Каллас после удара "Орешником" призвала усилить давление на РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что сегодняшний удар России ракетой "Орешник" по Украине является опасным шагом, который повышает риски ядерной эскалации. По её словам, на следующей неделе в ЕС планируют обсудить дополнительные меры для усиления давления на Москву.

Об этом Каллас написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Каллас, Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину целенаправленными ударами по центрам городов.

Она также назвала это "отвратительными террористическими актами, направленными на то, чтобы убить как можно больше мирных жителей".

"Сообщения о том, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности "Орешник" — системы, предназначенные для переноса ядерных боеголовок, — являются политической тактикой запугивания и безрассудным риском ядерной войны. На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига - к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствия недостаточно

Как сообщалось, "Орешник" нанес удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви.

Что предшествовало?

Читайте также: Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: разрушены рынок и ТЦ, повреждены как минимум 27 многоэтажек, музей и школа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж