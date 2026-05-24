Каллас після удару "Орєшніком" закликала посилити тиск на РФ

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що сьогоднішній удар Росії "Орєшніком" по Україні є небезпечним кроком, який підвищує ризики ядерної ескалації. За її словами, наступного тижня в ЄС планують обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Москву.

Про це Каллас написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Каллас, Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну цілеспрямованими ударами по центрах міст.

Вона також назвала це "огидними терористичними актами, спрямованими на те, щоб вбити якомога більше мирних жителів".

"Повідомлення про те, що Москва використовує балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" - системи, призначені для перенесення ядерних боєголовок, - є політичною тактикою залякування та безрозсудним ризиком ядерною війною. Наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

обстріл (34108) Каллас Кая (510) Орєшнік (51)
Коаліція неспроможних і стурбованих закликунів. Ху'йло вже побачив що ви імпотенти ще після першого удару орєшніком. Тому далі вже пішло як по накатаній. Коаліція стурбованих даже не змогла повністю конфіскувати рашистські активи і передати Їх Україні а також дати Україні далекобійну ракетну зрою. Я вже не здивуюся коли завтра Ху'йло вдарить орєшніком по одній з європейських країн і впевнений що ви знову нічого не зробите крім стурбованостей і консультацій а також закликів до перагаворів
24.05.2026 13:31 Відповісти
Якщо в Україні буде власна балістична ракета, а краще гіперзвукова, щоб 100% пробивала кацапське ппо, то ***** 100 разів подумає куди/як і чим бити по Україні. А якщо таких раакет штук 100 буде, взагалі доведеться завершувати війну.
З нами наче весь цивілізаційний світ, 40% світового ввп, але зібрати ракету для України не можуть (або не хочуть)
24.05.2026 13:27 Відповісти
П'ятий (12-й) рік закликів сприймається вже як знущання.
24.05.2026 13:40 Відповісти
орешнік - так,страхіття,а що десята частина Києва зруйновано - це норм
24.05.2026 13:25 Відповісти
Україні мають надати ядерну зброю для захисту від міжнародних терористів!
24.05.2026 14:16 Відповісти
24.05.2026 13:27 Відповісти
Захід влаштовує, фінансувати цю безкінечну війну...
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
24.05.2026 13:35 Відповісти
Влада України на таке не реагує, коли прилітає балістика .
Чому в рф має бути по іншому.
24.05.2026 13:45 Відповісти
Тому що балістикою можна не один резервуар підпалити в порту а зруйнувати нафтоналивний термінал, в результаті експорт повністю припиниться.

Те саме з НПЗ, дрон не може завдати серйозної шкоди обладнанню, а ракета зупинить завод мінімум на рік.
24.05.2026 14:49 Відповісти
Дитячі фантазії. Скільки ТИСЯЧ різноманітних ракет вже прилетіло за 4 роки по Україні? І що? Здались? Капітулювали? Ні. І не думаємо капітулювати. А куйло капітулює від якоїсь сотні? Виходь вже з дитячого віку...
24.05.2026 14:42 Відповісти
Ви забуваєте що гроші на війну нам дає захід те саме з ракетами до ППО, без цього фінансування уже б давно капітулювали.

У орків фінансування війни залежить тільки від експорту, удари ракетами по найближчих портах зупинить 30% їх фінансування.
24.05.2026 14:51 Відповісти
Цікаво, якщо б сьогодні пуйло виступив і сказав, або мої умови миру, або наступний удар по Києву буде з застосуванням ЯЗ... маєте тиждень на роздуми... який би варіант вибрав ЗЕ?
24.05.2026 13:28 Відповісти
Воювати далі до останнього українця.
24.05.2026 13:40 Відповісти
Поїхати на важливу зустріч у Гвпделупу якусь, які ще можуть бути варіанти.
24.05.2026 13:47 Відповісти
Розпіарений орешник це теж саме що і ракета р36м яку колись южмаш робив
24.05.2026 13:30 Відповісти
24.05.2026 13:31 Відповісти
Західні країни все влаштовує, доки ракети не летять на їх голови, вони раді що є Україна, яку той безкарно бомбить, руйнує і убиває людей, а не їх...
24.05.2026 13:52 Відповісти
Що зміниться від того що вони 100-тисячний закличуть "посилити тиск". Заклікателі срані.
24.05.2026 13:33 Відповісти
Бо насправді ніякого тиску не існує в природі, крім прямого вступу країн НАТО у війну і воєнного розгрому рашки. Але цього, зрозуміло, ніколи не буде, хіба що куйло перший нападе. І то не факт, що решта країн НАТО впишеться за жертву нападу.
24.05.2026 14:47 Відповісти
Тиск має бути страшенний - ЄС скрутить кацапів в бараній ріг - може
24.05.2026 13:33 Відповісти
24.05.2026 13:40 Відповісти
А їм що? Все йде по плану.
24.05.2026 14:20 Відповісти
24.05.2026 14:22 Відповісти
24.05.2026 14:23 Відповісти
Тобто ви стверджуєте, що це "третя сила" змусила ху#ла розпочати збройну агресію проти України.
Ну ok, не стану марно сперечатися.
24.05.2026 14:51 Відповісти
Про "змусила розпочати" тут не йдеться.
24.05.2026 14:52 Відповісти
мабуть нафти і газу будуть купляти в куйла більше???
24.05.2026 13:49 Відповісти
кацапня розуміє тільки мову сили. Поки не прилетить по скрепной красной площаді вдень - нічого не буде. Зараз в них війна в телевізорі на всіляких шоу дегенеративних ведучих..
24.05.2026 13:50 Відповісти
Я у відрядженні бачив, як наші співгромадяни дивляться росТБ. До речі, самі заявляйте в СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/b4004819
24.05.2026 14:07 Відповісти
До чого ото мені написали?

Теж мені, біном Ньютона. росТБ можна й в Україні подивиться))) виїжджати за кордон нетреба)))

1. У нас всіляку х@йню з боліт показують офіційно. Програми Антизомбі, Громадянська оборона й Новини з боліт в ранковій передачі по ICTV2.
2. Я Вас здивую, у нас ВПН, як на болотах не заборонено. Будь хто може читати - що там у кацапів й слухати їх виття. Сама періодично над ними знущаюсь там в коментах))

І до чого тут СБУ? Методичку з лубянки не з тим текстом надіслали?))))
24.05.2026 14:51 Відповісти
А що буде, якщо прилетить? Невже куйло відразу забереться з України і навколішках приповзе капітулювати на будь-яких умовах? Хто вам таку маячню нарозказував?
24.05.2026 14:51 Відповісти
що, знову "хлубако азабочєна"!? еуропа вдало накупида газу на зиу в *****, чому "азабочєна"....?
24.05.2026 14:10 Відповісти
Чергове бла-бла-бла, без жодного прогресу.
24.05.2026 14:22 Відповісти
ахахах
24.05.2026 14:28 Відповісти
 
 