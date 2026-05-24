Фон дер Ляйен после атаки РФ: Помощь для усиления ПВО Украины уже в пути

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российские удары по гражданским объектам в Украине.

Отчаяние РФ

В частности, фон дер Ляйен подчеркнула демонстрацию Кремлем жестокости и пренебрежения как к человеческой жизни, так и к мирным переговорам.

"Террор против гражданских – это не сила. Это отчаяние", – отметила она.

Помощь уже в пути

Председатель Еврокомиссии заверила, что европейские партнеры стоят плечом к плечу с Украиной, "и дальнейшая помощь уже в пути, чтобы усилить ее системы противовоздушной обороны".

