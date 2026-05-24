Украина инициировала экстренные заседания ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО из-за атаки РФ, – Сибига

Украина созывает заседания многосторонних форматов после массированного удара России 24 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Международный ответ после удара по Киеву

Украина инициирует срочные заседания международных организаций после массированной ракетной атаки России по Киеву. Речь идет о привлечении механизмов ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО.

Сибига заявил, что украинская сторона поручила дипломатическим миссиям максимально использовать международные инструменты в ответ на удар.

"Я поручил всем нашим миссиям при международных организациях в полной мере задействовать многосторонний инструментарий в ответ на варварский российский ракетный удар по Киеву прошлой ночью", — заявил Сибига.

По его словам, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданского населения.

"Мы немедленно инициируем экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также совместное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ", — добавил Сибига

Глава МИД Украины добавил, что российский диктатор Путин пытается запугать Украину, атакуя мирных жителей и разрушая жилые дома, музеи, школы и критическую инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, применяя баллистические ракеты средней дальности против мирных городов.

"Все это требует сильной и скоординированной реакции международного сообщества. Мы призываем наших партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", — отметил Андрей Сибига.

Украинская дипломатия подчеркивает, что международная реакция должна быть быстрой и скоординированной, чтобы усилить давление на Россию и предотвратить дальнейшие атаки на гражданские объекты.

