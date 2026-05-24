Каллас после удара "Орешником" призвала усилить давление на РФ
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что сегодняшний удар России ракетой "Орешник" по Украине является опасным шагом, который повышает риски ядерной эскалации. По её словам, на следующей неделе в ЕС планируют обсудить дополнительные меры для усиления давления на Москву.
Об этом Каллас написала в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Каллас, Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину целенаправленными ударами по центрам городов.
Она также назвала это "отвратительными террористическими актами, направленными на то, чтобы убить как можно больше мирных жителей".
"Сообщения о том, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности "Орешник" — системы, предназначенные для переноса ядерных боеголовок, — являются политической тактикой запугивания и безрассудным риском ядерной войны. На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, "Орешник" нанес удар по гаражному кооперативу в Белой Церкви.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
З нами наче весь цивілізаційний світ, 40% світового ввп, але зібрати ракету для України не можуть (або не хочуть)
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
Чому в рф має бути по іншому.