Винищувачі F-16 непогано відпрацювали під час відбиття російської атаки, - Ігнат

У ЗСУ оцінили роботу винищувачів F-16 під час масованого удару РФ

Винищувачі F-16 непогано попрацювали під час відбиття масованої повітряної атаки росіян у ніч на 24 травня.

Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Робота літаків  F-16

"Сьогодні ми бачимо (застосування росіянами під час масованої атаки, - ред.) 90 ракет. Як їх зупинити тими засобами, які сьогодні маємо в обмеженій кількості? І не так самих засобів, як ракет до них, тому що це вкрай важливо. Тому крім того, що вдалось перехопити, збивали ракети на різних стадіях польоту, і як тільки вони заходили, працювали літаки F-16. Знову ж таки дуже непогано відпрацювали, але все не зупиниш",- сказав Ігнат.

Потрібно більше ракет до Patriot

Водночас він наголосив, що на необхідності збільшення кількості ракет PAC-3 до систем Patriot, зазначивши, лише такі ракети здатні збивати балістику.

"Сьогодні багато балістики: три десятки "Іскандер-М" або ж С-400, так само "Циркони", "Кинджали", - це все лише може бути збите системою Patriot, і ракетами, які призначені для цього - це PAC-3. Проблематику систем Patriot й ракет до них неодноразово піднімали і в ефірах, і керівництво держави про це говорить",- додав Ігнат.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві  двоє загиблих, понад 70 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Відпрацювали українські пілоти на F-16.
показати весь коментар
24.05.2026 16:32 Відповісти
"Николаевский Ванек" пише, що в цілому впорались погано. Не вистачає засобів...
показати весь коментар
24.05.2026 16:39 Відповісти
Ігнат гарно відпрацьовує в ролі агента підорашки.
показати весь коментар
24.05.2026 16:49 Відповісти
Що Вам не так сказав Ігнат? Він що, має мовчати, що немає ракет? Правильно робить, що підіймає цю тему, що змусить партнерів і в першу чергу політичне керівництво країни піклуватися за їх наповнення.
Давно вже пора створити свою систему ППО, але грошей і часу тільки вистачає на ''мідас'', ''династію'' і ''двушки'' на москву.
показати весь коментар
24.05.2026 17:25 Відповісти
Так це можна ж тихо за закритими дверима рішати про ракети, ви бачили щоб у мо рашки їхній речник верещав що в нас майже нема ракет ппо?
показати весь коментар
24.05.2026 17:56 Відповісти
А Вам відомо, що ракети до Патріотів поставляє США? Вам відомо, що про кожну таку поставку США інформує парашу? Їм відомо від самих намірів і до поставки все. Ігнат б'є на сполох, щоб примусити світову спільноту надавити на США, щоб захистити беззахисних українців. Чи краще було б промовчати, хай б'ють?
показати весь коментар
24.05.2026 18:17 Відповісти
Світовій спільноті якось похер на Україну, не перебільшуй.
показати весь коментар
24.05.2026 18:21 Відповісти
За інструкцією по одній ворожій ракеті треба стріляти двома ракетами Петріот. Це дорогу дефіцитну вафлю треба здати в музей і придумати щось дійсно корисне.
показати весь коментар
24.05.2026 16:52 Відповісти
"Не треба бути бідним, старим і хворим, треба бути молодим ,здоровим і багатим" ніякої протидії балістиці крім ультра дорогих ракет кінетичних перехоплюввчів наразі немає. Колись з'являться відноно компакті лазери оптичної потужносиі в мегавати, але це буде не скоро. Поки що найкраща антибалістика, це свої массові дальнобійні баллістичні ракети, що летять по мацкві але з цим у клоунів туго.
показати весь коментар
24.05.2026 17:51 Відповісти
Вона не просто так дорога а тому що щоб збити балістику що змінює траекторію, необхідно багато інженерних рішень.

Ми б хоча розробили якісь дешеві мобільні комплекси ППО малої дальності для початку, щоб шахеди і крилаті ракети збивати.
показати весь коментар
24.05.2026 18:16 Відповісти
Після такої кількості прильотів по києву, це такий прикол?
показати весь коментар
24.05.2026 16:55 Відповісти
Все познается в сравнении. Наверное в сравнении с предыдущими прилетами в этот раз было не все так плохо. А вот то что шахеды в Киеве и на подлете сбивали крупнокалиберными пулеметами и по моему обычным стрелковым, судя по звукам, это да. Про лазеры и дроны в основном в видосиках показывают. Или это проблема поставит возле ТЭЦ 6 например пару расчетов с дронами и перехватывать их там а не в центре Киева с пулемета пытатся попасть? Там они регулярно пролетают, даже гадать не нужно.
показати весь коментар
24.05.2026 17:17 Відповісти
Проти низьколетючих цілей дроги перехопоювачі практачно не працюютт, фізику не надуриш радіогоризонт він такий. потрібна пряма видимість від пульта до дрона. От чому не має відгосно недорогих автоматичних турелей з ШІ та мережевим керуванням, на таких обьєктах, це вже питання до влади
показати весь коментар
24.05.2026 17:55 Відповісти
Перше часто шахеди летять ешелоном вище ураження кулеметом, тому скоріше всього немає достатньої кількості дронів перехоплювачів щоб забезпечити групи.

А також є рішення використання високих антен ретрансляторів. А дрони стартують з площадок. Після захоплення цілі оператор запускає інший дрон. Або використання LTE як це робили раніше орки.
показати весь коментар
24.05.2026 18:13 Відповісти
iгнат це ******.
показати весь коментар
24.05.2026 17:32 Відповісти
Ні, ті що Ви написали політичне керівництво країни. Що вони дали військовим, ті тим і працюють. Що Зе і його оточення не знають, що в росії є крилаті ракети і балістика?
показати весь коментар
24.05.2026 17:35 Відповісти
мож4е ти йо4нутий чудаче?
показати весь коментар
24.05.2026 17:54 Відповісти
Кацапи випустили по Україні 90 ракет?
Це все брехня і вороже ІПСО!

Буданов ще в грудні 2022 року говорив, що в кацапів залишається ракет на два-три масованих обстріли.

Той хто поміняв ГУР на ОП Зеленського та взяв зашквареного регіонала Тігіпко своїм позаштатним радником, брехати не буде!

Голосуйте за Буданова-Тігіпко!
Девіз нашої партії: "Гроші 💰 не пахнуть!"🤦‍♂️
показати весь коментар
24.05.2026 17:48 Відповісти
Чому від громадян стан ВО Артем приховують сильніше, ніж від ворога? Для того, щоб громадськість не змусила зелених гнид перебазувати що від нього залишилось в бункери і в метро?
показати весь коментар
24.05.2026 18:47 Відповісти
 
 