Каллас після удару "Орєшніком" закликала посилити тиск на РФ
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що сьогоднішній удар Росії "Орєшніком" по Україні є небезпечним кроком, який підвищує ризики ядерної ескалації. За її словами, наступного тижня в ЄС планують обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Москву.
Про це Каллас написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Каллас, Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну цілеспрямованими ударами по центрах міст.
Вона також назвала це "огидними терористичними актами, спрямованими на те, щоб вбити якомога більше мирних жителів".
"Повідомлення про те, що Москва використовує балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік" - системи, призначені для перенесення ядерних боєголовок, - є політичною тактикою залякування та безрозсудним ризиком ядерною війною. Наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію", - йдеться у повідомленні.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга - до партнерів на тлі попереджень про масовану атаку з боку РФ: У вас є важелі впливу. Стурбованості та співчуттів недостатньо
Як повідомлялось, "Орєшнік" ударив по гаражному кооперативу у Білій Церкві.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
З нами наче весь цивілізаційний світ, 40% світового ввп, але зібрати ракету для України не можуть (або не хочуть)
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
Чому в рф має бути по іншому.
Те саме з НПЗ, дрон не може завдати серйозної шкоди обладнанню, а ракета зупинить завод мінімум на рік.
У орків фінансування війни залежить тільки від експорту, удари ракетами по найближчих портах зупинить 30% їх фінансування.
