Здание НБУ пострадало после ночной атаки РФ на Киев

Здание Национального банка Украины получило незначительные повреждения вследствие ночной вражеской атаки РФ на Киев.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, цитирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки для здания Нацбанка

Глава Национального банка подчеркнул, что детали инцидента не разглашаются из соображений безопасности, и добавил, что работа по восстановлению уже ведется.

По его словам, сотрудники банка не пострадали, а финансовая система продолжает работать в штатном режиме.

"Здание НБУ немного ощутило последствия ночной атаки. Подробностей не будет – не буду радовать врага. Тем более, что наша команда уже работает над этим. Все отремонтируем и все восстановим", – добавил Пышный. 

Также он отметил, что на следующий день работа учреждения возобновится в обычном режиме.

Работа банковской системы после обстрела

Андрей Пишный сообщил, что поступают данные о повреждениях зданий и отделений ряда банков.

В то же время, по его словам, жертв нет, а работу финансовой системы обещают обеспечить при любых условиях.

Он добавил, что эмоциональное состояние и мотивация команды остаются высокими, а главной задачей является стабильность работы системы.

Массированная атака РФ 24 мая?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 80 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Киев (26344) НБУ (4752) атака (1466) Пышный Андрей (92)
хто такий вова?
24.05.2026 20:31 Ответить
Напевно знову Порошенко винен?
24.05.2026 20:34 Ответить
Тільки на 50%. Решта - то Рубіо, НАТО, ЄС і Трамп особисто.
24.05.2026 20:59 Ответить
Зовсім ні.Мер.
24.05.2026 21:13 Ответить
Ой, бяда-бяда-огорченіє! Тепер для безпідставних санкцій проти ворогів найвеличнішого потрібно буде витрачати на 20 хвилин більше часу? Чи "двушка на москву" буде довше йти? А може на "Династію" кошти розбомбило?
Капець трагедія!
Пишний, пиши заяву з "третього конверту" (с) анєкдот
24.05.2026 20:58 Ответить
 
 