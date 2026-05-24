Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу, однако один выход/вход временно закрыт
Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу после массированной атаки РФ на столицу и работает на вход и выход в направлении улицы Юрия Ильенко.
Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Один выход/вход временно закрыт
"Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу и работает на вход и выход для пассажиров в направлении ул. Юрия Ильенко. В то же время вход/выход в направлении ТЦ "Квадрат" временно закрыт", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Утром 24 мая сообщалось, что станция "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.
Массированная атака РФ 24 мая?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 80 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль