Украина инициировала экстренные заседания ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО из-за атаки РФ, – Сибига
Украина созывает заседания многосторонних форматов после массированного удара России 24 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Международный ответ после удара по Киеву
Украина инициирует срочные заседания международных организаций после массированной ракетной атаки России по Киеву. Речь идет о привлечении механизмов ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО.
Сибига заявил, что украинская сторона поручила дипломатическим миссиям максимально использовать международные инструменты в ответ на удар.
"Я поручил всем нашим миссиям при международных организациях в полной мере задействовать многосторонний инструментарий в ответ на варварский российский ракетный удар по Киеву прошлой ночью", — заявил Сибига.
По его словам, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданского населения.
"Мы немедленно инициируем экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также совместное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ", — добавил Сибига
Глава МИД Украины добавил, что российский диктатор Путин пытается запугать Украину, атакуя мирных жителей и разрушая жилые дома, музеи, школы и критическую инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, применяя баллистические ракеты средней дальности против мирных городов.
"Все это требует сильной и скоординированной реакции международного сообщества. Мы призываем наших партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", — отметил Андрей Сибига.
Украинская дипломатия подчеркивает, что международная реакция должна быть быстрой и скоординированной, чтобы усилить давление на Россию и предотвратить дальнейшие атаки на гражданские объекты.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 80 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Чи як Сивохо будете мріяти і надіятись на "міжнародні платформи"..
.
Мистецтво війни, Китай, 5 ст. до.н.е.
це про Мінськ-1 і Мінськ-2...
якби був Порох, війни НЕ було б !
.
1. наразі в рад.безі головує киташка.
2. в п'ятницю ввечері з ініциативи рашки було засідання радбезу ( по старобєльську)
3. це вже був третій рад.без з України за тиждень - занадто.
4. наш орьол представник України в ООН Мельник "нахамив" китайцям - не подякував за засідання радбезу.
і вообще - в світі вже стало паскудно по війнах, що нашу війну знову помітять тільки в разі застосуванням уйлом ЯО
.