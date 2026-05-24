Новости
Макрон о массированной атаке на Украину: Это тупик захватнической войны РФ

Киев после обстрела

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил массированное нападение России на Украину 24 мая, подчеркнув, что Франция продолжит поддерживать Украину.

Безысходность войны РФ

Так, он подчеркнул, что Россия продолжает атаковать гражданские цели в Украине.

"Франция осуждает эту атаку и применение баллистической ракеты "Орешник", что свидетельствует прежде всего о... безысходности захватнической войны России", — отметил Макрон.

По его словам, решимость Франции и в дальнейшем поддерживать Украину, прилагать все усилия для достижения справедливого и прочного мира и укреплять безопасность Европы только усиливается.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Навіть не читав - і так все ясно! "Наша казка гарна, нова починаймо її знову". І так всю свою каденцію Макрон "засуджує" і заглядає в дупу *****. Вони з Зєлєнскім навіть чимось схожі по рівню "занепокоєності".
24.05.2026 15:09 Ответить
І ще один "пасть открить осмєлілся".
Підмочила собі русня репутацію нєпобєдімих дідов.
24.05.2026 15:14 Ответить
Перемога. Триматися. Кластери.
24.05.2026 15:14 Ответить
"Франція засуджує цю атаку та застосування балістичної ракети "Орєшнік", що свідчить насамперед про... КИТАЙСЬКО- АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОЗВІЛ ДЛЯ КУЙЛА ПРОДОВЖУВАТИ КРОВОПРОЛИТНУ ВІЙНУ В УКРАЇНІ....ДОМОВЛЕНОСТІ КИТАЮ США І 3,14ДЕРАЦІЇ БУЛИ ДОСЯГНУТІ ПІСЛЯ ЗУСТРІЧІ З 3,14ЗДІПІНОМ "ТРАМПЛА" І РАШИСТСЬКОГО КУЙЛА В КИТАЇ
24.05.2026 15:22 Ответить
Тупий комент
24.05.2026 15:32 Ответить
Еу куколды...
24.05.2026 15:37 Ответить
Цікаво, коли прилетить по Тріумфіальній арці, чи ще краще - по Лувру, то чий саме ,,безвихід" то буде?!
24.05.2026 16:05 Ответить
Ще Трамп сьогодні виступить і скаже, що у всьому винуватий Зе, що не погодився на "мир" про який від домовився з пуйлом...
24.05.2026 16:08 Ответить
 
 