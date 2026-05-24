Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу, однак один вихід/вхід тимчасово зачинений
Станція метро "Лук’янівська" у Києві відновила роботу після масованої атаки РФ на столицю і працює на вхід і вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка.
Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Один вихід/вхід тимчасово зачинений
"Станція метро "Лукʼянівська" відновила роботу та працює на вхід і вихід для пасажирів у напрямку вул. Юрія Іллєнка. Водночас вхід/вихід у напрямку ТЦ "Квадрат" тимчасово зачинений", - сказано в повідомленні.
Що передувало?
Вранці 24 травня повідомлялося, що станція "Лукʼянівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.
Масована атака РФ 24 травня?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
