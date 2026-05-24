Макрон про масовану атаку на Україну: Це безвихідь загарбницької війни РФ
Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовану атаку Росії на Україну 24 травня, наголосивши на продовженні підтримки України.
Про це Макрон написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Безвихідь війни РФ
Так, він наголосив, що Росія продовжує атакувати цивільні цілі в Україні.
"Франція засуджує цю атаку та застосування балістичної ракети "Орєшнік", що свідчить насамперед про... безвихідь загарбницької війни Росії", - зазначив Макрон.
За його словами, рішучість Франції і надалі підтримувати Україну, докладати всіх зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру та зміцнювати безпеку Європи лише зміцнюється.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
+3 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
+2 Eugenia E
+1 НБ
Підмочила собі русня репутацію нєпобєдімих дідов.