Винищувачі F-16 непогано відпрацювали під час відбиття російської атаки, - Ігнат

Винищувачі F-16 непогано попрацювали під час відбиття масованої повітряної атаки росіян у ніч на 24 травня.

Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Робота літаків F-16

"Сьогодні ми бачимо (застосування росіянами під час масованої атаки, - ред.) 90 ракет. Як їх зупинити тими засобами, які сьогодні маємо в обмеженій кількості? І не так самих засобів, як ракет до них, тому що це вкрай важливо. Тому крім того, що вдалось перехопити, збивали ракети на різних стадіях польоту, і як тільки вони заходили, працювали літаки F-16. Знову ж таки дуже непогано відпрацювали, але все не зупиниш",- сказав Ігнат.

Потрібно більше ракет до Patriot

Водночас він наголосив, що на необхідності збільшення кількості ракет PAC-3 до систем Patriot, зазначивши, лише такі ракети здатні збивати балістику.

"Сьогодні багато балістики: три десятки "Іскандер-М" або ж С-400, так само "Циркони", "Кинджали", - це все лише може бути збите системою Patriot, і ракетами, які призначені для цього - це PAC-3. Проблематику систем Patriot й ракет до них неодноразово піднімали і в ефірах, і керівництво держави про це говорить",- додав Ігнат.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві двоє загиблих, понад 70 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

