РФ будет наносить новые удары по Киеву и призывает иностранцев как можно скорее покинуть город, - МИД России

В Министерстве иностранных дел заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, там заявили, что вооруженные силы РФ "начинают последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве".

В МИД заявили, что речь идет о "конкретных местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА".

"Удары будут наноситься как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам.

В связи с тем, что вышеупомянутые объекты разбросаны по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, в частности персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского", – добавили в министерстве страны-оккупанта.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ будет продолжать наносить "ответные" удары по Киеву.

