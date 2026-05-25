РФ продолжит наносить удары по Киеву "в ответ", в ближайшее время об этом предупредят дипломатов, - МИД России

Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что РФ будет продолжать наносить "ответные" удары по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По ее словам, МИД России "в ближайшее время выступит со специальным заявлением, в котором будет подробно изложено предупреждение зарубежному дипкорпусу".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву:

Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.

Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.

Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.

Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Читайте: ЕС не будет эвакуировать дипломатов из Киева, несмотря на угрозы России