Унаслідок масованого удару РФ у Києві пошкоджені офіси німецьких мовників DW та ARD: Мерц засудив атаку
Унаслідок масованої атаки російських військ на Київ у ніч на неділю, 24 травня, було пошкоджено офіси представництв німецьких медійних компаній DW та ARD.
Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пошкоджено офіси представництв німецьких ЗМІ
Керівник київського бюро DW Микола Бердник розповів, що ударні хвилі суттєво пошкодили вікна та стелі в офісі.
Під час атаки в офісі нікого не було. Наразі, за словами Бердника, журналісти продовжують працювати.
Постраждав також і офіс німецького суспільно-правового мовника ARD.
"Україна пережила один із наймасштабніших російських повітряних ударів. Сотні дронів, десятки ракет, загиблі, поранені, значні руйнування. Ударна хвиля досягла навіть студії ARD у Києві. На щастя, наша команда не постраждала. Видерті віконні рами, осколки всюди, понівечена техніка - побачити власне робоче місце в такому занедбаному стані - це справжній шок",- розповів керівник студії Василь Голод.
Мерц засудив атаку РФ на Україну
У соцмережі Х канцлер ФРН Фрідріх Мерц засудив масований російський удар по Україні в ніч на 24 травня.
"У ніч на Трійцю (католики і протестанти цьогоріч відзначають це свято 24 травня, - ред.) Росія масовано атакувала цивільні об'єкти в Україні. Знову було застосовано ракетну систему "Орєшнік". Федеральний уряд рішуче засуджує цю нещадну ескалацію. Німеччина продовжує твердо стояти на боці України", - заявив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 70 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
... и передал Украине Таурасы
Трамп в свое время тоже осуждал попадание дронов в предприятия американской собственности.
И что? Аж бегом расстелил красную дорожку перед пуйлом и пожал ему руку.
Думал, что еще и расцелует. Не расцеловал. Наверное у Трампа радикулит и не смог наклониться.
А де наші ракети 'Нептун'', ''Вільхи'' та " Сапсани'', які були створені ще до 2019 року? Куди і хто їх закатав після 2019 року? До нього питань немає, що він підставляє під ворожі ракети свій народ?
А де 3000 крилатих, обіцяних ракет Зеленського у 2025 році? В цьому році їх ''Фламінго'' мало б бути ще більше, то де вони?