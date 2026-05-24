УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
27769 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
1 053 14

Україна ініціювала термінові засідання ООН, ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО через атаку РФ, – Сибіга

Сибіга ініціював термінове засідання міжнародних форматів через обстріл України

Україна скликає засідання багатосторонніх форматів після російського масованого удару 24 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Міжнародна відповідь після удару по Києву

Україна ініціює термінові засідання міжнародних організацій після масованої ракетної атаки Росії по Києву. Йдеться про залучення механізмів ООН, ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО.

Сибіга заявив, що українська сторона доручила дипломатичним місіям максимально використати міжнародні інструменти у відповідь на удар.

"Я доручив усім нашим місіям при міжнародних організаціях повною мірою задіяти багатосторонній інструментарій у відповідь на варварський російський ракетний удар по Києву минулої ночі", - заявив Сибіга.

За його словами, ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО мають надати адекватну й рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільного населення.

Також читайте: Офіс БФ "Лелека-Україна" зазнав пошкоджень через масовану атаку РФ по Києву. ФОТОрепортаж

"Ми негайно ініціюємо термінове засідання Ради Безпеки ООН, а також спільне засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ", - додав Сибіга

Очільник МЗС України додав, що російський диктатор Путін намагається залякати Україну, атакуючи мирних жителів і руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та критичну інфраструктуру. Він також намагається залякати світ, застосовуючи балістичні ракети середньої дальності проти мирних міст.

"Усе це потребує сильної та скоординованої реакції міжнародної спільноти. Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеосяжного, справедливого й тривалого миру", - зазначив Андрій Сибіга.

Українська дипломатія наголошує, що міжнародна реакція має бути швидкою та скоординованою, щоб посилити тиск на Росію та запобігти подальшим атакам на цивільні об’єкти.

Читайте: Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу, однак один вихід/вхід тимчасово зачинений

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Читайте також: Унаслідок масованого удару РФ у Києві пошкоджені офіси німецьких мовників DW та ARD: Мерц засудив атаку

Автор: 

ОБСЄ (3437) ООН (3489) Рада Європи (493) ЮНЕСКО (176) Сибіга Андрій (967)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4

показати весь коментар
24.05.2026 19:11 Відповісти
+2
А у відповідь адекватно жахнути по Моськві слабо.
Чи як Сивохо будете мріяти і надіятись на "міжнародні платформи"..
показати весь коментар
24.05.2026 19:07 Відповісти
+2
"найкраща та битва, яка НЕ відбулася"
 Мистецтво війни, Китай, 5 ст. до.н.е.

це про Мінськ-1 і Мінськ-2...

якби був Порох, війни НЕ було б !

.
показати весь коментар
24.05.2026 19:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цiкавий сценарiй. 👀
показати весь коментар
24.05.2026 19:00 Відповісти
А у відповідь адекватно жахнути по Моськві слабо.
Чи як Сивохо будете мріяти і надіятись на "міжнародні платформи"..
показати весь коментар
24.05.2026 19:07 Відповісти
як жахремо.... асвальтом Великого Крадівництва, що моцква аж... заблищить новими дорогами!

.
показати весь коментар
24.05.2026 19:14 Відповісти
Я так понял это последнее предупреждение,потом в Ядерном варианте
показати весь коментар
24.05.2026 19:11 Відповісти

показати весь коментар
24.05.2026 19:11 Відповісти
"найкраща та битва, яка НЕ відбулася"
 Мистецтво війни, Китай, 5 ст. до.н.е.

це про Мінськ-1 і Мінськ-2...

якби був Порох, війни НЕ було б !

.
показати весь коментар
24.05.2026 19:29 Відповісти
щойно на радіо НВ було інтерв'ю з дипломатом з цього приводу:
1. наразі в рад.безі головує киташка.
2. в п'ятницю ввечері з ініциативи рашки було засідання радбезу ( по старобєльську)
3. це вже був третій рад.без з України за тиждень - занадто.
4. наш орьол представник України в ООН Мельник "нахамив" китайцям - не подякував за засідання радбезу.

і вообще - в світі вже стало паскудно по війнах, що нашу війну знову помітять тільки в разі застосуванням уйлом ЯО

.
показати весь коментар
24.05.2026 19:12 Відповісти
Стурбуються, занепокояться і рішуче засудять.
показати весь коментар
24.05.2026 19:15 Відповісти
Владимир Владимирович Путин выражает глубокую благодарность Владимиру Зеленскому за то, что ВСУ ни разу за 4 года войны не отправили дроны и ракеты в Геленджик на дворец Путина, Это уникальный факт дружбы и взаимопонимания между двумя лидерами.
показати весь коментар
24.05.2026 19:29 Відповісти
Ну и кому нахрен надо тратить дорогие изделия на никому не нужную цель? Чтобы повыё..ваться?
НПЗ, порты и военпром намного важнее.
показати весь коментар
24.05.2026 20:16 Відповісти
да клала кацапня на це з прібором. Там небензя, в одне рило, такий цирк влаштує, як куклачьов, зі всією зграєю своїх мокрих кісок не впорається
показати весь коментар
24.05.2026 19:36 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2026 19:50 Відповісти
І шо? ООН викаже дуу-у-уже глибоку стурбованість і буде казати, що треба ж вірішувати все дипломатичним шляхом? Тьху!
показати весь коментар
24.05.2026 20:17 Відповісти
Якщо Україна збирає Радбез ООН, значить це єдине чим ЗЄшобла може вдарити у відповідь по Масквабаду. Ну це з ж прояв потужності Зєльцмана, не те що у Пуйла стався ракетний приступ безсилля.
показати весь коментар
24.05.2026 20:40 Відповісти
 
 