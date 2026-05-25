Russia will launch further strikes on Kyiv and is urging foreigners to leave city as soon as possible, - Russian Foreign Ministry

У Міністерстві закордонних справ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС країни-агресорки, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, там заявили, що збройні сили РФ "розпочинають послідовне завдання системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві".

У МЗС сказали, що йдеться про "конкретні місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БПЛА".

"Удари завдаватимуться і по центрах ухвалення рішень, і командних пунктах.

У зв'язку з тим, що вищезазначені об'єкти розосереджені по всьому Києву, попереджаємо іноземних громадян, зокрема персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше покинути місто, а жителів української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури режиму Зеленського", - додали в міністерстві країни-окупантки.

Раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ продовжуватиме завдавати ударів "у відповідь" по Києву.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву:

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

