Истребители F-16 неплохо отработали во время отражения российской атаки, - Игнат

Истребители F-16 неплохо проявили себя при отражении массированной воздушной атаки россиян в ночь на 24 мая.

Об этом в эфире рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Работа самолетов F-16

"Сегодня мы видим (применение россиянами во время массированной атаки. - Ред.) 90 ракет. Как их остановить теми средствами, которые сегодня имеем в ограниченном количестве? И не столько самих средств, сколько ракет к ним, потому что это крайне важно. Поэтому, кроме того, что удалось перехватить, сбивали ракеты на разных стадиях полета, и как только они заходили, работали самолеты F-16. Опять же, очень неплохо отработали, но все не остановишь", - сказал Игнат.

Нужно больше ракет для Patriot

В то же время он подчеркнул необходимость увеличения количества ракет PAC-3 для систем Patriot, отметив, что только такие ракеты способны сбивать баллистические ракеты.

"Сегодня много баллистических ракет: три десятка "Искандер-М" или С-400, а также "Цирконы", "Кинжалы" - все это может быть сбито только системой Patriot и ракетами, предназначенными для этого, - PAC-3. Проблематику систем Patriot и ракет к ним неоднократно поднимали и в эфирах, и руководство государства об этом говорит", - добавил Игнат.

Что предшествовало?

