026 17:13 Відповісти
Тобто знов будуть бити по ТРЦ та базарам?
25.05.2026 16:44 Відповісти
Кацапы будут бить туда куда посчитает нужным. Зебила и его семейство конечно не достанут. Так как они давно за пределами Украины. А мудрый нарит почувствует все прелести"чисто поржать","хуже не будет". И ответить, похоже по Москве, абсолютно нечем. Носатые растащили разворовали и вывезли всё. Мы сейчас платим за катастрофу выбора девятнадцатого года.
25.05.2026 16:46 Відповісти
"Кацапы будут бить туда куда посчитает нужным" - це стосується тільки вашого *********, пропагандон.
25.05.2026 16:53 Відповісти
Москворотые щеки дуют.
25.05.2026 16:46 Відповісти
ЗЕленський,ти обіцяв блекаут в Москві? Зроби вічний там блекаут.Не зробиш ти,Ху ..ло тоді зробить нам.
25.05.2026 16:49 Відповісти
25.05.2026 16:49 Відповісти
Нічого страшного. Іноземці ще раз приїдуть пофоткатись на згарищі і розкажуть, які українці незламні молодці. Їм не вперше то робити.

Представники 70 іноземних дипмісій відвідали місця ударів РФ по Києву. Джерело: https://censor.net/ua/v4004961
25.05.2026 16:50 Відповісти
Ім є з кого брати приклад:
"Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій спільно з Night Ambassadors запросила в Україну представників креативно-розважальної індустрії з різних куточків світу. За перші два дні вони побачили Київ та область - зруйновані житлові будинки, театри, літак "Мрія", пам'ятник Шевченку в Бородянці, якому окупанти прострелили голову"

...представників креативно-розважальної індустрії...
Оце було креативно!
25.05.2026 17:07 Відповісти
Коли немає гідної відповіді по ворогу ,варвари і далі наглітимуть ,в цих виродків ціль одна зробити міста України не придатними для життя і залякати її мешканців і гостей ,має відповідь бути по москві та знищення воєних злочинців починаючи від найкривавішого терориста путіна і всю рашиську шоблу ,а також пропагандонів і колоборантів.
25.05.2026 16:52 Відповісти
Можно подумать 4,5 года били не по Киеву! Страшилка очередная
25.05.2026 16:53 Відповісти
Ага, наче щось змінилось... Одне питання, що ж там у тих гаражах у Білій Церкві було, що кацапи "какашніка" не пожаліли?
25.05.2026 17:00 Відповісти
Кажуть що другий нужнік ********** десь під Донецьком - то я тепер сумніваюсь що він взагалі в Білій Церкві свої цілі вишукував.
25.05.2026 17:06 Відповісти
Теж мені, налякала їжака голим задом - сьогодні наш потужно-незламний президент своїм указом заборонить наносити удари по Києву, що тоді робити будете???
25.05.2026 16:56 Відповісти
Чим же по капістінаму яру в'їбат№?((((
25.05.2026 17:00 Відповісти
Потужним відосиком про потужну потужність)
25.05.2026 17:03 Відповісти
Зараз одне небрите чмо випустить потужний відосик про безпекові гарантії і те що партнери "повинні" , все!
25.05.2026 17:02 Відповісти
Неправда, він зараз потужно переобіцяє блекаут на мацкві за допомогою фуфламінгів і балаболістичних ракет фірми Шухершвайн і подільники.
25.05.2026 17:08 Відповісти
Вот теперь по мааацкве в ответ полетят особенно увесистые двушки.
25.05.2026 17:02 Відповісти
Нацисти на россії поводять себе зухвало тому що знають- ударів у відповідь не буде. У них зараз 100% безкарність.
25.05.2026 17:05 Відповісти
А до цього вони мабуть себе стримували та дотримувались Женевської конвенції.... Ага, вірю.
25.05.2026 17:07 Відповісти
Даремно кепкуєте. Як каже прислів'я - Ще не було так погано щоб не стало ще гірше. На жаль. І молитися кагалу богів щоб не застосували москалі ЯЗ
25.05.2026 17:12 Відповісти
 
 