Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу, однак один вихід/вхід тимчасово зачинений

Станція метро "Лук’янівська" у Києві відновила роботу після масованої атаки РФ на столицю і працює на вхід і вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Один вихід/вхід тимчасово зачинений

"Станція метро "Лукʼянівська" відновила роботу та працює на вхід і вихід для пасажирів у напрямку вул. Юрія Іллєнка. Водночас вхід/вихід у напрямку ТЦ "Квадрат" тимчасово зачинений", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Під завалами в Києві можуть бути люди: пошуково-рятувальні операції тривають. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Вранці 24 травня повідомлялося, що станція "Лукʼянівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.

Масована атака РФ 24 травня?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Дивіться також: Близько 100 людей постраждали, ще чотири загинули через нічні удари РФ по Україні: Потрібні конкретні кроки для посилення ППО, - Зеленський. ФОТОрепортаж