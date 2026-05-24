Новости
1 067 21

Фон дер Ляйен после атаки РФ: Помощь для усиления ПВО Украины уже в пути

Последствия атаки РФ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российские удары по гражданским объектам в Украине.

Отчаяние РФ

В частности, фон дер Ляйен подчеркнула демонстрацию Кремлем жестокости и пренебрежения как к человеческой жизни, так и к мирным переговорам.

"Террор против гражданских – это не сила. Это отчаяние", – отметила она.

Читайте также: Истребители F-16 неплохо отработали во время отражения российской атаки, — Игнат

Помощь уже в пути

Председатель Еврокомиссии заверила, что европейские партнеры стоят плечом к плечу с Украиной, "и дальнейшая помощь уже в пути, чтобы усилить ее системы противовоздушной обороны".

Смотрите также: Около 100 человек пострадали, еще четверо погибли в результате ночных ударов РФ по Украине: Нужны конкретные шаги для усиления ПВО, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 70 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

обстрел Урсула фон дер Ляйен
Топ комментарии
+5
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
показать весь комментарий
24.05.2026 17:18 Ответить
+4
Так, мабуть дорога довга. Наскільки я розумію, то ця пані відповідає за ЄС і в першу чергу турбується, щоб ракети в необхідній кількості були в ЄС. Що стосується України, то сьогоднішня влада вже восьмий рік керує країною в якій війна. Це сьогодні Трамп на боці росії і проти України,та були 4 роки, коли США керував Байден і давав нам все, що ми просили. То чому тоді наш Вождь не взяв технологів виготовлення ракет в Україні? Чому не створив за 7 років свою систему ППО? Бо до чого доторкнеться ''зелена влада'' виходить ''мідас'' і ''династія'', а винні європейці і США.
показать весь комментарий
24.05.2026 17:20 Ответить
+3
А якби не було б обстрілу то допомога не потрібна?
показать весь комментарий
24.05.2026 17:11 Ответить
Допомога в дорозі. Щось таке вже іранці від Додіка чекали, не дочекалися приблизно 35000.
показать весь комментарий
24.05.2026 16:55 Ответить
Щось та дорога дуже довга...
показать весь комментарий
24.05.2026 16:58 Ответить
Ви не згадали ленд-ліз, який був схвалений в США, але запит на який від України так і не надійшов
показать весь комментарий
24.05.2026 17:26 Ответить
Так, і від ленд- лізу єрмак і Зеленський відмовилися. Невже забулися? То на чию тоді користь вони це зробили?
показать весь комментарий
24.05.2026 17:33 Ответить
Три фури обіцянок перевантажені, їдуть повільно. Яке ще посиленнясвід них може бути, якщо ракети до петріотів виробляє сша.
показать весь комментарий
24.05.2026 18:02 Ответить
тудух тутдух тудух....
в дорозі!
їбать!
показать весь комментарий
24.05.2026 17:00 Ответить
Вовремя.
показать весь комментарий
24.05.2026 17:00 Ответить
сподіваюсь, привезуть ракети до петріотів
взагалі, ЄС має прийняти закон, щоб дозволити нелегальне виробництво ракет до цих систем, бо невідомо, чи зможе і чи буде америка давати ракети в необхідній кількості.

Або створювати власну систему ПРО, хоча невідомо скільки на це треба часу. Тут ідея зе разом створити ПРО виглядає цілком логічною.
показать весь комментарий
24.05.2026 17:03 Ответить
З нинішніми пром ресурсами та технологіями ЄС може та повинен розробляти та виробляти власні ракети та систему ПРО. Але схоже октобєрфести та пособія мільйонам мавп нєлєгалів пгки що важливіші.
показать весь комментарий
24.05.2026 18:01 Ответить
Ігнат відчитається що ракети завантажили в ппо, ось тут він майстер!
показать весь комментарий
24.05.2026 17:06 Ответить
Скільки ще має загинути цивільних людей щоб вільний світ нам допоміг?
показать весь комментарий
24.05.2026 17:57 Ответить
А коли той світ допомагав комусь? Скажете приклад антигітлерівська коаліція? Так там була допомога не тільки срср, там були інтереси багатьох країн, а не конкретно комусь.
показать весь комментарий
24.05.2026 18:03 Ответить
Ага... краще пізно, ніж ніколи.
показать весь комментарий
24.05.2026 17:13 Ответить
Було б бажано системи для ураження місць запусків та збиття ракет на території 404.
показать весь комментарий
24.05.2026 17:14 Ответить
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
показать весь комментарий
24.05.2026 17:18 Ответить
Судячі по фізіономії це син міндіча та цукєрмана
показать весь комментарий
24.05.2026 17:57 Ответить
"Собака Павлова" реагує на подразники, а "людина розумна" прораховує ризики і діє на упередження.
Здається людська цивілізація "дауншифтінгом" дійшла від статусу "людина розумна" до "собака Павлова"... (від Рейгана до Трампа, від Тетчер до Стармера, від Чорновола до ЗЕ, від Мейєр до Натаньяху)
Ступіні різні, але...
показать весь комментарий
24.05.2026 17:23 Ответить
шо Вова хату в династії продав
показать весь комментарий
24.05.2026 17:49 Ответить
5 год войны гибнут люди, кровь разруха, помощ в пути, ****, не рас писал это 5 литров на на бак танку вот соотношение помощи.. В пути... Или све думали он пострилял и на этом остановился????
показать весь комментарий
24.05.2026 17:58 Ответить
 
 