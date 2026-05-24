Здание НБУ пострадало после ночной атаки РФ на Киев

Здание Национального банка Украины получило незначительные повреждения вследствие ночной вражеской атаки РФ на Киев.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, цитирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки для здания Нацбанка

Глава Национального банка подчеркнул, что детали инцидента не разглашаются из соображений безопасности, и добавил, что работа по восстановлению уже ведется.

По его словам, сотрудники банка не пострадали, а финансовая система продолжает работать в штатном режиме.

"Здание НБУ немного ощутило последствия ночной атаки. Подробностей не будет – не буду радовать врага. Тем более, что наша команда уже работает над этим. Все отремонтируем и все восстановим", – добавил Пышный.

Также он отметил, что на следующий день работа учреждения возобновится в обычном режиме.

Работа банковской системы после обстрела

Андрей Пишный сообщил, что поступают данные о повреждениях зданий и отделений ряда банков.

В то же время, по его словам, жертв нет, а работу финансовой системы обещают обеспечить при любых условиях.

Он добавил, что эмоциональное состояние и мотивация команды остаются высокими, а главной задачей является стабильность работы системы.

