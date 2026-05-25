РФ продовжить бити по Києву "у відповідь", найближчим часом попередять дипломатів, - МЗС Росії

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ продовжуватиме завдавати ударів "у відповідь" по Києву.

Подробиці

За її словами, МЗС Росії "найближчим часом виступить зі спецзаявою, де буде детально викладено попередження закордонному дипкорпусу".

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву:

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

