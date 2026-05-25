В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки РФ: количество пострадавших возросло до 87. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве после массированной атаки число пострадавших возросло до 87 человек, среди них есть дети. Двое человек погибли, повреждены десятки объектов инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Количество пострадавших в Киеве после массированной атаки возросло до 87 человек, среди них - трое несовершеннолетних. Двое человек погибли", - отметили в ГСЧС.

Повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы в 49 точках столицы. В Шевченковском районе, где в результате попадания был разрушен подъезд пятиэтажного дома, спасатели извлекли тела двух погибших женщин.

Ликвидация последствий атаки

Спасатели демонтировали 165 кв. м поврежденных железобетонных плит. Кинологи обследовали более 100 кв. м территории, а психологи ГСЧС оказали помощь 112 лицам. Ликвидация последствий продолжается.









Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву:

Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.

Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.

Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.

Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

