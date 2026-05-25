РФ продовжить бити по Києву "у відповідь", найближчим часом попередять дипломатів, - МЗС Росії
Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ продовжуватиме завдавати ударів "у відповідь" по Києву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Подробиці
За її словами, МЗС Росії "найближчим часом виступить зі спецзаявою, де буде детально викладено попередження закордонному дипкорпусу".
Що передувало?
Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву:
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
Антонов и КБ Луч не достойны таких денег по мнению Земрази. Но вот Шекельман и Миндич - это лапочки такие свои родные.
їпанати рашистські
"Про це повідомляє ...із посиланням на росЗМІ".
Що вона має на увазі "відповідь", так як рос.змі більшість не читає?
Гроші вкрав і відправив в ізраїль?
Авторитарні режими нарцисичні, їм важливо підтримувати рівень ура-патріотизму всередині, показати світу відчуття переваги.
Україна не може відповісти, бо Москва добре захищена ППО. Чекати балістичну ракету на 800км до кінця року.
не дай Бог!