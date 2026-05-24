Истребители F-16 неплохо отработали во время отражения российской атаки, - Игнат
Истребители F-16 неплохо проявили себя при отражении массированной воздушной атаки россиян в ночь на 24 мая.
Об этом в эфире рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Работа самолетов F-16
"Сегодня мы видим (применение россиянами во время массированной атаки. - Ред.) 90 ракет. Как их остановить теми средствами, которые сегодня имеем в ограниченном количестве? И не столько самих средств, сколько ракет к ним, потому что это крайне важно. Поэтому, кроме того, что удалось перехватить, сбивали ракеты на разных стадиях полета, и как только они заходили, работали самолеты F-16. Опять же, очень неплохо отработали, но все не остановишь", - сказал Игнат.
Нужно больше ракет для Patriot
В то же время он подчеркнул необходимость увеличения количества ракет PAC-3 для систем Patriot, отметив, что только такие ракеты способны сбивать баллистические ракеты.
"Сегодня много баллистических ракет: три десятка "Искандер-М" или С-400, а также "Цирконы", "Кинжалы" - все это может быть сбито только системой Patriot и ракетами, предназначенными для этого, - PAC-3. Проблематику систем Patriot и ракет к ним неоднократно поднимали и в эфирах, и руководство государства об этом говорит", - добавил Игнат.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 70 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Давно вже пора створити свою систему ППО, але грошей і часу тільки вистачає на ''мідас'', ''династію'' і ''двушки'' на москву.
Це все брехня і вороже ІПСО!
Буданов ще в грудні 2022 року говорив, що в кацапів залишається ракет на два-три масованих обстріли.
Той хто поміняв ГУР на ОП Зеленського та взяв зашквареного регіонала Тігіпко своїм позаштатним радником, брехати не буде!
Голосуйте за Буданова-Тігіпко!
Девіз нашої партії: "Гроші 💰 не пахнуть!"🤦♂️