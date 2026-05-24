Макрон о массированной атаке на Украину: Это тупик захватнической войны РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил массированное нападение России на Украину 24 мая, подчеркнув, что Франция продолжит поддерживать Украину.
Об этом Макрон написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Безысходность войны РФ
Так, он подчеркнул, что Россия продолжает атаковать гражданские цели в Украине.
"Франция осуждает эту атаку и применение баллистической ракеты "Орешник", что свидетельствует прежде всего о... безысходности захватнической войны России", — отметил Макрон.
По его словам, решимость Франции и в дальнейшем поддерживать Украину, прилагать все усилия для достижения справедливого и прочного мира и укреплять безопасность Европы только усиливается.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Підмочила собі русня репутацію нєпобєдімих дідов.