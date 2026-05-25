РФ продолжит наносить удары по Киеву "в ответ", в ближайшее время об этом предупредят дипломатов, - МИД России
Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что РФ будет продолжать наносить "ответные" удары по Киеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По ее словам, МИД России "в ближайшее время выступит со специальным заявлением, в котором будет подробно изложено предупреждение зарубежному дипкорпусу".
Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву:
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Антонов и КБ Луч не достойны таких денег по мнению Земрази. Но вот Шекельман и Миндич - это лапочки такие свои родные.
їпанати рашистські
"Про це повідомляє ...із посиланням на росЗМІ".
Що вона має на увазі "відповідь", так як рос.змі більшість не читає?
Гроші вкрав і відправив в ізраїль?
Авторитарні режими нарцисичні, їм важливо підтримувати рівень ура-патріотизму всередині, показати світу відчуття переваги.
Україна не може відповісти, бо Москва добре захищена ППО. Чекати балістичну ракету на 800км до кінця року.
Було сподівання , що "алаверди" , від нас , полетить до них одразу вчора вночі , але ...((
не дай Бог!
Вибачте за цинічне запитання, але де "чорна скринька", русориз та вся та муйня, яка завжди несеться після ударів з півнячих таблетів Притул, Лолчлені, Стегна та іже з ними?
Експерти уточнюють:
• Через енергію зіткнення самі блоки «Орєшніка» вже фізично не існують - відбулося їх часткове випаровування.
• По своїй силі, вибух дорівнював приблизно 52-95 кг у тротиловому еквіваленті.
• Після удару «Орєшніком» утворилися вирви три метри у діаметрі та два метри глибиною.