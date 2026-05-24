Макрон про масовану атаку на Україну: Це безвихідь загарбницької війни РФ

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовану атаку Росії на Україну 24 травня, наголосивши на продовженні підтримки України.

Про це Макрон написав у соцмережі Х.

Безвихідь війни РФ

Так, він наголосив, що Росія продовжує атакувати цивільні цілі в Україні.

"Франція засуджує цю атаку та застосування балістичної ракети "Орєшнік", що свідчить насамперед про... безвихідь загарбницької війни Росії", - зазначив Макрон.

За його словами, рішучість Франції і надалі підтримувати Україну, докладати всіх зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру та зміцнювати безпеку Європи лише зміцнюється.

