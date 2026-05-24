Фон дер Ляєн після атаки РФ: Допомога для посилення ППО України вже в дорозі

Наслідки атаки РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила російські удари по цивільних цілях в Україні.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Відчай РФ

Так, фон дер Ляєн наголосила на демонстрації Кремлем жорстокості і зневаги як до людського життя, так і до мирних переговорів.

"Терор проти цивільних – це не сила. Це відчай", - зазначила вона.

Допомога вже в дорозі

Президентка Єврокомісії запевнила, що європейські партнери стоять пліч-о-пліч з Україною, "і подальша допомога вже в дорозі, щоб посилити її системи протиповітряної оборони".

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві  двоє загиблих, понад 70 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

+6
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
24.05.2026 17:18 Відповісти
+4
Так, мабуть дорога довга. Наскільки я розумію, то ця пані відповідає за ЄС і в першу чергу турбується, щоб ракети в необхідній кількості були в ЄС. Що стосується України, то сьогоднішня влада вже восьмий рік керує країною в якій війна. Це сьогодні Трамп на боці росії і проти України,та були 4 роки, коли США керував Байден і давав нам все, що ми просили. То чому тоді наш Вождь не взяв технологів виготовлення ракет в Україні? Чому не створив за 7 років свою систему ППО? Бо до чого доторкнеться ''зелена влада'' виходить ''мідас'' і ''династія'', а винні європейці і США.
24.05.2026 17:20 Відповісти
+3
А якби не було б обстрілу то допомога не потрібна?
24.05.2026 17:11 Відповісти
Допомога в дорозі. Щось таке вже іранці від Додіка чекали, не дочекалися приблизно 35000.
24.05.2026 16:55 Відповісти
Щось та дорога дуже довга...
24.05.2026 16:58 Відповісти
24.05.2026 17:20 Відповісти
Ви не згадали ленд-ліз, який був схвалений в США, але запит на який від України так і не надійшов
24.05.2026 17:26 Відповісти
Так, і від ленд- лізу єрмак і Зеленський відмовилися. Невже забулися? То на чию тоді користь вони це зробили?
24.05.2026 17:33 Відповісти
Три фури обіцянок перевантажені, їдуть повільно. Яке ще посиленнясвід них може бути, якщо ракети до петріотів виробляє сша.
24.05.2026 18:02 Відповісти
тудух тутдух тудух....
в дорозі!
їбать!
24.05.2026 17:00 Відповісти
Вовремя.
24.05.2026 17:00 Відповісти
сподіваюсь, привезуть ракети до петріотів
взагалі, ЄС має прийняти закон, щоб дозволити нелегальне виробництво ракет до цих систем, бо невідомо, чи зможе і чи буде америка давати ракети в необхідній кількості.

Або створювати власну систему ПРО, хоча невідомо скільки на це треба часу. Тут ідея зе разом створити ПРО виглядає цілком логічною.
24.05.2026 17:03 Відповісти
З нинішніми пром ресурсами та технологіями ЄС може та повинен розробляти та виробляти власні ракети та систему ПРО. Але схоже октобєрфести та пособія мільйонам мавп нєлєгалів пгки що важливіші.
24.05.2026 18:01 Відповісти
Ігнат відчитається що ракети завантажили в ппо, ось тут він майстер!
24.05.2026 17:06 Відповісти
24.05.2026 17:11 Відповісти
Скільки ще має загинути цивільних людей щоб вільний світ нам допоміг?
24.05.2026 17:57 Відповісти
А коли той світ допомагав комусь? Скажете приклад антигітлерівська коаліція? Так там була допомога не тільки срср, там були інтереси багатьох країн, а не конкретно комусь.
24.05.2026 18:03 Відповісти
Ага... краще пізно, ніж ніколи.
24.05.2026 17:13 Відповісти
Було б бажано системи для ураження місць запусків та збиття ракет на території 404.
24.05.2026 17:14 Відповісти
24.05.2026 17:18 Відповісти
Судячі по фізіономії це син міндіча та цукєрмана
24.05.2026 17:57 Відповісти
"Собака Павлова" реагує на подразники, а "людина розумна" прораховує ризики і діє на упередження.
Здається людська цивілізація "дауншифтінгом" дійшла від статусу "людина розумна" до "собака Павлова"... (від Рейгана до Трампа, від Тетчер до Стармера, від Чорновола до ЗЕ, від Мейєр до Натаньяху)
Ступіні різні, але...
24.05.2026 17:23 Відповісти
шо Вова хату в династії продав
24.05.2026 17:49 Відповісти
5 год войны гибнут люди, кровь разруха, помощ в пути, ****, не рас писал это 5 литров на на бак танку вот соотношение помощи.. В пути... Или све думали он пострилял и на этом остановился????
24.05.2026 17:58 Відповісти
викладіть будь-ласка весь список
24.05.2026 18:09 Відповісти
 
 