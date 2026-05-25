Russia will launch further strikes on Kyiv and is urging foreigners to leave city as soon as possible, - Russian Foreign Ministry
У Міністерстві закордонних справ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.
Відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС країни-агресорки, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, там заявили, що збройні сили РФ "розпочинають послідовне завдання системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві".
У МЗС сказали, що йдеться про "конкретні місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БПЛА".
"Удари завдаватимуться і по центрах ухвалення рішень, і командних пунктах.
У зв'язку з тим, що вищезазначені об'єкти розосереджені по всьому Києву, попереджаємо іноземних громадян, зокрема персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше покинути місто, а жителів української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури режиму Зеленського", - додали в міністерстві країни-окупантки.
Раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ продовжуватиме завдавати ударів "у відповідь" по Києву.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву:
