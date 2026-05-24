Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу, однако один выход/вход временно закрыт

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу после массированной атаки РФ на столицу и работает на вход и выход в направлении улицы Юрия Ильенко.

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Один выход/вход временно закрыт

"Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу и работает на вход и выход для пассажиров в направлении ул. Юрия Ильенко. В то же время вход/выход в направлении ТЦ "Квадрат" временно закрыт", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Утром 24 мая сообщалось, что станция "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.

Массированная атака РФ 24 мая?

