Унаслідок масованого удару РФ у Києві пошкоджені офіси німецьких мовників DW та ARD: Мерц засудив атаку

Руйнування в офісі ARD унаслідок удару РФ по Києву 24 травня 2026 року
Фото: WDR/dpa/picture alliance

Унаслідок масованої атаки російських військ на Київ у ніч на неділю, 24 травня, було пошкоджено офіси представництв німецьких медійних компаній DW та ARD.

Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пошкоджено офіси представництв німецьких ЗМІ 

Керівник київського бюро DW Микола Бердник розповів, що  ударні хвилі суттєво пошкодили вікна та стелі в офісі.

Під час атаки в офісі нікого не було. Наразі, за словами Бердника, журналісти продовжують працювати.

Постраждав також і офіс німецького суспільно-правового мовника ARD.

"Україна пережила один із наймасштабніших російських повітряних ударів. Сотні дронів, десятки ракет, загиблі, поранені, значні руйнування. Ударна хвиля досягла навіть студії ARD у Києві. На щастя, наша команда не постраждала. Видерті віконні рами, осколки всюди, понівечена техніка - побачити власне робоче місце в такому занедбаному стані - це справжній шок",- розповів керівник студії Василь Голод.

Мерц засудив атаку РФ на Україну

У соцмережі Х канцлер ФРН Фрідріх Мерц засудив масований російський удар по Україні в ніч на 24 травня.

"У ніч на Трійцю (католики і протестанти цьогоріч відзначають це свято 24 травня, - ред.) Росія масовано атакувала цивільні об'єкти в Україні. Знову було застосовано ракетну систему "Орєшнік". Федеральний уряд рішуче засуджує цю нещадну ескалацію. Німеччина продовжує твердо стояти на боці України", - заявив він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 70 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

представляю как рома губа испугался
24.05.2026 17:03 Відповісти
Це так потужно!!!
24.05.2026 17:21 Відповісти
Мерц засудив атаку
... и передал Украине Таурасы
Трамп в свое время тоже осуждал попадание дронов в предприятия американской собственности.
И что? Аж бегом расстелил красную дорожку перед пуйлом и пожал ему руку.
Думал, что еще и расцелует. Не расцеловал. Наверное у Трампа радикулит и не смог наклониться.
24.05.2026 17:21 Відповісти
А що ще Вам має передати Мерц? Можливо ще бюджет своєї країни має передати міндічами? Ракети ''таураси'' німці за свої гроші зробили для захисту німців. Можливо десь є договори, що вони зобов'язані нам їх передати? За що?
А де наші ракети 'Нептун'', ''Вільхи'' та " Сапсани'', які були створені ще до 2019 року? Куди і хто їх закатав після 2019 року? До нього питань немає, що він підставляє під ворожі ракети свій народ?
А де 3000 крилатих, обіцяних ракет Зеленського у 2025 році? В цьому році їх ''Фламінго'' мало б бути ще більше, то де вони?
24.05.2026 17:31 Відповісти
Маэ, потому что если бы Украина пала бы в 2022. То все эти ресурсы русни, которые ценой своих жизней выбивают украинцы, были бы пробелой германии в том числе когда бы пуйло полез в страны нато. И эти бы куколды и тогда ничего бы не сделали и слили бы страны Балтии
24.05.2026 18:03 Відповісти
Німці ще до цього часу не можуть пережити підрив північного потоку і відсутність поставок газу з раші, про що мова взагалі.
24.05.2026 18:47 Відповісти
Якби Мерц вчасно дав обіцяні Тауруси якими б ми розвалили рашистські заводи то цього б не сталося. А так завідомо приймати позу для биття перед московським людожером то 100% будеш і битий і з'їдений.
24.05.2026 17:26 Відповісти
Где таурсы п*****л?
24.05.2026 18:00 Відповісти
Тауруси там, де і мають бути, в Німеччині. А де ''Фламінго''? Де ''Зелєшнік'' та інші обіцянки українцям ракети?
24.05.2026 18:11 Відповісти
 
 