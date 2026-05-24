Вследствие массированного удара РФ в Киеве повреждены офисы германских вещателей DW и ARD: Мерц осудил атаку

Вследствие массированной атаки российских войск на Киев в ночь на воскресенье, 24 мая, были повреждены офисы представительств германских медиакомпаний DW и ARD.

Повреждены офисы представительств германских СМИ

Руководитель киевского бюро DW Николай Бердник рассказал, что ударные волны существенно повредили окна и потолки в офисе.

Во время атаки в офисе никого не было. Сейчас, по словам Бердника, журналисты продолжают работать.

Пострадал также и офис германского общественно-правового вещателя ARD.

"Украина пережила один из самых масштабных российских воздушных ударов. Сотни дронов, десятки ракет, погибшие, раненые, значительные разрушения. Ударная волна достигла даже студии ARD в Киеве. К счастью, наша команда не пострадала. Вырванные оконные рамы, осколки повсюду, искореженная техника — увидеть собственное рабочее место в таком запущенном состоянии - это настоящий шок", - рассказал руководитель студии Василий Голод.

Мерц осудил атаку РФ на Украину

В соцсети X канцлер ФРГ Фридрих Мерц осудил массированный российский удар по Украине в ночь на 24 мая.

"В ночь на Троицу (католики и протестанты в этом году отмечают этот праздник 24 мая. - Ред.) Россия массированно атаковала гражданские объекты в Украине. Снова была применена ракетная система "Орешник". Федеральное правительство решительно осуждает эту беспощадную эскалацию. Германия продолжает твердо стоять на стороне Украины", — заявил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.

По обновленной информации, в Киеве двое погибших, более 70 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.

Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.

Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.

По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".

Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.

Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

