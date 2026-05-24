Фон дер Ляйен после атаки РФ: Помощь для усиления ПВО Украины уже в пути
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российские удары по гражданским объектам в Украине.
Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Отчаяние РФ
В частности, фон дер Ляйен подчеркнула демонстрацию Кремлем жестокости и пренебрежения как к человеческой жизни, так и к мирным переговорам.
"Террор против гражданских – это не сила. Это отчаяние", – отметила она.
Помощь уже в пути
Председатель Еврокомиссии заверила, что европейские партнеры стоят плечом к плечу с Украиной, "и дальнейшая помощь уже в пути, чтобы усилить ее системы противовоздушной обороны".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 70 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
в дорозі!
їбать!
взагалі, ЄС має прийняти закон, щоб дозволити нелегальне виробництво ракет до цих систем, бо невідомо, чи зможе і чи буде америка давати ракети в необхідній кількості.
Або створювати власну систему ПРО, хоча невідомо скільки на це треба часу. Тут ідея зе разом створити ПРО виглядає цілком логічною.
Здається людська цивілізація "дауншифтінгом" дійшла від статусу "людина розумна" до "собака Павлова"... (від Рейгана до Трампа, від Тетчер до Стармера, від Чорновола до ЗЕ, від Мейєр до Натаньяху)
Ступіні різні, але...