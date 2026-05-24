РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22164 посетителя онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
828 17

Каллас после удара "Орешником" призвала усилить давление на РФ

Каллас о вступлении в ЕС: Конкретной даты для Украины пока нет

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что сегодняшний удар России ракетой "Орешник" по Украине является опасным шагом, который повышает риски ядерной эскалации. По её словам, на следующей неделе в ЕС планируют обсудить дополнительные меры для усиления давления на Москву.

Об этом Каллас написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Каллас, Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину целенаправленными ударами по центрам городов.

Она также назвала это "отвратительными террористическими актами, направленными на то, чтобы убить как можно больше мирных жителей".

"Сообщения о том, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности "Орешник" — системы, предназначенные для переноса ядерных боеголовок, — являются политической тактикой запугивания и безрассудным риском ядерной войны. На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига - к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствия недостаточно

Как сообщалось, "Орешник" нанес удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Читайте также: Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: разрушены рынок и ТЦ, повреждены как минимум 27 многоэтажек, музей и школа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (32769) Каллас Кая (431) Орешник (51)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Коаліція неспроможних і стурбованих закликунів. Ху'йло вже побачив що ви імпотенти ще після першого удару орєшніком. Тому далі вже пішло як по накатаній. Коаліція стурбованих даже не змогла повністю конфіскувати рашистські активи і передати Їх Україні а також дати Україні далекобійну ракетну зрою. Я вже не здивуюся коли завтра Ху'йло вдарить орєшніком по одній з європейських країн і впевнений що ви знову нічого не зробите крім стурбованостей і консультацій а також закликів до перагаворів
показать весь комментарий
24.05.2026 13:31 Ответить
+4
Якщо в Україні буде власна балістична ракета, а краще гіперзвукова, щоб 100% пробивала кацапське ппо, то ***** 100 разів подумає куди/як і чим бити по Україні. А якщо таких раакет штук 100 буде, взагалі доведеться завершувати війну.
З нами наче весь цивілізаційний світ, 40% світового ввп, але зібрати ракету для України не можуть (або не хочуть)
показать весь комментарий
24.05.2026 13:27 Ответить
+2
П'ятий (12-й) рік закликів сприймається вже як знущання.
показать весь комментарий
24.05.2026 13:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
орешнік - так,страхіття,а що десята частина Києва зруйновано - це норм
показать весь комментарий
24.05.2026 13:25 Ответить
Якщо в Україні буде власна балістична ракета, а краще гіперзвукова, щоб 100% пробивала кацапське ппо, то ***** 100 разів подумає куди/як і чим бити по Україні. А якщо таких раакет штук 100 буде, взагалі доведеться завершувати війну.
З нами наче весь цивілізаційний світ, 40% світового ввп, але зібрати ракету для України не можуть (або не хочуть)
показать весь комментарий
24.05.2026 13:27 Ответить
Захід влаштовує, фінансувати цю безкінечну війну...
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
показать весь комментарий
24.05.2026 13:35 Ответить
Влада України на таке не реагує, коли прилітає балістика .
Чому в рф має бути по іншому.
показать весь комментарий
24.05.2026 13:45 Ответить
Цікаво, якщо б сьогодні пуйло виступив і сказав, або мої умови миру, або наступний удар по Києву буде з застосуванням ЯЗ... маєте тиждень на роздуми... який би варіант вибрав ЗЕ?
показать весь комментарий
24.05.2026 13:28 Ответить
Воювати далі до останнього українця.
показать весь комментарий
24.05.2026 13:40 Ответить
Поїхати на важливу зустріч у Гвпделупу якусь, які ще можуть бути варіанти.
показать весь комментарий
24.05.2026 13:47 Ответить
Розпіарений орешник це теж саме що і ракета р36м яку колись южмаш робив
показать весь комментарий
24.05.2026 13:30 Ответить
Коаліція неспроможних і стурбованих закликунів. Ху'йло вже побачив що ви імпотенти ще після першого удару орєшніком. Тому далі вже пішло як по накатаній. Коаліція стурбованих даже не змогла повністю конфіскувати рашистські активи і передати Їх Україні а також дати Україні далекобійну ракетну зрою. Я вже не здивуюся коли завтра Ху'йло вдарить орєшніком по одній з європейських країн і впевнений що ви знову нічого не зробите крім стурбованостей і консультацій а також закликів до перагаворів
показать весь комментарий
24.05.2026 13:31 Ответить
Західні країни все влаштовує, доки ракети не летять на їх голови, вони раді що є Україна, яку той безкарно бомбить, руйнує і убиває людей, а не їх...
показать весь комментарий
24.05.2026 13:52 Ответить
Що зміниться від того що вони 100-тисячний закличуть "посилити тиск". Заклікателі срані.
показать весь комментарий
24.05.2026 13:33 Ответить
Тиск має бути страшенний - ЄС скрутить кацапів в бараній ріг - може
показать весь комментарий
24.05.2026 13:33 Ответить
П'ятий (12-й) рік закликів сприймається вже як знущання.
показать весь комментарий
24.05.2026 13:40 Ответить
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що сьогоднішній удар Росії "Орєшніком" по Україні є небезпечним кроком, який підвищує ризики ядерної ескалації. За її словами, наступного тижня в ЄС планують обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Москву. мабуть нафти і газу будуть купляти в куйла більше???
показать весь комментарий
24.05.2026 13:49 Ответить
кацапня розуміє тільки мову сили. Поки не прилетить по скрепной красной площаді вдень - нічого не буде. Зараз в них війна в телевізорі на всіляких шоу дегенеративних ведучих..
показать весь комментарий
24.05.2026 13:50 Ответить
Я у відрядженні бачив, як наші співгромадяни дивляться росТБ. До речі, самі заявляйте в СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/b4004819
показать весь комментарий
24.05.2026 14:07 Ответить
що, знову "хлубако азабочєна"!? еуропа вдало накупида газу на зиу в *****, чому "азабочєна"....?
показать весь комментарий
24.05.2026 14:10 Ответить
 
 