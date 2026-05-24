Украина инициировала экстренные заседания ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО из-за атаки РФ, – Сибига

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Международный ответ после удара по Киеву

Украина инициирует срочные заседания международных организаций после массированной ракетной атаки России по Киеву. Речь идет о привлечении механизмов ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО.

Сибига заявил, что украинская сторона поручила дипломатическим миссиям максимально использовать международные инструменты в ответ на удар.

"Я поручил всем нашим миссиям при международных организациях в полной мере задействовать многосторонний инструментарий в ответ на варварский российский ракетный удар по Киеву прошлой ночью", — заявил Сибига.

По его словам, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданского населения.

"Мы немедленно инициируем экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также совместное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ", — добавил Сибига

Глава МИД Украины добавил, что российский диктатор Путин пытается запугать Украину, атакуя мирных жителей и разрушая жилые дома, музеи, школы и критическую инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, применяя баллистические ракеты средней дальности против мирных городов.

"Все это требует сильной и скоординированной реакции международного сообщества. Мы призываем наших партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", — отметил Андрей Сибига.

Украинская дипломатия подчеркивает, что международная реакция должна быть быстрой и скоординированной, чтобы усилить давление на Россию и предотвратить дальнейшие атаки на гражданские объекты.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 80 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

24.05.2026 19:11 Ответить
+2
А у відповідь адекватно жахнути по Моськві слабо.
Чи як Сивохо будете мріяти і надіятись на "міжнародні платформи"..
24.05.2026 19:07 Ответить
як жахремо.... асвальтом Великого Крадівництва, що моцква аж... заблищить новими дорогами!

.
24.05.2026 19:14 Ответить
цiкавий сценарiй. 👀
24.05.2026 19:00 Ответить
24.05.2026 19:07 Ответить
Я так понял это последнее предупреждение,потом в Ядерном варианте
24.05.2026 19:11 Ответить

"найкраща та битва, яка НЕ відбулася"
 Мистецтво війни, Китай, 5 ст. до.н.е.

це про Мінськ-1 і Мінськ-2...

якби був Порох, війни НЕ було б !

.
24.05.2026 19:29 Ответить
щойно на радіо НВ було інтерв'ю з дипломатом з цього приводу:
1. наразі в рад.безі головує киташка.
2. в п'ятницю ввечері з ініциативи рашки було засідання радбезу ( по старобєльську)
3. це вже був третій рад.без з України за тиждень - занадто.
4. наш орьол представник України в ООН Мельник "нахамив" китайцям - не подякував за засідання радбезу.

і вообще - в світі вже стало паскудно по війнах, що нашу війну знову помітять тільки в разі застосуванням уйлом ЯО

.
24.05.2026 19:12 Ответить
Стурбуються, занепокояться і рішуче засудять.
24.05.2026 19:15 Ответить
Владимир Владимирович Путин выражает глубокую благодарность Владимиру Зеленскому за то, что ВСУ ни разу за 4 года войны не отправили дроны и ракеты в Геленджик на дворец Путина, Это уникальный факт дружбы и взаимопонимания между двумя лидерами.
24.05.2026 19:29 Ответить
да клала кацапня на це з прібором. Там небензя, в одне рило, такий цирк влаштує, як куклачьов, зі всією зграєю своїх мокрих кісок не впорається
24.05.2026 19:36 Ответить
