Макрон о массированной атаке на Украину: Это тупик захватнической войны РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил массированное нападение России на Украину 24 мая, подчеркнув, что Франция продолжит поддерживать Украину.

Об этом Макрон написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Безысходность войны РФ

Так, он подчеркнул, что Россия продолжает атаковать гражданские цели в Украине.

"Франция осуждает эту атаку и применение баллистической ракеты "Орешник", что свидетельствует прежде всего о... безысходности захватнической войны России", — отметил Макрон.

По его словам, решимость Франции и в дальнейшем поддерживать Украину, прилагать все усилия для достижения справедливого и прочного мира и укреплять безопасность Европы только усиливается.

