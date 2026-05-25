РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21345 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
6 129 79

РФ будет наносить новые удары по Киеву и призывает иностранцев как можно скорее покинуть город, - МИД России

Россия угрожает новыми ударами по Киеву: что известно?

В Министерстве иностранных дел заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД страны-агрессора, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, там заявили, что вооруженные силы РФ "начинают последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве". 

В МИД заявили, что речь идет о "конкретных местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА".

"Удары будут наноситься как по центрам принятия решений, так и по командным пунктам.

В связи с тем, что вышеупомянутые объекты разбросаны по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, в частности персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского", – добавили в министерстве страны-оккупанта.

Россия угрожает новыми ударами по Киеву

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ будет продолжать наносить "ответные" удары по Киеву.

Смотрите также: Представители 70 иностранных дипмиссий посетили места ударов РФ по Киеву. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву:

  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Смотрите также: В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки РФ: число пострадавших возросло до 91. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

МИД РФ (1655) угрозы (862)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Щоб під@рів попустило, треба по рубльовці в'їпати і принагідно світло в мацкві погасити.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:43 Ответить
+18
Саме час зеленському, поїздити по європі, попідписувати додатки, до "договорів безпеки"...
показать весь комментарий
25.05.2026 16:49 Ответить
+14
Тобто знов будуть бити по ТРЦ та базарам?
показать весь комментарий
25.05.2026 16:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб під@рів попустило, треба по рубльовці в'їпати і принагідно світло в мацкві погасити.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:43 Ответить
Андрюха-у тебя есть чем по Рублёвке захерачить?
показать весь комментарий
25.05.2026 16:48 Ответить
В місяць виготовляють сотні ракет "Фламінго".
показать весь комментарий
25.05.2026 17:01 Ответить
Сумнівно, щоб аж сотні. На сотні пінопласту і картону, напевно, бракує... Та й рожева фарба в дефіциті.
Тут, хіба, сотні мільярдів бюджетних через різні схемки перепомпувати... А тут так, тут в них все в порядку... що, що, а то вони вміють...
показать весь комментарий
25.05.2026 17:09 Ответить
Хіба що пісюном
показать весь комментарий
25.05.2026 17:12 Ответить
Тобі по горлянці кацапська курва
показать весь комментарий
25.05.2026 18:13 Ответить
Як одразу ерекція пішла по мережі, у запарєбрікаваїх вертухаїв!
Лайно ******, їх ротом пішло!! Їх, уже майже 2.000.000 орків подохло в Україні, з 2014 року!!
показать весь комментарий
25.05.2026 17:16 Ответить
А чому не по фсб чи НПЗ чи фабриці тролів?
показать весь комментарий
25.05.2026 18:07 Ответить
ипало выросло?
показать весь комментарий
25.05.2026 17:34 Ответить
Практика - критерий истины...
показать весь комментарий
25.05.2026 18:04 Ответить
. .егеж, парад це було другое
Дай звіру палець, не тільки руку відкусить, а й ціліком з'їсть
показать весь комментарий
25.05.2026 18:15 Ответить
А Зегевара їм за це не дасть проводити парад наступного року.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:43 Ответить
Та це ж мабуть і є "вдячність" за недолугий тролінг примітивного нарциса.
Йому аби щось ляпнути, а потім хоч трава не рости.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:53 Ответить
А до цього з 2022 року не били? Вже ***** на їхні заяви...
показать весь комментарий
25.05.2026 17:06 Ответить
Це за мазуту
показать весь комментарий
25.05.2026 17:13 Ответить
Тобто знов будуть бити по ТРЦ та базарам?
показать весь комментарий
25.05.2026 16:44 Ответить
Кацапы будут бить туда куда посчитает нужным. Зебила и его семейство конечно не достанут. Так как они давно за пределами Украины. А мудрый нарит почувствует все прелести"чисто поржать","хуже не будет". И ответить, похоже по Москве, абсолютно нечем. Носатые растащили разворовали и вывезли всё. Мы сейчас платим за катастрофу выбора девятнадцатого года.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:46 Ответить
"Кацапы будут бить туда куда посчитает нужным" - це стосується тільки вашого *********, пропагандон.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:53 Ответить
Дурню, ты это киевлянам расскажи. После 24 мая.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:17 Ответить
Самому собі?

Лякати будеш діточок в пісочниці свої педофілом з бункеру.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:25 Ответить
Я понял. Ты семидесяти трёх процентный. Больше вопросов не имею.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:31 Ответить
Не прокатила "страшилка"? Отож...
показать весь комментарий
25.05.2026 17:34 Ответить
73% не обучаемые. Отож 😄
показать весь комментарий
25.05.2026 17:39 Ответить
Чому шістки педофіла можуть навчити? Ссатися та брехати, як Ви?
показать весь комментарий
25.05.2026 17:44 Ответить
Нагадую основний Ваш месседж був, що кацапи всемогутні і "...будут бить туда куда посчитает нужным...". Згадування про Вазеленского - пропагандонский прийом - "вазелін", щоб основна теза "зайшла". Ага - по гаражам під Білою Церквою....
показать весь комментарий
25.05.2026 17:50 Ответить
Миколю - я ж тебе як сина люблю)) нерозумного)) як за синочка переживаю!)
показать весь комментарий
25.05.2026 17:52 Ответить
Вот тут я насправді налякався.
показать весь комментарий
25.05.2026 18:00 Ответить
Курва кацапсяча здохри від ракети своїх зоотєчєствєнніков
показать весь комментарий
25.05.2026 18:16 Ответить
Москворотые щеки дуют.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:46 Ответить
скільки кацапських сук набігло,ідіть в СТОЙЛО "сучьи дети"
показать весь комментарий
25.05.2026 17:21 Ответить
Цікава річ спостерігається: в лютому 2022-го перед реальним вторгненням кацапи мовчали ніяких дипломатів офіційно не попереджали. Держави самі взялися евакуйовувати свої посольства. І це був дуже поганий знак. Тепер все відбувається з точністю до навпаки: кацапи офіційно попереджають про далекобійні атаки, а посольства чомусь ніхто не спішить евакуйовувати. До чого б це? Що це за знак?
показать весь комментарий
25.05.2026 17:21 Ответить
Дуже поганий для русні знак: вона втратила свою страшность.
Для них це просто катастрофа якась, тому і намагаються відновити.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:52 Ответить
Недарма мацква на болотах, спроба дістатись з трясовини доводить тільки до ще більшого занурення...
показать весь комментарий
25.05.2026 18:02 Ответить
ЗЕленський,ти обіцяв блекаут в Москві? Зроби вічний там блекаут.Не зробиш ти,Ху ..ло тоді зробить нам.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:49 Ответить
Саме час зеленському, поїздити по європі, попідписувати додатки, до "договорів безпеки"...
показать весь комментарий
25.05.2026 16:49 Ответить
Нічого страшного. Іноземці ще раз приїдуть пофоткатись на згарищі і розкажуть, які українці незламні молодці. Їм не вперше то робити.

Представники 70 іноземних дипмісій відвідали місця ударів РФ по Києву. Джерело: https://censor.net/ua/v4004961
показать весь комментарий
25.05.2026 16:50 Ответить
Ім є з кого брати приклад:
"Всеукраїнська Асоціація Музичних Подій спільно з Night Ambassadors запросила в Україну представників креативно-розважальної індустрії з різних куточків світу. За перші два дні вони побачили Київ та область - зруйновані житлові будинки, театри, літак "Мрія", пам'ятник Шевченку в Бородянці, якому окупанти прострелили голову"

...представників креативно-розважальної індустрії...
Оце було креативно!
показать весь комментарий
25.05.2026 17:07 Ответить
Коли немає гідної відповіді по ворогу ,варвари і далі наглітимуть ,в цих виродків ціль одна зробити міста України не придатними для життя і залякати її мешканців і гостей ,має відповідь бути по москві та знищення воєних злочинців починаючи від найкривавішого терориста путіна і всю рашиську шоблу ,а також пропагандонів і колоборантів.
показать весь комментарий
25.05.2026 16:52 Ответить
Можно подумать 4,5 года били не по Киеву! Страшилка очередная
показать весь комментарий
25.05.2026 16:53 Ответить
Ага, наче щось змінилось... Одне питання, що ж там у тих гаражах у Білій Церкві було, що кацапи "какашніка" не пожаліли?
показать весь комментарий
25.05.2026 17:00 Ответить
Кажуть що другий нужнік ********** десь під Донецьком - то я тепер сумніваюсь що він взагалі в Білій Церкві свої цілі вишукував.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:06 Ответить
Ви нічого не розумієте. То ж вони ще не починали, а тепер як перднуть, що з калюжі аж бульби підуть.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:59 Ответить
Теж мені, налякала їжака голим задом - сьогодні наш потужно-незламний президент своїм указом заборонить наносити удари по Києву, що тоді робити будете???
показать весь комментарий
25.05.2026 16:56 Ответить
Чим же по капістінаму яру в'їбат№?((((
показать весь комментарий
25.05.2026 17:00 Ответить
Потужним відосиком про потужну потужність)
показать весь комментарий
25.05.2026 17:03 Ответить
Зараз одне небрите чмо випустить потужний відосик про безпекові гарантії і те що партнери "повинні" , все!
показать весь комментарий
25.05.2026 17:02 Ответить
Неправда, він зараз потужно переобіцяє блекаут на мацкві за допомогою фуфламінгів і балаболістичних ракет фірми Шухершвайн і подільники.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:08 Ответить
Вот теперь по мааацкве в ответ полетят особенно увесистые двушки.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:02 Ответить
Нацисти на россії поводять себе зухвало тому що знають- ударів у відповідь не буде. У них зараз 100% безкарність.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:05 Ответить
А до цього вони мабуть себе стримували та дотримувались Женевської конвенції.... Ага, вірю.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:07 Ответить
Даремно кепкуєте. Як каже прислів'я - Ще не було так погано щоб не стало ще гірше. На жаль. І молитися кагалу богів щоб не застосували москалі ЯЗ
показать весь комментарий
25.05.2026 17:12 Ответить
Ще одне вилізло, вже ядеркой лякає. Випей краще бояри, ватан...
показать весь комментарий
25.05.2026 17:27 Ответить
щоб ми без такого мудрого дойче камрада й робили...
показать весь комментарий
25.05.2026 17:55 Ответить
Давайте полемізувати! Яким ЯЗ, якими носіями, по яких цілях, які будуть наслідки, як це вплине на фронт? З Германії то ж все краще видно.
показать весь комментарий
25.05.2026 18:04 Ответить
❗️УВАГА! Ніч буде важка: вже сьогодні або завтра можливий масований ракетний удар, - монітори
показать весь комментарий
25.05.2026 17:19 Ответить
РФ завдаватиме нових ударів по Києву та закликає іноземців якнайшвидше залишити місто

І громадяни, якої країни першими якнайшвидше залишать Київ?! Напевно, США Трампа- "мироносиця", адвоката Кремля...
показать весь комментарий
25.05.2026 17:23 Ответить
Ставки сделаны господа, или мы в конце концов вмантулим по моЦкве и вмантулим сильно или Зеленский потеряет рейтинг в ноль, ситуация и для власти и для Украины такова ,что ОТВЕТ НЕОБХОДИМ.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:30 Ответить
не вматулим1 бубочка просто чкурне за кордон домовлятися про гроші,а потім запише чергове відео...
показать весь комментарий
25.05.2026 17:56 Ответить
Та ж всі із без заяв "міда ерефіі" знають, що кацапи - підари. Цікаво, "вождь плємєні" в ці дні має якісь ну супер термінові справи за кордоном? І я так розумію кількість "двушек на маскву" у відповідь на рекати та дрони по Україні має збільшитись?
показать весь комментарий
25.05.2026 17:32 Ответить
Лапті афуїли! Вже чхати хотіли на будь-яку країну світу, її диппредставництва та їхні занепокоєння.
Хочуть бити по центру столиці, а там усі посольства, і оминути їх неможливо.
Ну, якщо розхерачать посольство гамерики чи Китаю, я плакати не буду.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:37 Ответить
Можливо саме трамп і сі спільно дали завдання ***** робити все, що йому заманеться в його психічно хвору голову.
Питання навіщо це їм?
показать весь комментарий
25.05.2026 17:59 Ответить
Парад провели, мир більше не потрібен.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:37 Ответить
ПАрад? Фрік-шоу!
показать весь комментарий
25.05.2026 17:40 Ответить
На якому етапі стане ясно, чи будуть колись у нас ракети для адекватної відповіді клятим москалям?
показать весь комментарий
25.05.2026 17:40 Ответить
Зеля вже прийняв це спостереження і вже схопив свою небриту сраку до літака і вже швиденько тікає у якийсь Бангладеш домовлятись про співпрацю на зміну Українцям.Закономірність , чи випадковість. Коли бомбують Київ зеленого сморчка нема, як і його скумбрії із їхніми лічинками.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:41 Ответить
А ти є?
показать весь комментарий
25.05.2026 17:52 Ответить
Щоб ти знав, у нас цивільна авіація не літає. Так що твоє "схопив свою небриту сраку до літака" є палівним палівом, кацапська ботяра, куратор не похвалить.
показать весь комментарий
25.05.2026 18:09 Ответить
Амос 2, 13-16
это мой ответ **********.
4th
показать весь комментарий
25.05.2026 17:46 Ответить
тим, що мають гарний бункер і дітки за кордоном, то їм похер
показать весь комментарий
25.05.2026 17:50 Ответить
будуть вилазити після обстрілу з нір і показувати усім свою незламність
показать весь комментарий
25.05.2026 17:53 Ответить
Про "нещасних діточок" Ви вже в іншій темі писали. Не зайшло. І тут - марна справа. Спробуйте щось інше. За 5 років наші серця і душі стали більш жорстокими і прагматичними - діточки в безпеці, а Ви піздуйте ***** в свій Воронеж...
показать весь комментарий
25.05.2026 17:56 Ответить
Якщо на Діпстейт за травень подивитись, стане зрозуміла причина.
показать весь комментарий
25.05.2026 17:51 Ответить
А картаво-хрипата Бубочка буде знімати нові відеозвернення з вимогами давати Бубочці ще більше грошей від "партнерів"!
показать весь комментарий
25.05.2026 17:52 Ответить
Скоро Шулерман створить протиракетний європейський ЗРК "Фрея", дайте тільки грошей, бо Фламінго щось погано літають, але то мабуть через назву ( як ти яхту ракету назвеш, так вона й попливе полетить). Їх навіть на озброєння не взяли, хоча Шулерман казав, що вони кращі Томагавків.
показать весь комментарий
25.05.2026 18:13 Ответить
Українці та Українки!
Перетворемо кацапо-масковію на територію випаленої землі!
показать весь комментарий
25.05.2026 18:14 Ответить
 
 