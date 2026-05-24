Фон дер Ляєн після атаки РФ: Допомога для посилення ППО України вже в дорозі
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила російські удари по цивільних цілях в Україні.
Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Відчай РФ
Так, фон дер Ляєн наголосила на демонстрації Кремлем жорстокості і зневаги як до людського життя, так і до мирних переговорів.
"Терор проти цивільних – це не сила. Це відчай", - зазначила вона.
Допомога вже в дорозі
Президентка Єврокомісії запевнила, що європейські партнери стоять пліч-о-пліч з Україною, "і подальша допомога вже в дорозі, щоб посилити її системи протиповітряної оборони".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві двоє загиблих, понад 70 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
взагалі, ЄС має прийняти закон, щоб дозволити нелегальне виробництво ракет до цих систем, бо невідомо, чи зможе і чи буде америка давати ракети в необхідній кількості.
Або створювати власну систему ПРО, хоча невідомо скільки на це треба часу. Тут ідея зе разом створити ПРО виглядає цілком логічною.
Здається людська цивілізація "дауншифтінгом" дійшла від статусу "людина розумна" до "собака Павлова"... (від Рейгана до Трампа, від Тетчер до Стармера, від Чорновола до ЗЕ, від Мейєр до Натаньяху)
Ступіні різні, але...