РФ будет наносить новые удары по Киеву и призывает иностранцев как можно скорее покинуть город, - МИД России
В Министерстве иностранных дел заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, там заявили, что вооруженные силы РФ "начинают последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве".
В МИД заявили, что речь идет о "конкретных местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА".
"Удары будут наноситься как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам.
В связи с тем, что вышеупомянутые объекты разбросаны по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, в частности персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского", – добавили в министерстве страны-оккупанта.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ будет продолжать наносить "ответные" удары по Киеву.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву:
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут, хіба, сотні мільярдів бюджетних через різні схемки перепомпувати... А тут так, тут в них все в порядку... що, що, а то вони вміють...
Лайно ******, їх ротом пішло!! Їх, уже майже 2.000.000 орків подохло в Україні, з 2014 року!!
Дай звіру палець, не тільки руку відкусить, а й ціліком з'їсть
Йому аби щось ляпнути, а потім хоч трава не рости.
Лякати будеш діточок в пісочниці свої педофілом з бункеру.
Для них це просто катастрофа якась, тому і намагаються відновити.
Представники 70 іноземних дипмісій відвідали місця ударів РФ по Києву. Джерело: https://censor.net/ua/v4004961
"Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій спільно з Night Ambassadors запросила в Україну представників креативно-розважальної індустрії з різних куточків світу. За перші два дні вони побачили Київ та область - зруйновані житлові будинки, театри, літак "Мрія", пам'ятник Шевченку в Бородянці, якому окупанти прострелили голову"
...представників креативно-розважальної індустрії...
Оце було креативно!
І громадяни, якої країни першими якнайшвидше залишать Київ?! Напевно, США Трампа- "мироносиця", адвоката Кремля...
Хочуть бити по центру столиці, а там усі посольства, і оминути їх неможливо.
Ну, якщо розхерачать посольство гамерики чи Китаю, я плакати не буду.
Питання навіщо це їм?
это мой ответ **********.
4th
яхтуракету назвеш, так вона й попливеполетить). Їх навіть на озброєння не взяли, хоча Шулерман казав, що вони кращі Томагавків.
Перетворемо кацапо-масковію на територію випаленої землі!