Фон дер Ляєн після атаки РФ: Допомога для посилення ППО України вже в дорозі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила російські удари по цивільних цілях в Україні.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відчай РФ

Так, фон дер Ляєн наголосила на демонстрації Кремлем жорстокості і зневаги як до людського життя, так і до мирних переговорів.

"Терор проти цивільних – це не сила. Це відчай", - зазначила вона.

Також читайте: Винищувачі F-16 непогано відпрацювали під час відбиття російської атаки, - Ігнат

Допомога вже в дорозі

Президентка Єврокомісії запевнила, що європейські партнери стоять пліч-о-пліч з Україною, "і подальша допомога вже в дорозі, щоб посилити її системи протиповітряної оборони".

Також дивіться: Близько 100 людей постраждали, ще чотири загинули через нічні удари РФ по Україні: Потрібні конкретні кроки для посилення ППО, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Що передувало?