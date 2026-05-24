Вследствие массированного удара РФ в Киеве повреждены офисы германских вещателей DW и ARD: Мерц осудил атаку

Разрушения в офисе ARD в результате удара РФ по Киеву 24 мая 2026 года
Фото: WDR/dpa/picture alliance

Вследствие массированной атаки российских войск на Киев в ночь на воскресенье, 24 мая, были повреждены офисы представительств германских медиакомпаний DW и ARD.

Повреждены офисы представительств германских СМИ 

Руководитель киевского бюро DW Николай Бердник рассказал, что ударные волны существенно повредили окна и потолки в офисе.

Во время атаки в офисе никого не было. Сейчас, по словам Бердника, журналисты продолжают работать.

Пострадал также и офис германского общественно-правового вещателя ARD.

"Украина пережила один из самых масштабных российских воздушных ударов. Сотни дронов, десятки ракет, погибшие, раненые, значительные разрушения. Ударная волна достигла даже студии ARD в Киеве. К счастью, наша команда не пострадала. Вырванные оконные рамы, осколки повсюду, искореженная техника — увидеть собственное рабочее место в таком запущенном состоянии - это настоящий шок", - рассказал руководитель студии Василий Голод.

Мерц осудил атаку РФ на Украину

В соцсети X канцлер ФРГ Фридрих Мерц осудил массированный российский удар по Украине в ночь на 24 мая.

"В ночь на Троицу (католики и протестанты в этом году отмечают этот праздник 24 мая. - Ред.) Россия массированно атаковала гражданские объекты в Украине. Снова была применена ракетная система "Орешник". Федеральное правительство решительно осуждает эту беспощадную эскалацию. Германия продолжает твердо стоять на стороне Украины", — заявил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве двое погибших, более 70 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

представляю как рома губа испугался
24.05.2026 17:03 Ответить
Це так потужно!!!
24.05.2026 17:21 Ответить
Мерц засудив атаку
... и передал Украине Таурасы
Трамп в свое время тоже осуждал попадание дронов в предприятия американской собственности.
И что? Аж бегом расстелил красную дорожку перед пуйлом и пожал ему руку.
Думал, что еще и расцелует. Не расцеловал. Наверное у Трампа радикулит и не смог наклониться.
24.05.2026 17:21 Ответить
А що ще Вам має передати Мерц? Можливо ще бюджет своєї країни має передати міндічами? Ракети ''таураси'' німці за свої гроші зробили для захисту німців. Можливо десь є договори, що вони зобов'язані нам їх передати? За що?
А де наші ракети 'Нептун'', ''Вільхи'' та " Сапсани'', які були створені ще до 2019 року? Куди і хто їх закатав після 2019 року? До нього питань немає, що він підставляє під ворожі ракети свій народ?
А де 3000 крилатих, обіцяних ракет Зеленського у 2025 році? В цьому році їх ''Фламінго'' мало б бути ще більше, то де вони?
24.05.2026 17:31 Ответить
Маэ, потому что если бы Украина пала бы в 2022. То все эти ресурсы русни, которые ценой своих жизней выбивают украинцы, были бы пробелой германии в том числе когда бы пуйло полез в страны нато. И эти бы куколды и тогда ничего бы не сделали и слили бы страны Балтии
24.05.2026 18:03 Ответить
Якби Мерц вчасно дав обіцяні Тауруси якими б ми розвалили рашистські заводи то цього б не сталося. А так завідомо приймати позу для биття перед московським людожером то 100% будеш і битий і з'їдений.
24.05.2026 17:26 Ответить
Где таурсы п*****л?
24.05.2026 18:00 Ответить
 
 