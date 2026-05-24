Макрон про масовану атаку на Україну: Це безвихідь загарбницької війни РФ

Київ після обстрілу

Президент Франції Емманюель Макрон засудив масовану атаку Росії на Україну 24 травня, наголосивши на продовженні підтримки України.

Про це Макрон написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Безвихідь війни РФ

Так, він наголосив, що Росія продовжує атакувати цивільні цілі в Україні.

"Франція засуджує цю атаку та застосування балістичної ракети "Орєшнік", що свідчить насамперед про... безвихідь загарбницької війни Росії", - зазначив Макрон.

За його словами, рішучість Франції і надалі підтримувати Україну, докладати всіх зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру та зміцнювати безпеку Європи лише зміцнюється.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві двоє загиблих, понад 40 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

+3
"Франція засуджує цю атаку та застосування балістичної ракети "Орєшнік", що свідчить насамперед про... КИТАЙСЬКО- АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОЗВІЛ ДЛЯ КУЙЛА ПРОДОВЖУВАТИ КРОВОПРОЛИТНУ ВІЙНУ В УКРАЇНІ....ДОМОВЛЕНОСТІ КИТАЮ США І 3,14ДЕРАЦІЇ БУЛИ ДОСЯГНУТІ ПІСЛЯ ЗУСТРІЧІ З 3,14ЗДІПІНОМ "ТРАМПЛА" І РАШИСТСЬКОГО КУЙЛА В КИТАЇ
24.05.2026 15:22 Відповісти
+2
Тупий комент
24.05.2026 15:32 Відповісти
+1
Навіть не читав - і так все ясно! "Наша казка гарна, нова починаймо її знову". І так всю свою каденцію Макрон "засуджує" і заглядає в дупу *****. Вони з Зєлєнскім навіть чимось схожі по рівню "занепокоєності".
24.05.2026 15:09 Відповісти
24.05.2026 15:09 Відповісти
І ще один "пасть открить осмєлілся".
Підмочила собі русня репутацію нєпобєдімих дідов.
24.05.2026 15:14 Відповісти
Перемога. Триматися. Кластери.
24.05.2026 15:14 Відповісти
24.05.2026 15:22 Відповісти
Тупий комент
24.05.2026 15:32 Відповісти
Еу куколды...
24.05.2026 15:37 Відповісти
Цікаво, коли прилетить по Тріумфіальній арці, чи ще краще - по Лувру, то чий саме ,,безвихід" то буде?!
24.05.2026 16:05 Відповісти
Ще Трамп сьогодні виступить і скаже, що у всьому винуватий Зе, що не погодився на "мир" про який від домовився з пуйлом...
24.05.2026 16:08 Відповісти
Они хорошие тролли, но никчемные друзья.
24.05.2026 16:36 Відповісти
У геополітиці друзів не буває, тільки інтереси.
24.05.2026 16:45 Відповісти
 
 