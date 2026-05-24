Вследствие массированного удара РФ в Киеве повреждены офисы германских вещателей DW и ARD: Мерц осудил атаку
Вследствие массированной атаки российских войск на Киев в ночь на воскресенье, 24 мая, были повреждены офисы представительств германских медиакомпаний DW и ARD.
Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Повреждены офисы представительств германских СМИ
Руководитель киевского бюро DW Николай Бердник рассказал, что ударные волны существенно повредили окна и потолки в офисе.
Во время атаки в офисе никого не было. Сейчас, по словам Бердника, журналисты продолжают работать.
Пострадал также и офис германского общественно-правового вещателя ARD.
"Украина пережила один из самых масштабных российских воздушных ударов. Сотни дронов, десятки ракет, погибшие, раненые, значительные разрушения. Ударная волна достигла даже студии ARD в Киеве. К счастью, наша команда не пострадала. Вырванные оконные рамы, осколки повсюду, искореженная техника — увидеть собственное рабочее место в таком запущенном состоянии - это настоящий шок", - рассказал руководитель студии Василий Голод.
Мерц осудил атаку РФ на Украину
В соцсети X канцлер ФРГ Фридрих Мерц осудил массированный российский удар по Украине в ночь на 24 мая.
"В ночь на Троицу (католики и протестанты в этом году отмечают этот праздник 24 мая. - Ред.) Россия массированно атаковала гражданские объекты в Украине. Снова была применена ракетная система "Орешник". Федеральное правительство решительно осуждает эту беспощадную эскалацию. Германия продолжает твердо стоять на стороне Украины", — заявил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве двое погибших, более 70 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
... и передал Украине Таурасы
Трамп в свое время тоже осуждал попадание дронов в предприятия американской собственности.
И что? Аж бегом расстелил красную дорожку перед пуйлом и пожал ему руку.
Думал, что еще и расцелует. Не расцеловал. Наверное у Трампа радикулит и не смог наклониться.
А де наші ракети 'Нептун'', ''Вільхи'' та " Сапсани'', які були створені ще до 2019 року? Куди і хто їх закатав після 2019 року? До нього питань немає, що він підставляє під ворожі ракети свій народ?
А де 3000 крилатих, обіцяних ракет Зеленського у 2025 році? В цьому році їх ''Фламінго'' мало б бути ще більше, то де вони?