Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу, однако один выход/вход временно закрыт

Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу

Станция метро "Лукьяновская" в Киеве возобновила работу после массированной атаки РФ на столицу и работает на вход и выход в направлении улицы Юрия Ильенко.

Об этом сообщили в КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Один выход/вход временно закрыт

"Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу и работает на вход и выход для пассажиров в направлении ул. Юрия Ильенко. В то же время вход/выход в направлении ТЦ "Квадрат" временно закрыт", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Утром 24 мая сообщалось, что станция "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.

Массированная атака РФ 24 мая?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 80 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

