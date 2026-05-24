Україна ініціювала термінові засідання ООН, ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО через атаку РФ, – Сибіга

Україна скликає засідання багатосторонніх форматів після російського масованого удару 24 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Міжнародна відповідь після удару по Києву

Україна ініціює термінові засідання міжнародних організацій після масованої ракетної атаки Росії по Києву. Йдеться про залучення механізмів ООН, ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО.

Сибіга заявив, що українська сторона доручила дипломатичним місіям максимально використати міжнародні інструменти у відповідь на удар.

"Я доручив усім нашим місіям при міжнародних організаціях повною мірою задіяти багатосторонній інструментарій у відповідь на варварський російський ракетний удар по Києву минулої ночі", - заявив Сибіга.

За його словами, ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО мають надати адекватну й рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільного населення.

"Ми негайно ініціюємо термінове засідання Ради Безпеки ООН, а також спільне засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ", - додав Сибіга

Очільник МЗС України додав, що російський диктатор Путін намагається залякати Україну, атакуючи мирних жителів і руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та критичну інфраструктуру. Він також намагається залякати світ, застосовуючи балістичні ракети середньої дальності проти мирних міст.

"Усе це потребує сильної та скоординованої реакції міжнародної спільноти. Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеосяжного, справедливого й тривалого миру", - зазначив Андрій Сибіга.

Українська дипломатія наголошує, що міжнародна реакція має бути швидкою та скоординованою, щоб посилити тиск на Росію та запобігти подальшим атакам на цивільні об’єкти.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

