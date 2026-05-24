Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу, однак один вихід/вхід тимчасово зачинений

Станція метро "Лук’янівська" у Києві відновила роботу після масованої атаки РФ на столицю і працює на вхід і вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка.

Про це повідомили у КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Один вихід/вхід тимчасово зачинений

"Станція метро "Лукʼянівська" відновила роботу та працює на вхід і вихід для пасажирів у напрямку вул. Юрія Іллєнка. Водночас вхід/вихід у напрямку ТЦ "Квадрат" тимчасово зачинений", - сказано в повідомленні.

Що передувало?

Вранці 24 травня повідомлялося, що станція "Лукʼянівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю.

Масована атака РФ 24 травня?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

