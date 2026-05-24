РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21736 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
1 994 12

Истребители F-16 неплохо отработали во время отражения российской атаки, - Игнат

В ВСУ оценили работу истребителей F-16 во время массированного удара РФ

Истребители F-16 неплохо проявили себя при отражении массированной воздушной атаки россиян в ночь на 24 мая.

Об этом в эфире рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Работа самолетов F-16

"Сегодня мы видим (применение россиянами во время массированной атаки. - Ред.) 90 ракет. Как их остановить теми средствами, которые сегодня имеем в ограниченном количестве? И не столько самих средств, сколько ракет к ним, потому что это крайне важно. Поэтому, кроме того, что удалось перехватить, сбивали ракеты на разных стадиях полета, и как только они заходили, работали самолеты F-16. Опять же, очень неплохо отработали, но все не остановишь", - сказал Игнат.

Нужно больше ракет для Patriot

В то же время он подчеркнул необходимость увеличения количества ракет PAC-3 для систем Patriot, отметив, что только такие ракеты способны сбивать баллистические ракеты.

"Сегодня много баллистических ракет: три десятка "Искандер-М" или С-400, а также "Цирконы", "Кинжалы" - все это может быть сбито только системой Patriot и ракетами, предназначенными для этого, - PAC-3. Проблематику систем Patriot и ракет к ним неоднократно поднимали и в эфирах, и руководство государства об этом говорит", - добавил Игнат.

Смотрите также: Под завалами в Киеве могут быть люди: поисково-спасательные операции продолжаются. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 70 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Смотрите также: Около 100 человек пострадали, еще четверо погибли в результате ночных ударов РФ по Украине: Нужны конкретные шаги для усиления ПВО, — Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

атака (1466) Воздушные силы (3091) Игнат Юрий (673) F-16 (603)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Відпрацювали українські пілоти на F-16.
показать весь комментарий
24.05.2026 16:32 Ответить
+3
Ігнат гарно відпрацьовує в ролі агента підорашки.
показать весь комментарий
24.05.2026 16:49 Ответить
+2
Після такої кількості прильотів по києву, це такий прикол?
показать весь комментарий
24.05.2026 16:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відпрацювали українські пілоти на F-16.
показать весь комментарий
24.05.2026 16:32 Ответить
"Николаевский Ванек" пише, що в цілому впорались погано. Не вистачає засобів...
показать весь комментарий
24.05.2026 16:39 Ответить
Ігнат гарно відпрацьовує в ролі агента підорашки.
показать весь комментарий
24.05.2026 16:49 Ответить
Що Вам не так сказав Ігнат? Він що, має мовчати, що немає ракет? Правильно робить, що підіймає цю тему, що змусить партнерів і в першу чергу політичне керівництво країни піклуватися за їх наповнення.
Давно вже пора створити свою систему ППО, але грошей і часу тільки вистачає на ''мідас'', ''династію'' і ''двушки'' на москву.
показать весь комментарий
24.05.2026 17:25 Ответить
За інструкцією по одній ворожій ракеті треба стріляти двома ракетами Петріот. Це дорогу дефіцитну вафлю треба здати в музей і придумати щось дійсно корисне.
показать весь комментарий
24.05.2026 16:52 Ответить
"Не треба бути бідним, старим і хворим, треба бути молодим ,здоровим і багатим" ніякої протидії балістиці крім ультра дорогих ракет кінетичних перехоплюввчів наразі немає. Колись з'являться відноно компакті лазери оптичної потужносиі в мегавати, але це буде не скоро. Поки що найкраща антибалістика, це свої массові дальнобійні баллістичні ракети, що летять по мацкві але з цим у клоунів туго.
показать весь комментарий
24.05.2026 17:51 Ответить
Після такої кількості прильотів по києву, це такий прикол?
показать весь комментарий
24.05.2026 16:55 Ответить
Все познается в сравнении. Наверное в сравнении с предыдущими прилетами в этот раз было не все так плохо. А вот то что шахеды в Киеве и на подлете сбивали крупнокалиберными пулеметами и по моему обычным стрелковым, судя по звукам, это да. Про лазеры и дроны в основном в видосиках показывают. Или это проблема поставит возле ТЭЦ 6 например пару расчетов с дронами и перехватывать их там а не в центре Киева с пулемета пытатся попасть? Там они регулярно пролетают, даже гадать не нужно.
показать весь комментарий
24.05.2026 17:17 Ответить
iгнат це ******.
показать весь комментарий
24.05.2026 17:32 Ответить
Ні, ті що Ви написали політичне керівництво країни. Що вони дали військовим, ті тим і працюють. Що Зе і його оточення не знають, що в росії є крилаті ракети і балістика?
показать весь комментарий
24.05.2026 17:35 Ответить
мож4е ти йо4нутий чудаче?
показать весь комментарий
24.05.2026 17:54 Ответить
Кацапи випустили по Україні 90 ракет?
Це все брехня і вороже ІПСО!

Буданов ще в грудні 2022 року говорив, що в кацапів залишається ракет на два-три масованих обстріли.

Той хто поміняв ГУР на ОП Зеленського та взяв зашквареного регіонала Тігіпко своїм позаштатним радником, брехати не буде!

Голосуйте за Буданова-Тігіпко!
Девіз нашої партії: "Гроші 💰 не пахнуть!"🤦‍♂️
показать весь комментарий
24.05.2026 17:48 Ответить
 
 